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Haberler Yaşam Cuma namazı saati 13 Mayıs 2022: Cuma namazı saat kaçta kılınacak, ezan kaçta okunacak? Bursa, Adana, Ankara, İstanbul Cuma vakti!
Giriş Tarihi: 13.05.2022 07:04 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 07:04

Cuma namazı saati 13 Mayıs 2022: Cuma namazı saat kaçta kılınacak, ezan kaçta okunacak? Bursa, Adana, Ankara, İstanbul Cuma vakti!

Cuma saati ve ezan vakti, bugün camilerde bir araya gelerek ibadetini eda edecek Müslümanlar tarafından araştırılıyor. Her hafta olduğu gibi camilerde cem ederek farz olan namazını kılmaya hazırlanan müminler, Cuma namazı saat kaçta kılınacak, ezan kaçta okunacak sorularına ilişkin araştırmaları hızlandırdı. Bu hafta "İş ve Çalışma Ahlakı" konulu hutbenin okunacağı Cuma namazı saati ve vakti, Diyanet namaz vakitleri takvimi ile netlik kazandı. 13 Mayıs 2022 Cuma namazı saati Diyanet tarafından duyuruldu. İşte il il namaz vakitleri listesi ile İzmir, Kocaeli, Bursa, Adana, Ankara, İstanbul Cuma vakti!

Cuma namazı saati 13 Mayıs 2022: Cuma namazı saat kaçta kılınacak, ezan kaçta okunacak? Bursa, Adana, Ankara, İstanbul Cuma vakti!

Cuma namazı saati hakkında araştırmalar hızlanırken, Diyanet İşleri Başkanlığı haftanın hutbe konusunu ve namaz saatlerini il il duyurdu. Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak, ne zaman kılınacak gibi sorularla araştırılan namaz vakitleri, her hafta olduğu gibi sabah.com.tr'de! Aşağıda yer alan namaz vakitleri listesinden il il ezan saatlerini öğrenebilirsiniz. İşte Bursa, Adana, Ankara, İstanbul Cuma vakti ile 13 Mayıs Cuma namazı saati!

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK? 13 MAYIS 2022

Bugünkü Cuma namazı saati Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz vakitleri listesi ile belli oldu. İşte il il 13 Mayıs 2022 Cuma namazı saati ve vakti.

Cuma namazı saati 13 Mayıs 2022: Cuma namazı saat kaçta kılınacak, ezan kaçta okunacak? Bursa, Adana, Ankara, İstanbul Cuma vakti!

13 MAYIS 2022 CUMA SAATİ VE VAKTİ

İşte bugünkü cuma namazı saatleri;

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Cuma namazı saati 13 Mayıs 2022: Cuma namazı saat kaçta kılınacak, ezan kaçta okunacak? Bursa, Adana, Ankara, İstanbul Cuma vakti!

İzmir Cuma Vakti: 13.13

Ankara Cuma Saati: 12.50

Cuma namazı saati 13 Mayıs 2022: Cuma namazı saat kaçta kılınacak, ezan kaçta okunacak? Bursa, Adana, Ankara, İstanbul Cuma vakti!

Bursa Cuma Namazı Vakti: 13.05

İstanbul Cuma Namazı Saati: 13:05

İL İL CUMA NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ

Cuma namazı saati 13 Mayıs 2022: Cuma namazı saat kaçta kılınacak, ezan kaçta okunacak? Bursa, Adana, Ankara, İstanbul Cuma vakti!

CUMA NAMAZI FARZ MI?

Diyanet'in Cuma namazı hükmü şöyle:

"Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur'an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, "Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah'ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz." (Cum'a, 62/9-10) buyurmaktadır.

Hz. Peygamber (s.a.s.) de, "Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır." (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır."

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