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Danla Bilic’i darp eden Berk Çetin’in annesi oğlunu ihbar etti: ‘Bana ve Danla’ya zarar vermesinden korkuyorum’
Giriş Tarihi: 27.05.2025 10:10
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025
10:12
Danla Bilic’i darp eden Berk Çetin’in annesi oğlunu ihbar etti: ‘Bana ve Danla’ya zarar vermesinden korkuyorum’
Son dakika haberi: Sosyal medyada içerik üreticisi olan Danla Bilic eski sevgilisi tarafından darp edilmesi sonrası Berk Çetin tutuklanmıştı. Berk Çetin'in annesi Arzu Çetin savcılığa dilekçe sunarak oğlunun depresyonda olup ilaç kullandığını belirterek ihbarda bulundu. Çetin, oğlunun, cezaevinden çıkması halinde kendisine ve Danla Bilic'e zarar verebileceğini söyleyerek, "Tedavi edilmeli" dedi.