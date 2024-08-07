Giriş Tarihi: 07.08.2024 15:24
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024
15:24
Dakikalarca dövdü, tehditler yağdırdı: Ölümü beklerken polis geldi! 27 yaşındaki Elif sol bacağını kaybetti
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Elif B. (27), eski nişanlısı Arda Tırkaz (28) tarafından silah zoruyla kaçırılıp işkenceye uğradı. Eski erkek arkadaşı tarafından 300 metre sürüklenen Elif B., dakikalarca dayak yedi, bıçaklandı ve pompalı tüfekle bacaklarından vuruldu. Polis ve jandarma ekipleri tarafından kurtarılan talihsiz kadın, polise verdiği ifadede, "İki kez bacaklarıma ateş etti. Yaralandım. Ölümü beklerken polis ve jandarma geldi." dedi. Öte yandan, diz kapağındaki atardamarı parçalanan Elif B.'nin sol bacağının kesilmesine karar verildi.