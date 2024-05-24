CUMA HUTBESİ KONUSU 24 MAYIS 2024 (PDF METNİ) | Diyanet ile cuma hutbesi yayınlandı: İslam Mefkûresini Diri Tutalım

Kıymetli Müslümanlar!

İslam mefkûresinin dayanağı Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin sünnet-i seniyyesidir. Bu iki kaynaktan beslenen Müslümanlar, yeryüzünde insanca yaşamayı temin etmek için gayret gösterdiler. Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in vefatından beş yıl sonra Kudüs'ü zulmün esaretinden kurtarıp dâru's-selâm, barış ve esenlik yurdu kıldılar. Yedi yıl sonra da Diyarbakır surlarına İslam sancağını dikerek Anadolu'ya İslam güneşinin doğmasına vesile oldular.

Değerli Müminler!

Aziz milletimiz de İslam'la şereflendikten sonra asırlarca İslam'ın sancaktarlığını yaptı. Ecdadımız, bu kutlu dava uğrunda yılmadan ve yıkılmadan seferden sefere, zaferden zafere koştu. Allah'ın izni ve yardımıyla Malazgirt'te destan yazdı. Anadolu'nun kapılarını hiç kapanmamak üzere İslam'a açtı. Aşılmaz denen burçları aştı, yıkılmaz denen kaleleri yıktı ve İstanbul'u fethetti. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)'in "İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komu¬tan, onu fetheden ordu ne güzel ordudur." müjdesine nail oldu. Milletimiz imanından aldığı güçle her türlü imkâna sahip işgalcileri Çanakkale'de büyük bir yenilgiye uğrattı. Bütün zorluklara rağmen Millî Mücadele'den birlik ve beraberlik ruhuyla zafer elde ederek bu topraklardaki istiklal ve istikbalini perçinledi.