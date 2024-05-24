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Haberler Yaşam CUMA HUTBESİ PAYLAŞILDI || Diyanet İşleri Başkanlığı'nın paylaşımı ile 24 Mayıs Cuma Hutbesi konusu ve içeriği nedir?
Giriş Tarihi: 24.05.2024 00:00 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 00:42

CUMA HUTBESİ PAYLAŞILDI || Diyanet İşleri Başkanlığı'nın paylaşımı ile 24 Mayıs Cuma Hutbesi konusu ve içeriği nedir?

Cuma hutbesi 24 Mayıs 2024 Diyanet tarafından yayınlandı. Her hafta dinhizmetleri.diyanet.gov.tr internet adresinden paylaşılan Cuma hutbesi, Müslümanların Cuma namazı öncesinde günün konusunu ve içeriğini öğrenmesini sağlıyor. İşte, 24 Mayıs 2024 Cuma hutbesi konusu ve tam metni tıkla oku!

CUMA HUTBESİ PAYLAŞILDI || Diyanet İşleri Başkanlığı’nın paylaşımı ile 24 Mayıs Cuma Hutbesi konusu ve içeriği nedir?

Diyanet İşleri Başkanlığı 24 Mayıs Cuma günü okunacak Cuma hutbesini yayınladı! Müslümanlar için büyük önem arz eden birlik, beraberlik ve bir araya getirmeyi hedefleyen kutsal gün olarak atfedilen Cuma günü için her hafta " Cuma hutbesi" yayınlanıyor. Peki, bu hafta Cuma hutbesi konusu ne? İşte, Diyanet ile Cuma Hutbesi tam metni ve konusu!

CUMA HUTBESİ PAYLAŞILDI || Diyanet İşleri Başkanlığı’nın paylaşımı ile 24 Mayıs Cuma Hutbesi konusu ve içeriği nedir?

CUMA HUTBESİ 24 MAYIS 2024

Diyanet İşleri Başkanlığı 24 Mayıs 2024 Cuma gününe ait hutbeyi yayınladı. Haftanın cuma hutbesi konusu "İslam Mefkûresini Diri Tutalım" olarak belirlendi.

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CUMA HUTBESİ PAYLAŞILDI || Diyanet İşleri Başkanlığı’nın paylaşımı ile 24 Mayıs Cuma Hutbesi konusu ve içeriği nedir?

İSLAM MEFKÛRESİNİ DİRİ TUTALIM

Muhterem Müslümanlar!

Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in insanları tevhit inancına davetinin ilk günleriydi. Müslüman olanların sayısı gün geçtikçe artıyordu. Müşrikler, onları inançlarından döndürmek için her yolu deniyorlardı. Davasından vazgeçirmek için amcası Ebû Tâlib'i, Peygamberimiz (s.a.s)'e gönderdiler. Ancak Resûlullah (s.a.s), hak ve hakikat yolculuğundan asla geri adım atmadı ve kararlılığını şöyle ifade etti:

"Allah'a yemin olsun ki sağ elime güneşi, sol elime de ayı koysalar, Allah dinini güçlendirinceye veya bu yolda canımı verinceye kadar davamdan asla vazgeçmeyeceğim."

CUMA HUTBESİ PAYLAŞILDI || Diyanet İşleri Başkanlığı’nın paylaşımı ile 24 Mayıs Cuma Hutbesi konusu ve içeriği nedir?

Aziz Müminler!

Sevgili Peygamberimiz (s.a.s), bu tavrı ve duruşu ile aslında İslam'ın bir mefkûresi, bir ideali olduğunu bizlere öğretiyordu. Bu ideal, insanların zihnini ve gönlünü Allah'a iman ile aydınlatma gayretidir. İ'lâ-yi kelimetullah, yani Allah'ın Yüce ismini yeryüzünün dört bir tarafına duyurma kararlılığıdır. Son peygamber Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s)'in örnek ahlakı ile insanlığı buluşturma çabasıdır. Bu ideal, yeryüzünde ilim ve hikmete, sevgi ve saygıya, şefkat ve merhamete dayalı bir medeniyet oluşturma azmidir. Zulme ve kötülüğe engel olma, adalet ve iyiliği dünyaya hâkim kılma iradesidir. Nitekim Yüce Rabbimiz bu iradeye sahip çıkmamız için şöyle buyurmaktadır: "İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir."

CUMA HUTBESİ PAYLAŞILDI || Diyanet İşleri Başkanlığı’nın paylaşımı ile 24 Mayıs Cuma Hutbesi konusu ve içeriği nedir?

Kıymetli Müslümanlar!

İslam mefkûresinin dayanağı Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin sünnet-i seniyyesidir. Bu iki kaynaktan beslenen Müslümanlar, yeryüzünde insanca yaşamayı temin etmek için gayret gösterdiler.

Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in vefatından beş yıl sonra Kudüs'ü zulmün esaretinden kurtarıp dâru'sselâm, barış ve esenlik yurdu kıldılar. Yedi yıl sonra da Diyarbakır surlarına İslam sancağını dikerek Anadolu'ya İslam güneşinin doğmasına vesile
oldular.

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