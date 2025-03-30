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Haberler Yaşam Deha bu akşam var mı yok mu? 30 Mart 2025 Show TV yayın akışı ile Deha yeni bölüm ne zaman?
Giriş Tarihi: 30.03.2025 18:27 Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 18:33

Deha bu akşam var mı yok mu? 30 Mart 2025 Show TV yayın akışı ile Deha yeni bölüm ne zaman?

Her hafta pazar günü ekranlara gelen Deha yeni bölüm ne zaman sorusu dizi takipçilerinin gündeminde. 30 Mart 2025 Show TV yayın akışı ile takip edilen 26. bölüm için ekran başında sorgulamalar hız kazandı. Ramazan Bayramı dolayısıyla dizi yayınları takip ediliyor. Peki; Deha bu akşam var mı yok mu, neden yok?

Deha bu akşam var mı yok mu? 30 Mart 2025 Show TV yayın akışı ile Deha yeni bölüm ne zaman?

Deha yeni bölüm yok mu sorusu araştırmalara konu oldu. Aras Bulut İynemli, Melis Sezen gibi isimlerin yer aldığı yapımda yeni bölüm sorgulamaları hız kazandı. Peki; Deha bu akşam var mı, ne zaman yayınlanacak? İşte, 30 Mart Pazar Show TV yayın akışı programı...

Deha bu akşam var mı yok mu? 30 Mart 2025 Show TV yayın akışı ile Deha yeni bölüm ne zaman?

DEHA BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

Deha 26. bölüm Ramazan Bayramı dolayısıyla bugün ekranlara gelmeyecek. Gelecek bölüm için tarih sorgulanıyor.

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Deha bu akşam var mı yok mu? 30 Mart 2025 Show TV yayın akışı ile Deha yeni bölüm ne zaman?

SHOW TV YAYIN AKIŞI 30 MART 2025

08:00 Kızılcık Şerbeti

10:00 Pazar Sürprizi

15:15 Bahar

18:25 Show Ana Haber

20:00 Tokatçı

21:45 Korkusuz Korkak

23:30 Deha

Deha bu akşam var mı yok mu? 30 Mart 2025 Show TV yayın akışı ile Deha yeni bölüm ne zaman?

DEHA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Deha 26. bölümün 6 Nisan pazar günü ekranlara gelmesi bekleniyor.

Deha bu akşam var mı yok mu? 30 Mart 2025 Show TV yayın akışı ile Deha yeni bölüm ne zaman?

DEHA SON BÖLÜM ÖZETİ

Bu defa hem Devran hem de İskender sevdiği kadınlar için mücadele vermek zorundadırlar. Fakat İskender, Devran'ın bu mücadelesini aynı zamanda Karahan'a karşı kendi lehine bir fırsat olarak da değerlendirme derdindedir.