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Haberler Yaşam Dalak kargoda kaybolmuştu! İnanılmaz olayda şaka gibi ceza!
Giriş Tarihi: 07.10.2021 12:21 Güncelleme Tarihi: 07.10.2021 12:21

Dalak kargoda kaybolmuştu! İnanılmaz olayda şaka gibi ceza!

İnanılmaz olay geçen yıl Yalova'da yaşandı. Ahmet Kıral'ın dalağı kargoda kayıplara karıştı. Verilen ceza ise vicdanları sızlattı.

Dalak kargoda kaybolmuştu! İnanılmaz olayda şaka gibi ceza!

Yalova'da Ahmet Kıral, geçen yıl karın ağrısı şikayetiyle Çiftlikköy ilçesindeki özel bir hastaneye başvurdu. Gerekli muayeneleri yapılan Kıral'a, 'dalak büyümesi' teşhisi konularak ameliyat olması gerektiği söylendi.

Dalak kargoda kaybolmuştu! İnanılmaz olayda şaka gibi ceza!

10 Kasım 2020'de ameliyat olan Kıral'ın dalağı alındı. Hastalık nedeninin belirlenmesi için dalağın, İstanbul'a patoloji servisine gönderilmesine karar verildi.

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Dalak kargoda kaybolmuştu! İnanılmaz olayda şaka gibi ceza!

Kıral da ameliyattan 2 gün sonra taburcu oldu, kendisine patoloji sonuçlarının 15 gün içerisinde çıkacağı bildirildi.

Dalak kargoda kaybolmuştu! İnanılmaz olayda şaka gibi ceza!

15 gün geçmesine rağmen sonuçların gelmemesi üzerine Kıral'ın oğlu Ünal Kıral, hastaneye giderek durumu öğrenmeye çalıştı. Hastaneye yetkilileri, alınan dalağın gönderdikleri kargo şubesinde kaybolduğunu söyledi.

Dalak kargoda kaybolmuştu! İnanılmaz olayda şaka gibi ceza!

Kaybolan dalak ile ilgili Ahmet Kıral, 29 Ocak'ta savcılığa suç duyurusunda bulundu, İl Sağlık Müdürlüğü de soruşturma başlattı. Başlatılan soruşturmada özel hastanenin dalağı 'standart' kargo seçeneğiyle gönderdiği, paketin taşıma sırasında zarar gördüğü ve bu nedenle çöpe atıldığı tespit edildi.

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