Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Cuma namazı saatleri açıklandı. Milyonların camileri doldurup taşıracağı bu günde yapılacak Cuma namazı ibadeti öncesi Diyanet bilgileri önem kazandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden tüm illerimiz için cuma namazı saatleri belirlendi. Her hafta olduğu gibi bu hafta da namaz ibadetini cemaatle birlikte gerçekleştirmek isteyenler, 26 Kasım tarihli Cuma namazı vakitlerini öğrenmeye çalışıyor. Peki Cuma namazı saat kaçta? Diyanet ile 26 Kasım Ankara, İzmir, İstanbul Cuma namazı saati vakti ve il il namaz saatleri…