Cuma namazı saati 13 Mayıs 2022: Cuma namazı saat kaçta kılınacak, ezan kaçta okunacak? Bursa, Adana, Ankara, İstanbul Cuma vakti!

Cuma namazı saati hakkında araştırmalar hızlanırken, Diyanet İşleri Başkanlığı haftanın hutbe konusunu ve namaz saatlerini il il duyurdu. Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak, ne zaman kılınacak gibi sorularla araştırılan namaz vakitleri, her hafta olduğu gibi sabah.com.tr'de! Aşağıda yer alan namaz vakitleri listesinden il il ezan saatlerini öğrenebilirsiniz. İşte Bursa, Adana, Ankara, İstanbul Cuma vakti ile 13 Mayıs Cuma namazı saati!

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK? 13 MAYIS 2022

Bugünkü Cuma namazı saati Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz vakitleri listesi ile belli oldu. İşte il il 13 Mayıs 2022 Cuma namazı saati ve vakti.