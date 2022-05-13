Cuma namazı saati 13 Mayıs 2022: Cuma namazı saat kaçta kılınacak, ezan kaçta okunacak? Bursa, Adana, Ankara, İstanbul Cuma vakti!

Cuma saati ve ezan vakti, bugün camilerde bir araya gelerek ibadetini eda edecek Müslümanlar tarafından araştırılıyor. Her hafta olduğu gibi camilerde cem ederek farz olan namazını kılmaya hazırlanan müminler, Cuma namazı saat kaçta kılınacak, ezan kaçta okunacak sorularına ilişkin araştırmaları hızlandırdı. Bu hafta "İş ve Çalışma Ahlakı" konulu hutbenin okunacağı Cuma namazı saati ve vakti, Diyanet namaz vakitleri takvimi ile netlik kazandı. 13 Mayıs 2022 Cuma namazı saati Diyanet tarafından duyuruldu. İşte il il namaz vakitleri listesi ile İzmir, Kocaeli, Bursa, Adana, Ankara, İstanbul Cuma vakti!