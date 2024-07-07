Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Deha filmi oyuncuları ve hikayesi: Deha filmi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?
Giriş Tarihi: 07.07.2024 12:24 Güncelleme Tarihi: 07.07.2024 12:26

Deha filmi oyuncuları ve hikayesi: Deha filmi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

Deha filmi oyuncuları ve konusu ile gündemde. Orijinal adıyla Gifted bir dram filmi olarak izleyenlerin karşısında çıkıyor. Bu akşam sinemaseverler ile buluşacak 2017 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Marc Webb oturuyor. İlham veren kategorisinde de takip edilen yapım izleyenlerden tam not alıyor. Peki, Deha filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, gerçek hikaye mi? İşte, detaylar...

Deha filmi oyuncuları ve hikayesi: Deha filmi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

Deha filmi konusu ile dikkat çekiyor. Üstün zekalı bir çocuğun hikayesine odaklanan yapım yayımlandığı dönemden bu yana ilgiyle takip ediliyor. Film için ekran başında yerler alındı. Peki, Deha filmi oyuncuları kimler? İşte, filme dair merak edilenler...

Deha filmi oyuncuları ve hikayesi: Deha filmi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

DEHA FİLM KONUSU

Hayatı başarısızlıklarla dolu olan Frank Adler karakterini canlandıracak olan Chris Evans, Florida kırsalında yeğeni Mary'yi büyütürken, Mary'nin okula başlamasıyla birlikte hemen yetenekli olarak yaftalanması sebebiyle Mary'nin annesi Evelyn ile kızı büyütme konusunda bir savaşa girecek. Film, mücadelenin yasal sürecine odaklanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Deha filmi oyuncuları ve hikayesi: Deha filmi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

DEHA FİLMİ OYUNCULARI

Chris Evans

Mckenna Grace

Lindsay Duncan

Octavia Spencer

Jenny Slate

John M. Jackson

Glenn Plummer

John Finn

Deha filmi oyuncuları ve hikayesi: Deha filmi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

DEHA FİLMİ GERÇEK HİKAYE Mİ?

Kendisi de dahi bir çocuk olan matematikçi Jordan Ellenberg, filmin matematik danışmanıydı; Yönetmen Webb, onun The Wall Street Journal'daki makalesini okuduktan sonra temasa geçti ve deneyimlerini paylaşmasını istedi.

Deha filmi oyuncuları ve hikayesi: Deha filmi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?
SON DAKİKA