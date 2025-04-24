CUMA HUTBESİ TAM METİN PDF görüntüle | Diyanet ile 25 Nisan Cuma Hutbesi PDF tam metin ve konusu

25 NİSAN CUMA HUTBESİ!

Muhterem Müslümanlar!

Bir gün Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) ashabıyla sohbet ederken yanlarından güçlü ve heybetli bir adam geçti. Adamın bu görüntüsünden etkilenen sahabeden bazıları, "Ey Allah'ın Resûlü! Keşke bu adam, gücünü Allah yolunda kullansa!" dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyurdu: "Eğer bu kişi, ailesinin ve çocuklarının geçimini sağlamak için çalışıyorsa, Allah yolundadır. Anne ve babasının ihtiyaçlarını gidermek için çalışıyorsa, Allah yolundadır. Kendi izzet ve onurunu korumak için çalışıyorsa yine Allah yolundadır."