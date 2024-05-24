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CUMA HUTBESİ KONUSU 24 MAYIS 2024 (PDF METNİ) | Diyanet ile cuma hutbesi yayınlandı: İslam Mefkûresini Diri Tutalım
Giriş Tarihi: 24.05.2024 07:41
Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
07:41
CUMA HUTBESİ KONUSU 24 MAYIS 2024 (PDF METNİ) | Diyanet ile cuma hutbesi yayınlandı: İslam Mefkûresini Diri Tutalım
Cuma Hutbesi PDF metni Diyanet tarafından dinhizmetleri.diyanet.gov.tr internet adresinden, Cuma namazı öncesinde duyuruldu. "İslam Mefkuresini Diri Tutalım" başlıklı hutbe bu hafta 81 ilde camilerden yükselecek. Cuma Hutbesi 24 Mayıs 2024 PDF indir ve oku seçenekleri ile yayında. İşte, Cuma hutbesi konusu...