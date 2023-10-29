Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Antalya 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Ücretsiz konserler ve etkinlikler: Antalya ücretsiz konserler nerede?
Giriş Tarihi: 29.10.2023 14:30 Güncelleme Tarihi: 29.10.2023 14:30

Antalya 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Ücretsiz konserler ve etkinlikler: Antalya ücretsiz konserler nerede?

29 Ekim Cumhuriyet'in 100. yılına özel Antalya'da yapılacak konser ve etkinlikler merak ediliyor. Cumhuriyet'in 100. yılını büyük bir coşkuyla karşılayacak olan Antalya halkı, nerede hangi konser var, etkinlik programı nasıl merak ediyor. İşte, Cumhuriyet'in 100. yılına özel Antalya konser ve etkinlikleri...

Cumhuriyet’in 100. yılına özel Antalya konser ve etkinlikleri | 29 Ekim Antalya Sefo konseri nerede, saat kaçta?

Cumhuriyet'in 100. yılına özel Antalya konser ve etkinlikleri son dakika araştırılıyor. Etkinliklere katılmak isteyen vatandaşlar programı yakından takip ediyor. Etkinlik ve konserler için heyecanlı olan Antalya halkı "Antalya konserleri nerede, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, Antalya konser ve etkinlikleri...

Cumhuriyet’in 100. yılına özel Antalya konser ve etkinlikleri | 29 Ekim Antalya Sefo konseri nerede, saat kaçta?

29 EKİM KONSERLERİ ANTALYA

Olbia Kent Meydanı'nda saat 15.00'te Türk Yıldızları özel gösteri sunacak.

Konyaaltı Varyant'ta 18.30'da fener alayı düzenlenecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Cumhuriyet’in 100. yılına özel Antalya konser ve etkinlikleri | 29 Ekim Antalya Sefo konseri nerede, saat kaçta?

29 EKİM ANTALYA SEFO KONSERİ NEREDE, SAAT KAÇTA?

Şarkıcı Sefo, Cumhuriyet Meydanı'nda 21.00'de konser verecek.

Cumhuriyet’in 100. yılına özel Antalya konser ve etkinlikleri | 29 Ekim Antalya Sefo konseri nerede, saat kaçta?

Cumhuriyet Meydanı ve Tophane Çay Bahçesi bölgesinde dron ve havai fişek gösterileri 22.45'te başlayacak.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel dron gösterisi saat 23.00'te Cumhuriyet Meydanı'nda izlenebilecek.

Cumhuriyet’in 100. yılına özel Antalya konser ve etkinlikleri | 29 Ekim Antalya Sefo konseri nerede, saat kaçta?
SON DAKİKA