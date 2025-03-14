Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Cuma Hutbesi tam metni: 14 Mart 2025 Cuma Hutbesi yayınlandı mı, konusu ne?
Giriş Tarihi: 14.03.2025 08:34 Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 08:36

Cuma Hutbesi tam metni: 14 Mart 2025 Cuma Hutbesi yayınlandı mı, konusu ne?

Bugünün Cuma Hutbesi PDF olarak Diyanet tarafından paylaşıldı. "İyilik Köprüsü: Zekât ve Fıtır Sadakası" başlığıyla yayımlanan hutbede, dinimizde paylaşmanın ve dayanışmanın önemi vurgulanırken fıtır sadakası olarak da bilinen fitrenin ehemmiyeti anlatılıyor. Vatandaşlar, 14 Mart 2025 Cuma Hutbesi yayınlandı mı, konusu ne sorularına yanıt arıyor. İşte Cuma Hutbesi tam metni…

Cuma Hutbesi tam metni: 14 Mart 2025 Cuma Hutbesi yayınlandı mı, konusu ne?

Diyanet İşleri Başkanlığı bu haftanın Cuma Hutbesi metnini PDF olarak paylaştı. Zekat ve sadakanın önemine vurgu yapılan hutbede ihtiyaç sahiplerine ne şekilde yardım edilebileceği, zekat ve fitrenin Müslümanlar için ne denli önemli bir yere sahip olduğu aktarıldı. İşte 14 Mart 2025 Cuma Hutbesi tam metni…

Cuma Hutbesi tam metni: 14 Mart 2025 Cuma Hutbesi yayınlandı mı, konusu ne?

14 MART 2025 CUMA HUTBESİ

İYİLİK KÖPRÜSÜ: ZEKÂT VE FITIR SADAKASI

Muhterem Müslümanlar!

Yüce dinimiz İslam, imkânlarımızı ihtiyaç sahipleriyle paylaşmamızı; onları koruyup gözetmemizi emretmiştir. Yardımlaşma ve dayanışma şuuruyla birbirimize kenetlenmemizi istemiştir. İşte bizlere bu bilinci kazandıran ibadetlerden biri de zekâttır. Yüce Rabbimiz, "Namazı kılın, zekâtı verin. Önceden kendiniz için ne hayır yaparsanız Allah katında onu bulursunuz. Şüphesiz Alla yaptıklarınızı eksiksiz görür."1 buyurmaktadır.

Aziz Müminler!

İslam'ın beş esasından biri olan zekât; dinen zengin sayılan bir Müslümanın, malının belli bir kısmını yılda bir defa ihtiyaç sahiplerine vermesidir. Zekât; paylaşmanın, yardımlaşmanın ve dayanışmanın ibadete dönüşmüş halidir. Zekât sayesinde insanlar birbiriyle kaynaşır; sevgi ve saygıya dayalı bir huzur ortamı oluşur. Fakir ile zengin arasında iyilik ve muhabbet köprüleri kurulur. Zekât; mal ve servetin gerçek sahibinin Allah olduğunu bizlere hatırlatır. İyiliklerin çoğalmasına, kötülüklerin azalmasına vesile olur. Cimrilikten ve dünyaya aşırı bağlanmaktan bizleri korur. Bedenimizi, ruhumuzu ve malımızı maddi ve manevi hastalıklardan arındırır. Nitekim Allah Resûlü (s.a.s), "Zekât vererek mallarınızı korumaya alın. Sadaka vererek de hastalarınız için Allah'tan şifa isteyin."2 buyurmaktadır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Cuma Hutbesi tam metni: 14 Mart 2025 Cuma Hutbesi yayınlandı mı, konusu ne?

Kıymetli Müslümanlar!

Paylaşma ve dayanışma bilincimizi güçlendiren bir diğer ibadet ise fıtır sadakasıdır. Fitre olarak bildiğimiz bu ibadet, Ramazana erişmenin, bayrama kavuşmanın şükrüdür. Dinen zengin sayılan her Müslüman, kendisinin ve bakmakla yükümlü olduklarının fitrelerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmakla sorumludur. Fitre, bayramdan önce verilebilir; hatta bu daha faziletlidir. Zira fitre, kardeşlerimizin bayram sevincine ortak olmalarına katkı sağlamaktadır.

