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CUMA HUTBESİ PAYLAŞILDI || Diyanet İşleri Başkanlığı'nın paylaşımı ile 24 Mayıs Cuma Hutbesi konusu ve içeriği nedir?
Giriş Tarihi: 24.05.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
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CUMA HUTBESİ PAYLAŞILDI || Diyanet İşleri Başkanlığı'nın paylaşımı ile 24 Mayıs Cuma Hutbesi konusu ve içeriği nedir?
Cuma hutbesi 24 Mayıs 2024 Diyanet tarafından yayınlandı. Her hafta dinhizmetleri.diyanet.gov.tr internet adresinden paylaşılan Cuma hutbesi, Müslümanların Cuma namazı öncesinde günün konusunu ve içeriğini öğrenmesini sağlıyor. İşte, 24 Mayıs 2024 Cuma hutbesi konusu ve tam metni tıkla oku!