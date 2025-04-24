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Haberler Yaşam CUMA HUTBESİ TAM METİN PDF görüntüle | Diyanet ile 25 Nisan Cuma Hutbesi PDF tam metin ve konusu
Giriş Tarihi: 24.04.2025 22:10 Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 22:10

CUMA HUTBESİ TAM METİN PDF görüntüle | Diyanet ile 25 Nisan Cuma Hutbesi PDF tam metin ve konusu

Mübarek Cuma günüyle birlikte 25 Nisan Cuma hutbesi, Diyanet tarafından camilerde okunmak üzere yayınlandı. Hutbe, diyanet.com.tr adresinde erişime açıldı ve Cuma namazı öncesi camilerde duyurulacak. Müslümanlar, bu haftaki hutbenin içeriğini araştırırken, "Alın Teri Mukaddestir" başlığıyla yayınlanan hutbe, 81 ildeki camilerde okunacak. İşte, 25 Nisan Cuma Hutbesi PDF tam metni ve konusu

CUMA HUTBESİ TAM METİN PDF görüntüle | Diyanet ile 25 Nisan Cuma Hutbesi PDF tam metin ve konusu

25 Nisan Cuma günü 81 ilde okunacak hutbenin içeriği ve tam metni gündemde. Bu haftaki hutbede aile konusu ele alınacak ve Müslümanlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte, 25 Nisan Cuma Hutbesi metni

CUMA HUTBESİ TAM METİN PDF görüntüle | Diyanet ile 25 Nisan Cuma Hutbesi PDF tam metin ve konusu

25 NİSAN CUMA HUTBESİ!

Muhterem Müslümanlar!

Bir gün Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) ashabıyla sohbet ederken yanlarından güçlü ve heybetli bir adam geçti. Adamın bu görüntüsünden etkilenen sahabeden bazıları, "Ey Allah'ın Resûlü! Keşke bu adam, gücünü Allah yolunda kullansa!" dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyurdu: "Eğer bu kişi, ailesinin ve çocuklarının geçimini sağlamak için çalışıyorsa, Allah yolundadır. Anne ve babasının ihtiyaçlarını gidermek için çalışıyorsa, Allah yolundadır. Kendi izzet ve onurunu korumak için çalışıyorsa yine Allah yolundadır."

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CUMA HUTBESİ TAM METİN PDF görüntüle | Diyanet ile 25 Nisan Cuma Hutbesi PDF tam metin ve konusu

Aziz Müminler!

Yüce dinimiz İslam, kişinin; Allah'ın emirlerine ve yasaklarına riayet ederek kendisinin ve ailesinin rızkını helal ve meşru yollardan temin etmesini, kimseye yük olmadan çalışmasını bir ibadet olarak görmüştür. El emeğini ve alın terini mukaddes kabul etmiştir. Tembelliği, miskinliği, dilenmeyi, zamanı ve hayatı israf etmeyi ise yasaklamıştır. Cenâb-ı Hak, "İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır ve çalıştığını da görecektir."buyurarak bizlere; dünya ve ahiret huzurunu elde etmek için çalışmayı öğütlemiştir.

CUMA HUTBESİ TAM METİN PDF görüntüle | Diyanet ile 25 Nisan Cuma Hutbesi PDF tam metin ve konusu

Kıymetli Müslümanlar!

Dinimiz, kazancın helal olması kadar, kazanç yollarının meşru olmasına da önem vermektedir. Bu sebeple; çalışmanın, işyeri açmanın, kazanç elde etmenin kuralları ve âdâbı vardır. Allah'ın haram kıldığı şeylerin alınıp satılması meşru değildir. Dolayısıyla Müslüman; akıl ve iradeyi yok eden, kazaların yaşanmasına, cinayetlerin işlenmesine sebep olan alkolü üretemez, alamaz, satamaz, kullanamaz ve kullanılmasına katkıda bulunamaz. Yuvaları dağıtan, toplumsal hayatta kapanmaz yaralar açan kumarı oynayamaz, oynatamaz ve oynanmasına imkân sağlayamaz. Malın ve ömrün bereketini götüren, emeğin ve alın terinin düşmanı olan faizi alamaz, veremez, ona aracı olamaz. Toplumsal barışı bozan karaborsacılık, tefecilik ve stokçuluk gibi haramları işleyemez, bunlardan kazanç elde edemez.

CUMA HUTBESİ TAM METİN PDF görüntüle | Diyanet ile 25 Nisan Cuma Hutbesi PDF tam metin ve konusu

Değerli Müminler!

İslam'a göre işçi olmanın da bir takım sorumlulukları vardır. İşçi; rızkını temin ettiği işyerini ve orada bulunan malzemeleri bir emanet olarak bilmeli, onlara asla zarar vermemelidir. İşyerindeki hiçbir eşyayı şahsi ihtiyaçları için kullanmamalı, özel bilgileri başkalarıyla paylaşmamalıdır. İşçi; çalışma saatlerine riayet etmeli, işini aksatmamalıdır. Beraber çalıştığı arkadaşlarına karşı saygılı olmalı, onların haklarını kendi hakkı gibi gözetmeli, onlara zarar verecek davranışlardan şiddetle kaçınmalıdır.