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Daha önce keşke bilseydim diyeceğiniz dünyanın dört bir yanından az bilinen 20 güzellik sırrı!
Giriş Tarihi: 16.06.2023 11:53
Güncelleme Tarihi: 16.06.2023
13:08
Daha önce keşke bilseydim diyeceğiniz dünyanın dört bir yanından az bilinen 20 güzellik sırrı!
Her kültürün kendi sağlık ve güzellik sırları vardır. Kore'de cam gibi bir tene sahip olmak için on adımlı bir cilt bakımı rutini uygulanır. Meksika'da kadınlar güzellik için mutfak gereçlerini, özellikle de harika kirpik kıvırıcısı olarak kaşıkları kullanırlar. Dünyanın farklı noktalarında insanlar sağlık ve güzellik için farklı ipuçları ve püf noktaları benimsiyor.