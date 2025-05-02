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CUMA HUTBESİ TAM METİN OKU-İNDİR 2 MAYIS: Diyanet ile bugünkü cuma hutbesi konusu nedir?
Giriş Tarihi: 02.05.2025 08:03
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025
08:03
CUMA HUTBESİ TAM METİN OKU-İNDİR 2 MAYIS: Diyanet ile bugünkü cuma hutbesi konusu nedir?
2 Mayıs 2025 Cuma hutbesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Cuma namazı öncesinde imamlar tarafından okunacak hutbenin bu haftaki konusu, İslam'ın yasakladığı büyük günahlardan biri olan zina oldu. Hutbede, zinanın zararlarına vurgu yapılırken, Müslümanlara bu büyük günahtan kaçınmaları için öğütler verildi. İşte, 2 Mayıs 2025 Cuma hutbesi tam metni ve konusu.