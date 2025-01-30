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Çuval cinayetinde flaş gelişme! Serpil Girgin "Komşuma gidiyorum" diyerek evden çıkmıştı...
Giriş Tarihi: 30.01.2025 12:07
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025
12:08
Çuval cinayetinde flaş gelişme! Serpil Girgin "Komşuma gidiyorum" diyerek evden çıkmıştı...
Denizli'nin Çivril ilçesinde 3 gün önce 'Komşuya gidiyorum' diyerek evden ayrılan 54 yaşındaki Serpil Girgin'in cansız bedeni, evinden 30 metre uzaklıkta bulunan bir evin bahçesindeki çuvalın içinde bulundu. Olayda ilgili 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı.