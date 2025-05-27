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Haberler Yaşam Danla Bilic’i darp eden Berk Çetin’in annesi oğlunu ihbar etti: ‘Bana ve Danla’ya zarar vermesinden korkuyorum’
Giriş Tarihi: 27.05.2025 10:10 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 10:12

Danla Bilic’i darp eden Berk Çetin’in annesi oğlunu ihbar etti: ‘Bana ve Danla’ya zarar vermesinden korkuyorum’

Son dakika haberi: Sosyal medyada içerik üreticisi olan Danla Bilic eski sevgilisi tarafından darp edilmesi sonrası Berk Çetin tutuklanmıştı. Berk Çetin'in annesi Arzu Çetin savcılığa dilekçe sunarak oğlunun depresyonda olup ilaç kullandığını belirterek ihbarda bulundu. Çetin, oğlunun, cezaevinden çıkması halinde kendisine ve Danla Bilic'e zarar verebileceğini söyleyerek, "Tedavi edilmeli" dedi.

Armağan YILMAZ
Danla Bilic’i darp eden Berk Çetin’in annesi oğlunu ihbar etti: ‘Bana ve Danla’ya zarar vermesinden korkuyorum’

Son dakika haberi: Sosyal medyada içerik üreticisi olan Danla Bilic, Bilic, eski sevgilisi tarafından darp edildiğini ve bir süredir taciz edildiğini açıklamıştı.

Danla Bilic’i darp eden Berk Çetin’in annesi oğlunu ihbar etti: ‘Bana ve Danla’ya zarar vermesinden korkuyorum’

Darp raporu aldığını ve polise giderek şikayetçi olduğunu belirten Bilic, darp fotoğrafını da paylaşmıştı.

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Danla Bilic’i darp eden Berk Çetin’in annesi oğlunu ihbar etti: ‘Bana ve Danla’ya zarar vermesinden korkuyorum’

Şikayet sonrası Danla Bilic'in eski sevgilisi Denizli'de yakalanması sonrası işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Danla Bilic’i darp eden Berk Çetin’in annesi oğlunu ihbar etti: ‘Bana ve Danla’ya zarar vermesinden korkuyorum’

OĞLU HAKKINDA İHBARDA BULUNDU

Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Berk Çetin'in annesi Arzu Çetin, oğlu hakkında ihbarcı oldu.

Danla Bilic’i darp eden Berk Çetin’in annesi oğlunu ihbar etti: ‘Bana ve Danla’ya zarar vermesinden korkuyorum’

Savcılığa sunduğu dilekçesinde Çetin, oğlunun tutuklanma olayından 1 gün önce kendisini aradığını, bir hata yapması karşılığında ihbarcı olacağını söylediğini dile getirdi.