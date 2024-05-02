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Haberler Yaşam CUMA HUTBESİ PAYLAŞILDI || Diyanet ile 3 Mayıs 2024 Cuma Hutbesi konusu: "Rabbimize Sığınmanın Sözlü İfadesi!"
Giriş Tarihi: 02.05.2024 22:45 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 22:46

CUMA HUTBESİ PAYLAŞILDI || Diyanet ile 3 Mayıs 2024 Cuma Hutbesi konusu: "Rabbimize Sığınmanın Sözlü İfadesi!"

Diyanet İşleri Başkanlığı 3 Mayıs 2024 Cuma günü okunacak Cuma hutbesini yayınladı! Müslümanlar için büyük önem arz eden birlik, beraberlik ve bir araya getirmeyi hedefleyen kutsal gün olarak atfedilen Cuma günü için her hafta " Cuma hutbesi" yayınlanıyor. Peki, bu hafta Cuma hutbesi konusu ne? İşte, Diyanet ile 3 Mayıs 2024 Cuma Hutbesi tam metni ve konusu!

CUMA HUTBESİ PAYLAŞILDI || Diyanet ile 3 Mayıs 2024 Cuma Hutbesi konusu: Rabbimize Sığınmanın Sözlü İfadesi!

Cuma hutbesi 3 Mayıs 2024 Diyanet tarafından yayınlandı. Her hafta dinhizmetleri.diyanet.gov.tr internet adresinden paylaşılan Cuma hutbesi, Müslümanların Cuma namazı öncesinde günün konusunu ve içeriğini öğrenmesini sağlıyor. İşte, 3 Mayıs Cuma hutbesi konusu ve tam metni!

CUMA HUTBESİ PAYLAŞILDI || Diyanet ile 3 Mayıs 2024 Cuma Hutbesi konusu: Rabbimize Sığınmanın Sözlü İfadesi!

DUA: RABBİMİZE SIĞINMANIN SÖZLÜ İFADESİ

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Kullarım, beni sana sorduklarında, bilsinler ki, ben onlara çok yakınım. Dua edenin duasına karşılık veririm.

Öyleyse kullarım davetime uysunlar ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulsunlar." Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: "Kabul edileceğine gönülden inanarak Allah'a dua edin..."

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CUMA HUTBESİ PAYLAŞILDI || Diyanet ile 3 Mayıs 2024 Cuma Hutbesi konusu: Rabbimize Sığınmanın Sözlü İfadesi!

Aziz Müminler!

Yüce Rabbimizin darlıkta ve bollukta, neşede ve üzüntüde, her şart ve durumda bize lütfettiği bir iltica kapısı vardır. Bu kapının adı, dua kapısıdır.

Dua, Allah'a imanımızın ve kulluğumuzun sözlü bir tezahürüdür. Rabbimizin yüceliğinin ve daima O'nun yardımına muhtaç olduğumuzun itirafıdır. Dua, ibadetlerimizle birlikte Allah'ın rahmet ve bereketini, af ve mağfiretini talep ettiğimiz yakarışımızdır. Görev ve sorumluluklarımızı yerine getirdikten sonra kararlılığımız ve gayretimizin bir ifadesidir. Dua, bizi diri tutan manevi bir güçtür. Kötülüklere karşı koruyan bir kalkandır.

CUMA HUTBESİ PAYLAŞILDI || Diyanet ile 3 Mayıs 2024 Cuma Hutbesi konusu: Rabbimize Sığınmanın Sözlü İfadesi!

Kıymetli Müslümanlar!

Yüce Rabbimiz, duanın en nâdîde örneklerini Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin dilinden bize öğretmiştir. Hz. Âdem'in dilinde dua, nedamettir. O ve eşi Hz. Havvâ, yaptıkları bir hatadan sonra hemen pişmanlık duyarak şu sözlerle Allah'a sığınmışlardır: "Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen hüsrana uğrayanlardan oluruz."

Hz. İbrâhim'in dilinde dua, sadakattir. O, nice ağır imtihanlardan geçmesine rağmen Allah'a teslimiyetini hiçbir zaman yitirmemiş ve şöyle niyazda bulunmuştur: "Rabbimiz! Bizi sana teslim
olanlardan eyle, soyumuzdan da sana teslim olacak bir ümmet çıkar."

Hz. Eyyûb'un dilinde dua, sabır ve metanettir. O, yakalandığı amansız hastalık karşısında şu dua ile Rabbinden şifa talep etmiştir: "Rabbim! Ben bir derde tutuldum. Sen, merhametlilerin en
merhametlisisin."

CUMA HUTBESİ PAYLAŞILDI || Diyanet ile 3 Mayıs 2024 Cuma Hutbesi konusu: Rabbimize Sığınmanın Sözlü İfadesi!

Değerli Müminler!

Hz. Yûsuf'un dilinde dua, iyi bir insan olma ve hayırlı bir akıbete ulaşma dileğidir. O, iffetinden ödün vermediği için uğradığı çirkin iftira karşısında nice sıkıntılara maruz kalmış ve Rabbine şöyle yakarmıştır:

"Allah'ım! Dünyada da ahirette de beni himaye eden, koruyup gözeten Sensin. Canımı Müslüman olarak al ve beni salih kimselerin arasına kat!"

Hz. Mûsâ'nın dilinde dua, Allah'tan yardım ve kolaylık istemektir. O, inkârcı zalimlerin türlü zorbalıklarına asla boyun eğmemiş, ümidini yitirmemiş ve şöyle diyerek Allah'a dua etmiştir:
"Rabbim! Gönlüme ferahlık ver. İşlerimi kolaylaştır."

Hz. Îsâ'nın dilinde dua, helal ve temiz rızık talep etmektir. O, kendisine iman edenlerin isteklerini şu duayla Allah'a arz etmiştir: "Rabbimiz! Bizi katından rızıklandır. Sen rızık verenlerin en hayırlısısın."

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