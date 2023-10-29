Antalya 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Ücretsiz konserler ve etkinlikler: Antalya ücretsiz konserler nerede?

Cumhuriyet'in 100. yılına özel Antalya konser ve etkinlikleri son dakika araştırılıyor. Etkinliklere katılmak isteyen vatandaşlar programı yakından takip ediyor. Etkinlik ve konserler için heyecanlı olan Antalya halkı "Antalya konserleri nerede, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, Antalya konser ve etkinlikleri...