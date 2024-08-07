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Giriş Tarihi: 07.08.2024 15:24 Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 15:24

Dakikalarca dövdü, tehditler yağdırdı: Ölümü beklerken polis geldi! 27 yaşındaki Elif sol bacağını kaybetti

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Elif B. (27), eski nişanlısı Arda Tırkaz (28) tarafından silah zoruyla kaçırılıp işkenceye uğradı. Eski erkek arkadaşı tarafından 300 metre sürüklenen Elif B., dakikalarca dayak yedi, bıçaklandı ve pompalı tüfekle bacaklarından vuruldu. Polis ve jandarma ekipleri tarafından kurtarılan talihsiz kadın, polise verdiği ifadede, "İki kez bacaklarıma ateş etti. Yaralandım. Ölümü beklerken polis ve jandarma geldi." dedi. Öte yandan, diz kapağındaki atardamarı parçalanan Elif B.'nin sol bacağının kesilmesine karar verildi.

DHA
Dakikalarca dövdü, tehditler yağdırdı: Ölümü beklerken polis geldi! 27 yaşındaki Elif sol bacağını kaybetti

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, tartıştığı eski nişanlısı Arda Tırkaz tarafından silah zoruyla kaçırılan Elif B., 300 metre sürüklenip ormana getirildikten sonra pompalı tüfekle bacaklarından vuruldu. Polis ve jandarma ekiplerinin geldiğini anlayan Arda Tırkaz, pompalı tüfekle intihar etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan Elif B. tedavi altına alınırken, talihsiz kadının sol diz kapağındaki atar damarının parçalandığı ve bacağının kesileceği öğrenildi.

Dakikalarca dövdü, tehditler yağdırdı: Ölümü beklerken polis geldi! 27 yaşındaki Elif sol bacağını kaybetti

SİLAH ZORUYLA NİŞANLISINI KAÇIRDI

Olay, 2 Ağustos'ta Yıldırım ilçesi Hocataşkın Mahallesi'nde meydana geldi. Arda Tırkaz, kullandığı 16 AVH 310 plakalı hafif ticari araçla eski nişanlısı Elif B.'nin evine gitti. Tırkaz, yeni bir erkek arkadaşı olduğu iddiasıyla tartıştığı Elif B.'yi silah zoruyla kaçırdı. Tırkaz, kaçarken de eve av tüfeğiyle ateş etti. Tırkaz, kullandığı araçla Elif B.'nin erkek arkadaşının gitmiş olabileceğini düşündüğü Refik Yiğit'e ait kıraathanenin önüne gitti. Burada, kıraathaneye de ateş açan Tırkaz, içerideki 2 kişi ile iş yerinin üst katındaki balkonda annesinin kucağında oturan 14 aylık Yusuf Sırma'yı yaraladı. Güvenlik kamerasına yansıyan saldırıda, bacağından yaralanan Sırma ve 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

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Dakikalarca dövdü, tehditler yağdırdı: Ölümü beklerken polis geldi! 27 yaşındaki Elif sol bacağını kaybetti

300 METRE SÜRÜKLEDİ, POMPALI TÜFEKLE BACAKLARINDAN VURDU

Hafif ticari aracıyla hızla bölgeden uzaklaşan Arda Tırkaz, araçta ATS (Araç Takip Sistemi) bulunması nedeniyle takip edilmemek için, Millet Mahallesi'nde yolunu kestiği Yasin Taştan'ın kullandığı 16 BJS 128 plakalı otomobili gasbetti. Hafif ticari aracı burada bırakan Tırkaz, gasbettiği otomobile Elif B.'yi de alıp, olay yerinden uzaklaşırken, çevrede önlem alan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri dron ile otomobili havadan da takibe aldı. Aracın son olarak Cumalıkızık Mahallesi'ne yöneldiğini tespit eden ekipler, burada jandarma ile plakası sökülen otomobili buldu. Çevrede araştırma yapan Asayiş Şubesi'ne bağlı Cinayet Masası ekipleri ve jandarma, eski erkek arkadaşı tarafından 300 metre sürüklenip, ormana getirildikten sonra bıçakla ve pompalı tüfekle bacaklarından vurulan Elif B.'nin yardım çığlıklarını duydu. Bu sırada polis ve jandarmanın geldiğini fark eden Tırkaz, aynı pompalı tüfekle yaşamına son verdi. Elif B., ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Cinayet suçundan cezaevinde yatıp, 2022'de tahliye olan ve 4 ayrı suçtan kaydı bulunan Arda Tırkaz'ın cesedi de savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Dakikalarca dövdü, tehditler yağdırdı: Ölümü beklerken polis geldi! 27 yaşındaki Elif sol bacağını kaybetti

"ÖLÜMÜ BEKLERKEN POLİS VE JANDARMA GELDİ"

Tedaviye alındığı hastanede polise ifade veren Elif B., yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Arda, eski nişanlım. Sorunlu bir kişi. Olay sabahı kıskançlık yüzünden evimi basıp, beni kaçırdı. Evimize tüfekle de ateş etti. Yolda, 'Bana senin erkek arkadaşın kim? Bana söyleyeceksin' diyerek tehditler yağdırdı. Sonra, 'O çocuk bu kıraathaneye gidiyormuş' diyerek tüfeğiyle iş yerine ateş etti. Ardından beni alıp, uzaklaştı. Yolda, bir başka aracı gasbetti. Ormanlık alanda metrelerce sürükledi. Kendisine, beni bırakması için yalvardım. Kabul etmedi. Ormanda, silahı üzerime doğrulttu. Çok korktum. Sonra iki kez bacaklarıma ateş etti. Yaralandım. Ölümü beklerken polis ve jandarma geldi. Onları görünce intihar etti. Arda'nın intihar anına tanık oldum. O ana ve yaşadıklarıma inanamıyorum."

Dakikalarca dövdü, tehditler yağdırdı: Ölümü beklerken polis geldi! 27 yaşındaki Elif sol bacağını kaybetti

SOL BACAĞI KESİLECEK

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren ve sol bacağının diz kapağındaki atar damarı parçalandığı için kangren olan Elif B.'nin, doktorlar tarafından sol bacağının kesilmesine karar verildi. Sağ bacağının durumunun da kritik olduğu belirtilirken, Murat B., Arda Tırkaz'ın, kızının banka hesabına havale yapıp, açıklama kısmına mesaj yazarak kendisine ulaşmaya çalıştığını söyleyip, "Arda Tırkaz, kızıma daha önceden birkaç defa şiddet uyguluyor. Kızım bunu affediyor, geri dönüyor. Şiddet olayları artınca kızım artık dönmek istemiyor. 4 kere hat değiştirmiş. Fakat Arda, kızıma IBAN hesabına para atarak, kendisini engellediği yerlerden engeli açmasını istemiş. Bu resmen psikopatlık" dedi.

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