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CUMA HUTBESİ YAYINLANDI! Diyanet İşleri Başkanlığı'nın paylaşımı ile 5 Temmuz Cuma Hutbesi tam metni ve konusu
Giriş Tarihi: 05.07.2024 07:57
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024
07:57
Cuma Hutbesi PDF metni Diyanet tarafından dinhizmetleri.diyanet.gov.tr internet adresinden, Cuma namazı öncesinde duyuruldu.Müslümanlar için büyük önem arz eden birlik, beraberlik ve bir araya getirmeyi hedefleyen kutsal gün olarak atfedilen Cuma günü için her hafta " Cuma hutbesi" yayınlanıyor. Peki, bu hafta Cuma hutbesi konusu ne? İşte, Diyanet ile 5 Temmuz Cuma Hutbesi tam metni ve konusu!