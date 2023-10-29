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Antalya 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Ücretsiz konserler ve etkinlikler: Antalya ücretsiz konserler nerede?
Giriş Tarihi: 29.10.2023 14:30
Güncelleme Tarihi: 29.10.2023
14:30
Antalya 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Ücretsiz konserler ve etkinlikler: Antalya ücretsiz konserler nerede?
29 Ekim Cumhuriyet'in 100. yılına özel Antalya'da yapılacak konser ve etkinlikler merak ediliyor. Cumhuriyet'in 100. yılını büyük bir coşkuyla karşılayacak olan Antalya halkı, nerede hangi konser var, etkinlik programı nasıl merak ediyor. İşte, Cumhuriyet'in 100. yılına özel Antalya konser ve etkinlikleri...