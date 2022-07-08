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Haberler Yaşam CUMA MESAJLARI VE HAYIRLI CUMALAR GÖRSELLERİ I En güzel, kısa-uzun, dualı, hadisli, anlamlı, yeni, resimsiz-resimli Cuma mesajı
Giriş Tarihi: 08.07.2022 07:03 Güncelleme Tarihi: 07.10.2022 00:40

CUMA MESAJLARI VE HAYIRLI CUMALAR GÖRSELLERİ I En güzel, kısa-uzun, dualı, hadisli, anlamlı, yeni, resimsiz-resimli Cuma mesajı

Bir Cuma gününe daha sağlık, mutluluk ve huzurla erişmiş olmanın sevincini yaşıyoruz. Bu güzel ve anlamlı günde iyi dileklerini aile, arkadaş ve sevdiklerine iletmek, hayırlı Cuma mesajları göndermek isteyenler en güzel, kısa-uzun, dualı, hadisli, anlamlı, yeni, resimsiz-resimli Cuma mesajları seçenekleri şeklindeki araştırmalarına devam ediyor. Kısa-uzun, resimli-resimsiz, dualı, hadisli, anlamlı, yeni, farklı en güzel Cuma mesajları seçeneklerine bu başlık altında erişerek Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram ve SMS aracılığıyla gönderebilirsiniz.

CUMA MESAJLARI VE HAYIRLI CUMALAR GÖRSELLERİ I En güzel, kısa-uzun, dualı, hadisli, anlamlı, yeni, resimsiz-resimli Cuma mesajı

"Cuma mesajları ve sözleri" Kurban Bayramı arefe gününde sevdiklerine, yakınlarına ve dostlarına hayırlı Cuma mesajları göndermeyi düşünenler tarafından Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram ve SMS platformları üzerinden gönderilmek istenerek "kısa-uzun, resimli-resimsiz, dualı, hadisli, anlamlı, yeni, farklı en güzel Cuma mesajları" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.

EN GÜZEL VE RESİMLİ CUMA MESAJLARI

2022 en yeni ve en güzel resimli Cuma mesajları seçenekleri şöyle;

CUMA MESAJLARI VE HAYIRLI CUMALAR GÖRSELLERİ I En güzel, kısa-uzun, dualı, hadisli, anlamlı, yeni, resimsiz-resimli Cuma mesajı

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI 2022

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı Cumalar dilerim.

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CUMA MESAJLARI VE HAYIRLI CUMALAR GÖRSELLERİ I En güzel, kısa-uzun, dualı, hadisli, anlamlı, yeni, resimsiz-resimli Cuma mesajı

Allah'tan bir dua gibi, Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Cumanız mübarek olsun.
Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun, ne de dostlar unutulsun. Cumanız mübarek olsun.

CUMA MESAJLARI VE HAYIRLI CUMALAR GÖRSELLERİ I En güzel, kısa-uzun, dualı, hadisli, anlamlı, yeni, resimsiz-resimli Cuma mesajı

Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.

CUMA MESAJLARI VE HAYIRLI CUMALAR GÖRSELLERİ I En güzel, kısa-uzun, dualı, hadisli, anlamlı, yeni, resimsiz-resimli Cuma mesajı

Ya Rab… Hesap günü amel defterlerimizi sağ tarafımızdan ver… Solumuzdan ve arkamızdan verip bizi mahcup eyleme. Amin! Hayırlı Cumalar.

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