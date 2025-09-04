Haberler
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın Mustafa Can Gül tarafından katledildiği Çekmeköy'deki restoran görüntülendi
Giriş Tarihi: 04.09.2025 12:36
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 12:49
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan Çekmeköy'de 19 yaşındaki Mustafa Can Gül tarafından boğazından bıçaklanarak katledildi. Olayın yaşandığı restoran sabah saatlerinde görüntülendi. Jandarmanın olay sonrası restoran bahçesi çevresine çektiği güvenlik şeridi görüldü.