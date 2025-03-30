Deha bu akşam var mı yok mu? 30 Mart 2025 Show TV yayın akışı ile Deha yeni bölüm ne zaman?

DEHA SON BÖLÜM ÖZETİ

Bu defa hem Devran hem de İskender sevdiği kadınlar için mücadele vermek zorundadırlar. Fakat İskender, Devran'ın bu mücadelesini aynı zamanda Karahan'a karşı kendi lehine bir fırsat olarak da değerlendirme derdindedir.