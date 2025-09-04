Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 04.09.2025 12:36 Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 12:49

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın Mustafa Can Gül tarafından katledildiği Çekmeköy'deki restoran görüntülendi

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan Çekmeköy'de 19 yaşındaki Mustafa Can Gül tarafından boğazından bıçaklanarak katledildi. Olayın yaşandığı restoran sabah saatlerinde görüntülendi. Jandarmanın olay sonrası restoran bahçesi çevresine çektiği güvenlik şeridi görüldü.

Çekmeköy'de Cumhuriyet savcısı Ercan Kayhan'ın öldürüldüğü restoran sabah saatlerinde görüntülendi. Olay sonrası restoran bahçesine jandarma tarafından çekilen güvenlik şeridi ve olayın yaşandığı nokta kameralar tarafından görüntülendi.

Çekmeköy'de İstanbul Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan

BOĞAZINDAN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ!

Çekmeköy, Ömerli'de dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde görevli 58 yaşındaki Cumhuriyet savcısı Ercan Kayhan, aralarında husumet olduğu öne sürülen 19 yaşındaki Mustafa Can Gül tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü.

Savcı katili Mustafa Can Gül

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Kayhan'ın hayatını kaybettiğini belirlerken jandarma ekipleri şüpheli Gül'ü gözaltına aldı

Yaşamını yitiren savcı Kayhan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, olayın yaşandığı restoranda sabah saatlerinde görüntülendi.

Jandarmanın olay sonrası restoran bahçesi çevresine çektiği güvenlik şeridi görüldü.

Restoranın hemen yanında jandarma karakolunun bulunması dikkat çekti.