Değerli Müminler! Yüce Rabbimiz, ِّ َم ْحُروم ْ ِّل َوال ائِّ لِّل سََّٓ ْمَوالِِّّهْم َح ق َو۪فَّٓي اَ "Zenginlerin mallarında, muhtaç ve yoksulların da hakkı vardır."3 buyurmaktadır. Dinimize göre, zekât vermek kişilerin insafına veya tercihine bırakılmamıştır. Dolayısıyla Müslüman; başa kakmadan, rencide etmeden ve gönül incitmeden zekâtını muhtaçlara ulaştırmalıdır.

İslam'a göre, zekât ve fitre, nakdi ve ayni olarak verilebilir. Esas olan nakdi vermektir. Ancak ayni olarak verilecekse, kaliteli, temiz ve ihtiyaç sahibinin derdine derman olacak yiyecek, içecek ve giyeceklerden olmalıdır. Yüce Rabbimiz, "Size verilse, gönlünüzün razı olmayacağı kötü bir malı, hayır diye bir başkasına vermeye kalkışmayın."4 buyurarak konuya dikkatlerimizi çekmektedir. Ayrıca Gazze'de masumları katledenlerin, onları destekleyenlerin ürünlerini zekât ve sadaka olarak dağıtmak veya dağıtılmasına sebebiyet vermekten sakınılmalıdır.

Cuma Hutbesi tam metni: 14 Mart 2025 Cuma Hutbesi yayınlandı mı, konusu ne?

İslam'a göre, zekât ve sadakada temlik esastır; yani onların bizzat fakirin eline ulaştırılması gerekmektedir. Bu itibarla, zekât ve sadakalarımızı vermeye ihtiyaç sahibi akrabalarımızdan ve komşularımızdan başlamalı, köyümüzde, ilçemizde ve şehrimizde bulunan muhtaçları da gözetmeliyiz. Bununla birlikte bulunduğu yerde zekât ve fitrelerini verme imkânı bulamayanlar, yurt içi ve yurt dışındaki muhtaçlara yardım etmek isteyenler, vekâlet yoluyla zekât ve fitrelerini verebilirler. Ancak o zaman da zekât ve sadakaların gerçek sahiplerine ulaşıp ulaşmadığının takibi mutlaka yapılmalıdır.

Cuma Hutbesi tam metni: 14 Mart 2025 Cuma Hutbesi yayınlandı mı, konusu ne?

Aziz Müslümanlar!

Kuruluşunun ellinci yılını kutladığımız Türkiye Diyanet Vakfımız, son yüzyılın en önemli iyilik hareketlerinden biridir. Bu yıldan itibaren her yıl, 13-20 Mart tarihleri arası "İyilik Haftası" olarak kutlanacaktır. Haftamızın; iyiliğin yeryüzünde hâkim kılınmasına vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. İbadet ve emanet bilinciyle hareket eden bütün hayır kurumları gibi Türkiye Diyanet Vakfımız da zekât ve sadakalarını vekâlet yoluyla vermek isteyenlerin hizmetindedir. Bu yıl da "Kardeşliğimiz Zekâtla Bereketlensin" şiarıyla hayırsever milletimizin emanet ettiği zekât ve sadakaları; hesabı verilebilir, açık ve şeffaf bir şekilde ihtiyaç sahibi kardeşlerimize güvenle ulaştıracağız inşallah. Sizler de, din görevlilerimiz, il ve ilçe müftülüklerimiz aracılığıyla, ayrıca vakfımızın internet sitesi üzerinden bu iyilik seferberliğine katkıda bulunabilirsiniz.

Kıymetli Müminler!

Önümüzdeki Salı günü Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü bir kez daha idrak edeceğiz inşallah. Çanakkale; din, devlet, vatan ve millet aşkıyla yanıp tutuşan kahraman ecdadımızın istiklal ve istikbal mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğinin en büyük nişanelerinden biridir. Bize düşen ise bu şanlı mücadelenin ruhunu canlı tutmak ve gelecek nesillerimize aktarmaktır. Bu vesileyle başta Çanakkale şehitlerimiz olmak üzere bütün şehitlerimize, ebedi âleme irtihal eden gazilerimize Yüce Rabbimden rahmet diliyorum. Cenâb-ı Hak, her daim devletimizi payidar, aziz milletimizi bahtiyar eylesin.