Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam CUMA MESAJLARI 24 MAYIS 2024🤲 Sevdiklerinize En Yeni, Güzel Anlamlı, Uzun, Kısa birbirinden farklı Cuma mesajları gönder-paylaş!
Giriş Tarihi: 24.05.2024 06:20 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 06:20

CUMA MESAJLARI 24 MAYIS 2024🤲 Sevdiklerinize En Yeni, Güzel Anlamlı, Uzun, Kısa birbirinden farklı Cuma mesajları gönder-paylaş!

Müslümanlar için önemli olan bu günde "Cuma mesajları" araştırması hız kazandı. Cuma günü, Müslümanlar için yalnızca hafta sonunun müjdecisi değil, aynı zamanda sevgi dolu bir bağın ifadesidir. 7'den 70'e herkesin birbirine uzun, kısa, resimli, ayetli ve hadisli mesajlar ve sözler yolladığı Cuma gününün nezdinde Müslümanlar birbiriyle selamlaşıyor ve sohbet ediyor. Cuma namazı öncesinde aile büyüklerine ve sevdiklerine hayırlı Cumalar dilemek isteyen vatandaşlar sabahın ilk saatlerinde mesaj yollamak için arama motorlarında araştırmaya koyuluyor. İşte, İşte, anlamlı ve yeni cuma mesajları ve sözleri yayında!

CUMA MESAJLARI 24 MAYIS 2024🤲 Sevdiklerinize En Yeni, Güzel Anlamlı, Uzun, Kısa birbirinden farklı Cuma mesajları gönder-paylaş!

Cuma günü, yollanan cuma mesajları, sadece sevgi ve dostluğu ifade etmekle kalmaz, aynı zamanda birbirine manevi destek olmanın bir yolu olarak kabul edilir. Müslümanlar arasında, cuma mesajı paylaşmak, birbirine duyulan saygıyı, sevgiyi ve umudu artıran anlam dolu bir gelenek haline gelmiştir. İşte, 24 Mayıs 2024 cuma mesajlarında en güzel ve dualı, hadisli seçenekler paylaş!

CUMA MESAJLARI 24 MAYIS 2024🤲 Sevdiklerinize En Yeni, Güzel Anlamlı, Uzun, Kısa birbirinden farklı Cuma mesajları gönder-paylaş!

2024 ANLAMLI, HADİSLİ, KISA VE UZUN HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI VE SÖZLERİ!

Allah'ım; Yolda olana "Selâmet" Hasta olana "Afiyet" Darda olana "Metanet" Nasip Eyle.. Hayırlı cumalar.

Allah'ım! Sen affedicisin, Kerim'sin, affı seversin, beni affet. (Tirmizî, Deavât, 84.) Hayırlı cumalar…

Yerin, göğün, mülkün ve her türlü iyiliğin sahibi, Yüce Mevla'mın ümidinizi kaybettiğinizde sizin için yazdığı kaderin, hayallerinizden daha güzel olduğunu hatırlatacağı, gönlünüzce bir gün olsun inşallah. Hayırlı cumalar.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
CUMA MESAJLARI 24 MAYIS 2024🤲 Sevdiklerinize En Yeni, Güzel Anlamlı, Uzun, Kısa birbirinden farklı Cuma mesajları gönder-paylaş!

Cuma Mesajları 1: O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" Cuma gününüz bin mübarek olsun.

Cuma Mesajları 2: Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.

Cuma Mesajları 3: Allah'ım, 'kin, kibir ve kim ne der' hastalıklarından sana sığınırım. Bu güzel cuma gününü senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmeyi nasip eyle. Amin. Hayırlı Cumalar.

CUMA MESAJLARI 24 MAYIS 2024🤲 Sevdiklerinize En Yeni, Güzel Anlamlı, Uzun, Kısa birbirinden farklı Cuma mesajları gönder-paylaş!

Cuma Mesajları 4: Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı Cumalar.

Cuma Mesajları 5: Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

Cuma Mesajları 6: Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve dua ile… Hayırlı Cumalar.

CUMA MESAJLARI 24 MAYIS 2024🤲 Sevdiklerinize En Yeni, Güzel Anlamlı, Uzun, Kısa birbirinden farklı Cuma mesajları gönder-paylaş!

Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben gerçekten Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlü kim olabilir? (Fussilet Suresi 33. Ayet)

İslam gibi bir dinimiz, Hz. Muhammed (s.a.v) gibi bir peygamberimiz ve mübarek bir Cuma günümüz var. Allah (c.c) dostu, cennetlik kullardan olup dinimize şükredip iman edenlerden yap bizleri Yarabbi. Herkese Hayırlı Cumalar olsun.

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı Cumalar.

SON DAKİKA