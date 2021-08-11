HaberlerYaşamCumhuriyet tarihinin en büyüğü 'Anadolu operasyonu'! Ele geçirilen eserler göz kamaştırdı
Giriş Tarihi: 11.08.2021 10:49Güncelleme Tarihi: 11.08.2021 11:04
Cumhuriyet tarihinin en büyüğü 'Anadolu operasyonu'! Ele geçirilen eserler göz kamaştırdı
Adana merkezli 30 ilde gerçekleştirilen operasyonda 78 zanlı gözaltına alınırken, yaklaşık 60 milyon lira değerinde 19 bin 83 adet tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen çeşitli tarihi dönemlere ait eserler, Adana Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.