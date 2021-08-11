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Haberler Yaşam Cumhuriyet tarihinin en büyüğü 'Anadolu operasyonu'! Ele geçirilen eserler göz kamaştırdı
Giriş Tarihi: 11.08.2021 10:49 Güncelleme Tarihi: 11.08.2021 11:04

Cumhuriyet tarihinin en büyüğü 'Anadolu operasyonu'! Ele geçirilen eserler göz kamaştırdı

Adana merkezli 30 ilde gerçekleştirilen operasyonda 78 zanlı gözaltına alınırken, yaklaşık 60 milyon lira değerinde 19 bin 83 adet tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen çeşitli tarihi dönemlere ait eserler, Adana Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

Cumhuriyet tarihinin en büyüğü ’Anadolu operasyonu’! Ele geçirilen eserler göz kamaştırdı

Adana Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı yönünde iddialar üzerine Türkiye başta olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki müzayede evlerine ait katalogları incelemeye aldı.

Cumhuriyet tarihinin en büyüğü ’Anadolu operasyonu’! Ele geçirilen eserler göz kamaştırdı

Türkiye'den kaçırıp, yurtdışında satışa sunulan tarihi eserler takip edildi. Bu kapsamda bugün şafak vakti Adana merkezli 30 ilde operasyon başlatıldı.

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Cumhuriyet tarihinin en büyüğü ’Anadolu operasyonu’! Ele geçirilen eserler göz kamaştırdı

'Anadolu' adı verilen operasyonun da Cumhuriyet tarihinin, suçtan elde edilen gelire yönelik ilk tarihi eser kaçakçılığı operasyonu yapıldı.

Cumhuriyet tarihinin en büyüğü ’Anadolu operasyonu’! Ele geçirilen eserler göz kamaştırdı

Türkiye'deki tarihi eserleri yurtdışına kaçıran, uluslararası şebekeye yönelik olarak farklı tarihlerde gerçekleştirilen 4 ayrı yakalamada da; Hırvatistan, Sırbistan, Bulgaristan ve Türkiye'de 4 bin 122 adet tarihi eser ele geçirildiği bildirildi.

Cumhuriyet tarihinin en büyüğü ’Anadolu operasyonu’! Ele geçirilen eserler göz kamaştırdı

Müzayede evlerinin kataloglarında yer alan söz konusu operasyonda arda ele geçirilen tarihi eserlerin de Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanları tarafından yapılan inceleme sonucunda; Türkiye'ye ait Anadolu kökenli eserler olduğu bildirildi.

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