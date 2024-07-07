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Deha filmi oyuncuları ve hikayesi: Deha filmi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?
Giriş Tarihi: 07.07.2024 12:24
Güncelleme Tarihi: 07.07.2024
12:26
Deha filmi oyuncuları ve hikayesi: Deha filmi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?
Deha filmi oyuncuları ve konusu ile gündemde. Orijinal adıyla Gifted bir dram filmi olarak izleyenlerin karşısında çıkıyor. Bu akşam sinemaseverler ile buluşacak 2017 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Marc Webb oturuyor. İlham veren kategorisinde de takip edilen yapım izleyenlerden tam not alıyor. Peki, Deha filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, gerçek hikaye mi? İşte, detaylar...