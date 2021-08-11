Cumhuriyet tarihinin en büyüğü ’Anadolu operasyonu’! Ele geçirilen eserler göz kamaştırdı

Adana Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı yönünde iddialar üzerine Türkiye başta olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki müzayede evlerine ait katalogları incelemeye aldı.