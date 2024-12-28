Damat katili kayınpeder için karar verildi! Boşandığı eşindeki çocuklarını görmek için gitmişti...

SAVCI: "HAKSIZ TAHRİK ALTINDAYDI"

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca cinayete ilişkin olarak başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede şüpheli Orhan Doğan'ın haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapsi istendi. Cumhuriyet savcısı, şüpheli Orhan Doğan'ın kızı Sevgi Macat ile Salih Macat arasındaki devam eden ailevi anlaşmazlık, Salih Macat'ın daha önce Sevgi Macat'a yönelik uyguladığı aile içi şiddet ve olay tarihinde şüphelinin evin önüne gelerek tekrar tehdit, hakaret içerikli beyanlarda bulunması halleri birlikte değerlendirildiğinde şüpheli fiilinin haksız tahrik altında gerçekleştiğini tespit etti.