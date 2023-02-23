Haberler Yaşam Demirleri pas tuttu, kolonları çatladı! İstanbul'un iki ilçesinden korkutan görüntüler...

Giriş Tarihi: 23.02.2023 11:25 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023 11:56

Demirleri pas tuttu, kolonları çatladı! İstanbul'un iki ilçesinden korkutan görüntüler...

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yaraları sarılırken, gözler İstanbul'u da etkileyecek büyük Marmara Depremi'ne çevrildi. Uzmanlar, İstanbul'da beklenen depremle ilgili önemli uyarılarda bulunurken, Bayrampaşa ve Esenler'den gelen görüntüler korkuttu. Esenler'de pas tutarak çürüyen demirleri, çatlamış kolonlarıyla endişeye yol açan 35 yıllık, 5 katlı binanın sakinleri duruma çözüm bulunması için yetkililerden yardım istiyor. Bayrampaşa'da ise 3 katlı apartmanda dökülmeler ve kolonlarındaki çatlaklar endişeye yol açıyor.