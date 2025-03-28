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Haberler Yaşam CUMA HUTBESİ 28 MART 2025: Diyanet İşleri Başkanlığı'nın paylaşımı ile bugün Cuma Hutbesi konusu nedir?
Giriş Tarihi: 28.03.2025 07:30 Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 07:30

CUMA HUTBESİ 28 MART 2025: Diyanet İşleri Başkanlığı'nın paylaşımı ile bugün Cuma Hutbesi konusu nedir?

28 Mart 2025 Cuma Hutbesi, Ramazan'ın son Cuma günü vesilesiyle, bu mübarek ayın bizlere kazandırdığı değerlerin ve öğretilerin hayatımıza nasıl yön verebileceğini ele alıyor. Hutbe, Ramazan'a veda ederken, orucun ve ibadetlerin sadece bedeni değil, manevi bir arınma süreci olduğunun altını çiziyor. Bugün, Ramazan'ın son veda anlarını yaşarken, bu ayın bizlere kattığı sabır, hoşgörü ve yardımlaşma değerlerinin önemine dikkat çekiliyor.İşte, 28 Mart Cuma Hutbesi konusu ve içeriği!

CUMA HUTBESİ 28 MART 2025: Diyanet İşleri Başkanlığı’nın paylaşımı ile bugün Cuma Hutbesi konusu nedir?

Bu haftaki hutbe, Ramazan'ın son Cuma günü itibariyle, Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte, kazandığımız manevi değerlerin günlük yaşantımıza nasıl yansıması gerektiğini anlatıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan hutbe, bu mübarek ayda kazandığımız sabır ve yardımlaşma bilincinin hayatımıza nasıl yön vereceğine dair önemli mesajlar veriyor. İşte, 28 Mart Cuma hutbesi!

CUMA HUTBESİ 28 MART 2025: Diyanet İşleri Başkanlığı’nın paylaşımı ile bugün Cuma Hutbesi konusu nedir?

CUMA HUTBESİ 28 MART 2025

"RAMAZAN'A VEDA EDERKEN"

Muhterem Müslümanlar!

Ömrümüzden bir Ramazan-ı şerif daha geçmek üzere. Bu akşam kılacağımız son teravih namazımız ve yarın tutacağımız son orucumuzla bu kutlu mevsimi uğurlayacağız inşallah. Cenâb-ı Hak, bizleri; Kur'an'la hayat bulan, namazla kötülüklerden korunan, oruçla takvaya eren, zekât, sadaka ve fitrelerle malını ve nefsini temizleyen bahtiyar kullarından eylesin.

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CUMA HUTBESİ 28 MART 2025: Diyanet İşleri Başkanlığı’nın paylaşımı ile bugün Cuma Hutbesi konusu nedir?

Aziz Müminler!

Ramazan, Allah'ın razı olduğu bir hayatın nasıl olması gerektiğini öğretmek için bizleri her yıl eğitime alan bir mekteptir. Bu güzide mektepte bir ay boyunca, iyi bir insan, samimi bir Müslüman olmayı öğrenmeye çalıştık. Hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim'i okuduk. Onun mesajlarını anlamaya ve yaşamaya gayret ettik. Ramazan'dan sonra da her alanda Kur'an-ı Kerim ile kurduğumuz bu güçlü bağı koruyalım. Hayatımıza onun bereketini taşımaya devam edelim.

CUMA HUTBESİ 28 MART 2025: Diyanet İşleri Başkanlığı’nın paylaşımı ile bugün Cuma Hutbesi konusu nedir?

Ramazan, bizleri bir ay boyunca camilerimizde ailece bir araya getirdi. Beş vakit namazımızın yanında eda ettiğimiz teravihlerde huşû içinde omuz omuza Rabbimizin divanına durduk. Dualarla, salavatlarla kalplerimizi sükûnete erdirdik. Ancak kulluğumuz, sadece bir güne ya da bir aya mahsus değildir. Yüce Rabbimiz, "Ölüm sana ulaşıncaya kadar Rabbine ibadet et."1 buyurarak, bizleri ömür boyu kulluğa davet etmektedir. Peygamber Efendimiz (s.a.s) ise, "Allah katında amellerin en sevimlisi, az da olsa devamlı olanıdır."2 buyurarak, ibadetlerimizi hayatın her anına aktarmamız gerektiğini hatırlatmaktadır. O halde, Ramazan'da kazandığımız ibadet alışkanlıklarımızı yıl boyunca da devam ettirelim. Çocuklarımıza cami adabını da öğreterek ailece camilere ve cemaatle namazlara devam edelim.

CUMA HUTBESİ 28 MART 2025: Diyanet İşleri Başkanlığı’nın paylaşımı ile bugün Cuma Hutbesi konusu nedir?

Kıymetli Müslümanlar!

Ramazan mektebinde, tuttuğumuz oruçlarla iradelerimizi güçlendirdik, sabırlı olmayı öğrendik. Rabbimiz, يَٓا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا اسْتَع۪ينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِۜ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِر۪ينَ "Ey iman edenler! Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir."3 buyurarak bizleri sabırlı olmaya, namazla ve sabırla Allah'tan yardım istemeye davet etmektedir. Öyleyse Ramazan ayında kuşandığımız sabrı; evimize, okul ve iş hayatımıza, çarşı, pazar ve trafiğe de yansıtmaya özen gösterelim. Kin ve nefretle değil, sağduyu ve aklıselimle hareket edelim. Kalp kırmayalım, gönül incitmeyelim.