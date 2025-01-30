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Haberler Yaşam Çuval cinayetinde flaş gelişme! Serpil Girgin "Komşuma gidiyorum" diyerek evden çıkmıştı...
Giriş Tarihi: 30.01.2025 12:07 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 12:08

Çuval cinayetinde flaş gelişme! Serpil Girgin "Komşuma gidiyorum" diyerek evden çıkmıştı...

Denizli'nin Çivril ilçesinde 3 gün önce 'Komşuya gidiyorum' diyerek evden ayrılan 54 yaşındaki Serpil Girgin'in cansız bedeni, evinden 30 metre uzaklıkta bulunan bir evin bahçesindeki çuvalın içinde bulundu. Olayda ilgili 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı.

İHA
Çuval cinayetinde flaş gelişme! Serpil Girgin Komşuma gidiyorum diyerek evden çıkmıştı...

Çivril ilçesine bağlı Çarşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda; 3 gün önce 'Komşuya gidiyorum' diyerek evden çıkan Serpil Girgin'den (54) bir daha haber alınamadı. 54 yaşındaki kadına ulaşamayan yakınları durumu polis ekiplerini bildirdi.

Çuval cinayetinde flaş gelişme! Serpil Girgin Komşuma gidiyorum diyerek evden çıkmıştı...

Kayıp ihbarının ardından evin çevresinde ve mahallede çalışma başlatan polis ekipleri, kayıp kadının karşı komşusuna ait bahçesindeki çuvalın dikkatlerini çekmesi üzerine arama yaptı. Yapılan aramada çuval içerisinde Serpil Girgin'in cansız bedeni bulundu.

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Çuval cinayetinde flaş gelişme! Serpil Girgin Komşuma gidiyorum diyerek evden çıkmıştı...

Polis olay ile ilgili titiz bir çalışma başlatırken ev sahibi ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Bölgede olay yeri inceleme ve Çivril Cumhuriyet Başsavcısının yaptığı incelemenin ardından Serpil Girgin'in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi ve otopsi yapılmak üzere Denizli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çuval cinayetinde flaş gelişme! Serpil Girgin Komşuma gidiyorum diyerek evden çıkmıştı...

Öte yandan, polis ekipleri cinayetin şüpheli veya şüphelilerini yakalamak için çalışmalarını sürdürürken, olayla ilgili 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı.

Çuval cinayetinde flaş gelişme! Serpil Girgin Komşuma gidiyorum diyerek evden çıkmıştı...

Sorguları devam eden şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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