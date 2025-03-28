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CUMA HUTBESİ 28 MART 2025: Diyanet İşleri Başkanlığı'nın paylaşımı ile bugün Cuma Hutbesi konusu nedir?
Giriş Tarihi: 28.03.2025 07:30
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025
07:30
CUMA HUTBESİ 28 MART 2025: Diyanet İşleri Başkanlığı'nın paylaşımı ile bugün Cuma Hutbesi konusu nedir?
28 Mart 2025 Cuma Hutbesi, Ramazan'ın son Cuma günü vesilesiyle, bu mübarek ayın bizlere kazandırdığı değerlerin ve öğretilerin hayatımıza nasıl yön verebileceğini ele alıyor. Hutbe, Ramazan'a veda ederken, orucun ve ibadetlerin sadece bedeni değil, manevi bir arınma süreci olduğunun altını çiziyor. Bugün, Ramazan'ın son veda anlarını yaşarken, bu ayın bizlere kattığı sabır, hoşgörü ve yardımlaşma değerlerinin önemine dikkat çekiliyor.İşte, 28 Mart Cuma Hutbesi konusu ve içeriği!