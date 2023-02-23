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Haberler Yaşam Demirleri pas tuttu, kolonları çatladı! İstanbul'un iki ilçesinden korkutan görüntüler...
Giriş Tarihi: 23.02.2023 11:25 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023 11:56

Demirleri pas tuttu, kolonları çatladı! İstanbul'un iki ilçesinden korkutan görüntüler...

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yaraları sarılırken, gözler İstanbul'u da etkileyecek büyük Marmara Depremi'ne çevrildi. Uzmanlar, İstanbul'da beklenen depremle ilgili önemli uyarılarda bulunurken, Bayrampaşa ve Esenler'den gelen görüntüler korkuttu. Esenler'de pas tutarak çürüyen demirleri, çatlamış kolonlarıyla endişeye yol açan 35 yıllık, 5 katlı binanın sakinleri duruma çözüm bulunması için yetkililerden yardım istiyor. Bayrampaşa'da ise 3 katlı apartmanda dökülmeler ve kolonlarındaki çatlaklar endişeye yol açıyor.

DHA
Demirleri pas tuttu, kolonları çatladı! İstanbul’un iki ilçesinden korkutan görüntüler...

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından gözler İstanbul'da bulunan binalara çevrildi.

Demirleri pas tuttu, kolonları çatladı! İstanbul’un iki ilçesinden korkutan görüntüler...

Esenler Oruç Reis Mahallesi'nde bulunan 35 yıllık 5 katlı binada yaşayanlar korkudan uyuyamadıklarını belirtiyor. Deniz kumundan yapılan binanın pas tutarak çürüyen demirleri, çatlayan kolonları nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

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Demirleri pas tuttu, kolonları çatladı! İstanbul’un iki ilçesinden korkutan görüntüler...

"KOLONLARI PATLAMIŞ DURUMDA"

Bina sakinlerinden Sevgi Köker, "Binamız 30 yıllık bir bina. Kolonları patlamış durumda. Esenler Belediyesi'ne başvuru yaptık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden de onay bekliyor.

Demirleri pas tuttu, kolonları çatladı! İstanbul’un iki ilçesinden korkutan görüntüler...

Gelip bakılmasını istiyoruz ya da kentsel dönüşüme girmesini istiyoruz. Biz korkudan uyuyamıyoruz. Demirler çürük durumda gösterdiğim gibi. Paslı bir şekilde dökülüyor.

Demirleri pas tuttu, kolonları çatladı! İstanbul’un iki ilçesinden korkutan görüntüler...

"KİRALAR BELLİ ZATEN..."

Deniz kumundan yapılmış. Durumumuz yok ki başka yere gidelim. Kira verecek durumumuz da yok. Kiralar belli zaten. Çocuğumuz da var, korkudan uyuyamıyoruz" dedi.

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