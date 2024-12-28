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Haberler Yaşam Damat katili kayınpeder için karar verildi! Boşandığı eşindeki çocuklarını görmek için gitmişti...
Giriş Tarihi: 28.12.2024 07:10 Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 07:11

Damat katili kayınpeder için karar verildi! Boşandığı eşindeki çocuklarını görmek için gitmişti...

İstanbul Esenler'de temmuz ayında eşiyle boşanma aşamasında olan Salih Macat (39), babası Orhan Doğan'ın evinde bulunan eşi Sevgi Macat (34) ve çocuklarını görmeye gitti. Evin önünde bağırırak tehditler savuran Salih Macat, silahı ile gelen kayınpederi Orhan Doğan tarafından vurularak öldürüldü. Olay yerinde yakalanan katil zanlısı kayınpeder emniyetteki işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca cinayete ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı. Kayınpeder için istenen ceza belli oldu.

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Damat katili kayınpeder için karar verildi! Boşandığı eşindeki çocuklarını görmek için gitmişti...

Korkunç cinayet geçtiğimiz Temmuz ayında Esenler Turgutreis Mahallesi'nde meydana geldi. Sevgi Macat, eşi Salih Macat ile uzun süre devam eden anlaşmazlıklar üzerine bir süre önce çocukları ile birlikte babası Orhan Doğan'ın evine yerleşti. Çift boşanma aşamasındaydı.

Damat katili kayınpeder için karar verildi! Boşandığı eşindeki çocuklarını görmek için gitmişti...

Orhan Doğan'ın evinin önüne gelen Salih Macat sokakta küfür ederek bağırmaya, tehditler savurmaya başladı. Sevgi Macat, korkarak da olsa babası Orhan Doğan'ı arayarak durumu anlattı. Bu sırada mahallede bulunan bir kahvehanede olan Orhan Doğan evin önüne geldi.

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Damat katili kayınpeder için karar verildi! Boşandığı eşindeki çocuklarını görmek için gitmişti...

Damadının tahrik edici sözlerine sinirlenen Doğan, ruhsatsız olduğu tespit edilen bir silah ile Salih Macat'a 4 el ateş etti. Macat, olay yerinde hayatını kaybetti.

Damat katili kayınpeder için karar verildi! Boşandığı eşindeki çocuklarını görmek için gitmişti...

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Orhan Doğan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Bakırköy Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Damat katili kayınpeder için karar verildi! Boşandığı eşindeki çocuklarını görmek için gitmişti...

SAVCI: "HAKSIZ TAHRİK ALTINDAYDI"
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca cinayete ilişkin olarak başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede şüpheli Orhan Doğan'ın haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapsi istendi. Cumhuriyet savcısı, şüpheli Orhan Doğan'ın kızı Sevgi Macat ile Salih Macat arasındaki devam eden ailevi anlaşmazlık, Salih Macat'ın daha önce Sevgi Macat'a yönelik uyguladığı aile içi şiddet ve olay tarihinde şüphelinin evin önüne gelerek tekrar tehdit, hakaret içerikli beyanlarda bulunması halleri birlikte değerlendirildiğinde şüpheli fiilinin haksız tahrik altında gerçekleştiğini tespit etti.

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