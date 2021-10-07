Dalak kargoda kaybolmuştu! İnanılmaz olayda şaka gibi ceza!

Kaybolan dalak ile ilgili Ahmet Kıral, 29 Ocak'ta savcılığa suç duyurusunda bulundu, İl Sağlık Müdürlüğü de soruşturma başlattı. Başlatılan soruşturmada özel hastanenin dalağı 'standart' kargo seçeneğiyle gönderdiği, paketin taşıma sırasında zarar gördüğü ve bu nedenle çöpe atıldığı tespit edildi.



