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Haberler Yaşam Daha önce keşke bilseydim diyeceğiniz dünyanın dört bir yanından az bilinen 20 güzellik sırrı!
Giriş Tarihi: 16.06.2023 11:53 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 13:08

Daha önce keşke bilseydim diyeceğiniz dünyanın dört bir yanından az bilinen 20 güzellik sırrı!

Her kültürün kendi sağlık ve güzellik sırları vardır. Kore'de cam gibi bir tene sahip olmak için on adımlı bir cilt bakımı rutini uygulanır. Meksika'da kadınlar güzellik için mutfak gereçlerini, özellikle de harika kirpik kıvırıcısı olarak kaşıkları kullanırlar. Dünyanın farklı noktalarında insanlar sağlık ve güzellik için farklı ipuçları ve püf noktaları benimsiyor.

Daha önce keşke bilseydim diyeceğiniz dünyanın dört bir yanından az bilinen 20 güzellik sırrı!

Dünyanın dört bir yanından güzellik sırlarını bir araya getiren bu ülkelerin sağlık ve güzellik için kullandıkları çözümlere bir göz atalım. Hepsinden iyisi, bunları günlük hayatımızda hemen kullanmaya başlayabilir ve sonuçları da hızla görmeye başlayabiliriz!

Daha önce keşke bilseydim diyeceğiniz dünyanın dört bir yanından az bilinen 20 güzellik sırrı!

1. SİNGAPUR: NEMLENDİRİCİ BİR YÜZ MASKESİ İÇİN AVOKADOYU EZİN

Avokado yemek ABD'de bir çılgınlık haline geldi. Instagram'da kaç kez avokado kahvaltı fotoğraflarını gördük? Ama onları ezmek ve yüzümüze uygulamak henüz tam olarak başardığımız bir şey değil. Ama kulağa öyle geliyor ki, çünkü Singapur'daki kadınlar sağlıklı, nemli ve parlak bir cilt için buna yemin ediyorlar.

Avokado cilt dostu yağlarla doludur, bu nedenle harika bir yüz maskesi olarak da kullanılabilir. Avokadoyu soyduktan sonra püre haline getirin ve tüm yüzünüze sürün. Su ile yıkamadan önce yaklaşık 15 dakika bekletin. Bu kadar basit!

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Daha önce keşke bilseydim diyeceğiniz dünyanın dört bir yanından az bilinen 20 güzellik sırrı!

2. PANAMA: DAHA FAZLA KAKAO İÇ - AMA DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ KAKAO DEĞİL
Panama'nın San Blas Adaları'ndaki Kuna kabilesi günde beş veya daha fazla fincan kakao içiyor ve bilim adamları bunun onların uzun ömürlü olmasının sırrı olabileceğine inanıyor. Bakkalda hazır kakaodan bahsetmiyoruz. O şey şeker ve katkı maddeleriyle dolu.

Her gün tüketildiğinde kanser, kalp hastalığı, inme ve diyabet riskini yüzde 10 azaltabilen işlenmemiş, saf kakaodan bahsediyoruz. Kakaodaki güçlü antioksidanlar olan flavonoidler, kakaoyu kardiyovasküler sağlık iksiri yapan sihirli küçük taşlardır. Bir çorba kaşığı saf kakao tozu ve bir miktar balı bir bardak ılık süte karıştırarak kendimiz deneyebiliriz.

Daha önce keşke bilseydim diyeceğiniz dünyanın dört bir yanından az bilinen 20 güzellik sırrı!

3. BREZİLYA: YULAF EZMESİ İLE GÜNEŞ YANIĞINI YATIŞTIRIN - ONUNLA BANYO YAPIN

Güneş yanığı bir kabustur. Hepimiz bir noktada güneş yanığıyla mücadele etmişizdir ama onu tedavi etmenin en iyi yolu nedir? Acıyı hafifletmek için Brezilyalılar yulaf ezmesi gevreğinin gücüne inanırlar. Yulaf, anti-enflamatuar özelliklerle doludur, bu da onu yanan veya sokan her şey için ideal bir tedavi haline getirir.

Yulaf ezmesi yığınını bir gazlı bezin içine koyun, bir çuval gibi görünecek şekilde bükün ve küvetin musluğunun etrafına bağlayın, böylece torbadan soğuk su akabilir ve küveti yulaflı suyla doldurabilir. Bu suda 20-30 dakika banyo yapın ve kısa sürede o acının geçtiğini hissedeceğiz.

Daha önce keşke bilseydim diyeceğiniz dünyanın dört bir yanından az bilinen 20 güzellik sırrı!

4. MEKSİKA: KİRPİK KIVIRICI OLARAK ÇAY KAŞIĞI KULLANIN - GÖRÜNDÜĞÜ KADAR TEHLİKELİ DEĞİL

Kirpik kıvırıcıları unutun. Meksika'da kadınlar güzellik için mutfak gereçlerini , özellikle de harika kirpik kıvırıcıları olarak çalışan kaşıkları kullanırlar. Hepsinden iyisi, bunu yapmak kolaydır. Bunu anlamamız çok uzun sürmeyecek.

Kaşığı bir elinizle yatay olarak tutun, böylece kapağı kaplar. Kaşığın kenarı üst kirpik diplerimize değmelidir. Başparmağımızı kullanarak kirpikleri kaşığın arkasına bastırın - nazik olun! Ardından kenarı kirpiklerin uçlarına kadar itin. Kıvrımdan memnun kalana kadar bunu tekrarlayabilir ve ardından rimel uygulayabiliriz.

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