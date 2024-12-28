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Damat katili kayınpeder için karar verildi! Boşandığı eşindeki çocuklarını görmek için gitmişti...
Giriş Tarihi: 28.12.2024 07:10
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024
07:11
Damat katili kayınpeder için karar verildi! Boşandığı eşindeki çocuklarını görmek için gitmişti...
İstanbul Esenler'de temmuz ayında eşiyle boşanma aşamasında olan Salih Macat (39), babası Orhan Doğan'ın evinde bulunan eşi Sevgi Macat (34) ve çocuklarını görmeye gitti. Evin önünde bağırırak tehditler savuran Salih Macat, silahı ile gelen kayınpederi Orhan Doğan tarafından vurularak öldürüldü. Olay yerinde yakalanan katil zanlısı kayınpeder emniyetteki işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca cinayete ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı. Kayınpeder için istenen ceza belli oldu.