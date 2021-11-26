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Haberler Yaşam Cuma namazı saat kaçta? Diyanet ile 26 Kasım Ankara, İzmir, İstanbul Cuma namazı saati vakti
Giriş Tarihi: 26.11.2021 09:24 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021 09:24

Cuma namazı saat kaçta? Diyanet ile 26 Kasım Ankara, İzmir, İstanbul Cuma namazı saati vakti

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Cuma namazı saatleri açıklandı. Milyonların camileri doldurup taşıracağı bu günde yapılacak Cuma namazı ibadeti öncesi Diyanet bilgileri önem kazandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden tüm illerimiz için cuma namazı saatleri belirlendi. Her hafta olduğu gibi bu hafta da namaz ibadetini cemaatle birlikte gerçekleştirmek isteyenler, 26 Kasım tarihli Cuma namazı vakitlerini öğrenmeye çalışıyor. Peki Cuma namazı saat kaçta? Diyanet ile 26 Kasım Ankara, İzmir, İstanbul Cuma namazı saati vakti ve il il namaz saatleri…

Cuma namazı saat kaçta? Diyanet ile 26 Kasım Ankara, İzmir, İstanbul Cuma namazı saati vakti

Cuma namazı saatleri ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen müminlerin gündeminde yer alıyor. Cuma vakti camilere gidecek binlerce kişi "Cuma namazı bugün saat kaçta?" sorusunun yanıtı için Diyanet'e yöneliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde, yayımlanan Cuma namazı saatleri bugün sabah saatlerinden itibaren gündemdeki yerini aldı. Peki Cuma namazı saat kaçta? Diyanet ile 26 Kasım Ankara, İzmir, İstanbul Cuma namazı saati vakti

Cuma namazı saat kaçta? Diyanet ile 26 Kasım Ankara, İzmir, İstanbul Cuma namazı saati vakti

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK? 26 KASIM 2021

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Cuma namazı saati duyuruldu. Haberimizde, 26 Kasım Cuma namazı saati ve İstanbul, Ankara, İzmir il il ezan saati vakitlerine ulaşabilirsiniz.

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Cuma namazı saat kaçta? Diyanet ile 26 Kasım Ankara, İzmir, İstanbul Cuma namazı saati vakti

26 KASIM CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İSTANBUL: 12:58

ANKARA: 12:43

İZMİR: 13:06

Cuma namazı saat kaçta? Diyanet ile 26 Kasım Ankara, İzmir, İstanbul Cuma namazı saati vakti

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî', I, 269).

İmam Ebû Yusuf'a ve İmam Muhammed'e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali'den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî', I, 285).

İL İL CUMA NAMAZI VAKİTLERİ

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