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Haberler Yaşam CUMA HUTBESİ KONUSU VE TAM METNİ PDF 14 ŞUBAT CUMA: Diyanet bu haftaki cuma hutbesi konusu nedir?
Giriş Tarihi: 13.02.2025 22:15 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 22:15

CUMA HUTBESİ KONUSU VE TAM METNİ PDF 14 ŞUBAT CUMA: Diyanet bu haftaki cuma hutbesi konusu nedir?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Türkiye genelindeki camilerde okunmak üzere hazırlanan bu haftaki Cuma hutbesi erişime açıldı. Dinhizmetleri.diyanet.gov.tr adresinde yayınlanan hutbede, mahremiyetin dinin temel esaslarından biri olduğu vurgulandı. Mahremiyetin, kişiye, zamana, mekâna veya şartlara göre değişmeyen evrensel bir değer olduğu ifade edilerek, bu konunun bireysel ve toplumsal hayattaki önemine dikkat çekildi. Peki, 14 Şubat cuma hutbesi konusu nedir? İşte, bu haftaki cuma hutbesi metni tamamı.

CUMA HUTBESİ KONUSU VE TAM METNİ PDF 14 ŞUBAT CUMA: Diyanet bu haftaki cuma hutbesi konusu nedir?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 14 Şubat 2025 tarihinde yayımlanan Cuma hutbesinin konusu belli oldu. Müslümanların ibadetlerini yerine getireceği bu mübarek günde camilerde okunacak hutbenin başlığı "Mahremiyet, İnsanı Değerli Kılar" olarak belirlendi. İşte, 14 Şubat Cuma hutbesi metni haberin devamında...

CUMA HUTBESİ KONUSU VE TAM METNİ PDF 14 ŞUBAT CUMA: Diyanet bu haftaki cuma hutbesi konusu nedir?

MAHREMİYET, İNSANI SAYGIN KILAR
Muhterem Müslümanlar!

Her insanın doğuştan sahip olduğu vazgeçilmez temel hakları vardır. Bunlardan biri de mahremiyettir. Yüce Allah'ın temiz bir fıtratla yarattığı beden, insanın mahremidir; dokunulmazdır. Ev ve işyeri, kişinin mahremidir; izni olmadığı ve hukukî bir gerekçe bulunmadığı müddetçe hiç kimsenin giremeyeceği özel alanıdır. Kişisel bilgiler, her bireyin mahremidir; hiç kimse bir başkasının bilgilerini rızası dışında elde edemez ve hiçbir ortamda paylaşamaz. İyiliğe dair bütün değerlerin öğrenildiği aile, her şahsın ve her toplumun mahremidir; saygınlığına halel getirmeye hiç kimsenin hakkı yoktur.

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CUMA HUTBESİ KONUSU VE TAM METNİ PDF 14 ŞUBAT CUMA: Diyanet bu haftaki cuma hutbesi konusu nedir?

AZİZ MÜMİNLER!

Mahremiyet dinin sâbitelerindendir. Kişiye, zamana, mekâna veya şartlara göre değişiklik göstermez. İslam'a göre mahremiyetin sınırları, Kur'an ve sünnet tarafından belirlenmiştir. Hiç kimse dünya görüşüne göre bu alanı şekillendiremez. Müslüman, öncelikle kendisinin beden mahremiyetini korumakla yükümlüdür. Zira bedenimiz, üzerinde istediğimiz gibi tasarruf edebileceğimiz mülk değildir. Allah'ın bizlere verdiği büyük bir nimet ve emanettir.

CUMA HUTBESİ KONUSU VE TAM METNİ PDF 14 ŞUBAT CUMA: Diyanet bu haftaki cuma hutbesi konusu nedir?

KIYMETLİ MÜSLÜMANLAR!

Cenâb-ı Hak, eşler arasındaki mahremiyeti anlatırken, هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّۜ "Eşleriniz, elbisenin bedeni koruduğu gibi sizleri haramdan koruyan bir örtüdür; sizler de aynı şekilde eşleriniz için bir örtüsünüz." buyurmaktadır. Evet, ailede kadın ve erkek; birbirlerinin kusurlarını örten, sırlarını saklayan iki sırdaştır. Dolayısıyla Müslüman, gerekçesi ne olursa olsun eşinin özel hallerini ve çocuklarının mahremiyetini dijital mecralar dâhil hiçbir ortamda paylaşmamalıdır. Şu hususu asla unutmayalım ki, ailemizin mahrem bilgileri kahvehane ve çay sohbetlerine, magazin, eğlence veya yemek programlarına konu olacak bir alan değildir. Bu durum hem kul hakkı ihlali hem de Allah'ın haram kıldığı çirkin bir davranıştır. Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in uyarısı gayet açıktır: "Kıyamet günü Allah katında hesabı sorulacak en büyük ihanetlerden biri, kişinin, eşinin mahremiyetini ifşa etmesidir."

CUMA HUTBESİ KONUSU VE TAM METNİ PDF 14 ŞUBAT CUMA: Diyanet bu haftaki cuma hutbesi konusu nedir?

DEĞERLİ MÜMİNLER!

Milli ve manevi değerlerimizi koruması ve yarınlara taşıması gereken televizyon, radyo, gazete ve sosyal medya gibi iletişim araçlarının bir kısmı maalesef, kötülüğün yaygınlaşmasına, zina, alkol ve kumar gibi haramların normalleşmesine zemin hazırlamaktadır. Bazı diziler, çizgi filmler ve reklamlar aracılığıyla bedenin teşhiri teşvik edilmekte, ahlakî sapkınlıklar ve cinsiyetsizleştirme özendirilmektedir. Ekranlardaki gündüz programları ise mahremiyet sınırlarının ihlal edildiği, tartışma ve kavgalarla aile bağlarının zayıflatıldığı, aile içinde kalması gereken bilgilerin toplumun önünde günlerce konuşulduğu bir mecraya dönüşmektedir. Bütün bu durumlar; en kıymetli hazinemiz olan aile kurumuna zarar vermekte, özellikle de gençlerimizi yuva kurmaktan korkar hale getirmektedir. Aile üyeleri arasında yeni tartışmalara, toplumda güven duygusunun azalmasına zemin hazırlamaktadır. Hayâ, iffet ve edep gibi bizi biz yapan ahlakî ve insanî değerlerin aşınmasına yol açmaktadır. Yüce Rabbimiz, bu hususta bizleri şöyle uyarmaktadır: "İnananlar arasında hayâsızlığın, ahlaksızlığın yayılmasını arzu eden kimseler var ya; onlar için dünya ve ahirette acıklı bir azap vardır…"

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