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CUMA HUTBESİ TAM METİN PDF görüntüle | Diyanet ile 25 Nisan Cuma Hutbesi PDF tam metin ve konusu
Giriş Tarihi: 24.04.2025 22:10
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025
22:10
CUMA HUTBESİ TAM METİN PDF görüntüle | Diyanet ile 25 Nisan Cuma Hutbesi PDF tam metin ve konusu
Mübarek Cuma günüyle birlikte 25 Nisan Cuma hutbesi, Diyanet tarafından camilerde okunmak üzere yayınlandı. Hutbe, diyanet.com.tr adresinde erişime açıldı ve Cuma namazı öncesi camilerde duyurulacak. Müslümanlar, bu haftaki hutbenin içeriğini araştırırken, "Alın Teri Mukaddestir" başlığıyla yayınlanan hutbe, 81 ildeki camilerde okunacak. İşte, 25 Nisan Cuma Hutbesi PDF tam metni ve konusu