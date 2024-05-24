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CUMA MESAJLARI 24 MAYIS 2024🤲 Sevdiklerinize En Yeni, Güzel Anlamlı, Uzun, Kısa birbirinden farklı Cuma mesajları gönder-paylaş!
Giriş Tarihi: 24.05.2024 06:20
Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
06:20
CUMA MESAJLARI 24 MAYIS 2024🤲 Sevdiklerinize En Yeni, Güzel Anlamlı, Uzun, Kısa birbirinden farklı Cuma mesajları gönder-paylaş!
Müslümanlar için önemli olan bu günde "Cuma mesajları" araştırması hız kazandı. Cuma günü, Müslümanlar için yalnızca hafta sonunun müjdecisi değil, aynı zamanda sevgi dolu bir bağın ifadesidir. 7'den 70'e herkesin birbirine uzun, kısa, resimli, ayetli ve hadisli mesajlar ve sözler yolladığı Cuma gününün nezdinde Müslümanlar birbiriyle selamlaşıyor ve sohbet ediyor. Cuma namazı öncesinde aile büyüklerine ve sevdiklerine hayırlı Cumalar dilemek isteyen vatandaşlar sabahın ilk saatlerinde mesaj yollamak için arama motorlarında araştırmaya koyuluyor. İşte, İşte, anlamlı ve yeni cuma mesajları ve sözleri yayında!