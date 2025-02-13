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CUMA HUTBESİ KONUSU VE TAM METNİ PDF 14 ŞUBAT CUMA: Diyanet bu haftaki cuma hutbesi konusu nedir?
Giriş Tarihi: 13.02.2025 22:15
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025
22:15
CUMA HUTBESİ KONUSU VE TAM METNİ PDF 14 ŞUBAT CUMA: Diyanet bu haftaki cuma hutbesi konusu nedir?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Türkiye genelindeki camilerde okunmak üzere hazırlanan bu haftaki Cuma hutbesi erişime açıldı. Dinhizmetleri.diyanet.gov.tr adresinde yayınlanan hutbede, mahremiyetin dinin temel esaslarından biri olduğu vurgulandı. Mahremiyetin, kişiye, zamana, mekâna veya şartlara göre değişmeyen evrensel bir değer olduğu ifade edilerek, bu konunun bireysel ve toplumsal hayattaki önemine dikkat çekildi. Peki, 14 Şubat cuma hutbesi konusu nedir? İşte, bu haftaki cuma hutbesi metni tamamı.