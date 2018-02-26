Davaya atılan imza: Erbakan

Milli Görüş hareketini kurarak, Türk siyasetine yeni bir anlayış yerleştirerek, kendi ideolojisini bugün dahi siyaset, ekonomi, kültür gibi önemli alanlarda yaşatabilen Prof. Necmettin Erbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bugün siyasette ve bürokraside aktif görev alan pek çok ismin yol göstericisi, "Erbakan Hocası" oldu. Türk siyasetinin en renkli ve en kararlı liderlerinden biri olan Erbakan, Koalisyona desteği ne zaman çekeceksiniz sorusuna "Kadayıfın altı kızarınca" cevabını vermişti. Erbakan'ın bu sözleri siyaset tarihine geçmişti. İşte vefatının 7. Yıldönümünde Necmettin Erbakan'ın örnek yaşamı.