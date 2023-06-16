Daha önce keşke bilseydim diyeceğiniz dünyanın dört bir yanından az bilinen 20 güzellik sırrı!

1. SİNGAPUR: NEMLENDİRİCİ BİR YÜZ MASKESİ İÇİN AVOKADOYU EZİN

Avokado yemek ABD'de bir çılgınlık haline geldi. Instagram'da kaç kez avokado kahvaltı fotoğraflarını gördük? Ama onları ezmek ve yüzümüze uygulamak henüz tam olarak başardığımız bir şey değil. Ama kulağa öyle geliyor ki, çünkü Singapur'daki kadınlar sağlıklı, nemli ve parlak bir cilt için buna yemin ediyorlar.

Avokado cilt dostu yağlarla doludur, bu nedenle harika bir yüz maskesi olarak da kullanılabilir. Avokadoyu soyduktan sonra püre haline getirin ve tüm yüzünüze sürün. Su ile yıkamadan önce yaklaşık 15 dakika bekletin. Bu kadar basit!