Bir Güney Kore yapımından uyarlanan Kasaba Doktoru, bu akşam ilk defa seyirci karşısında olacak. Dr. Romantic adlı diziden uyarlanan yeni yapımın konusu ve oyuncuları gündemde. Dizinin başrollerini Ozan Akbaba, Hazal Subaşı ve Deniz Can Aktaş paylaşıyor. Dr. Ömer Özen karakterine hayat verecek ünlü oyuncu için "Deniz Can Aktaş nereli, kaç yaşında?" soruları yanıt arıyor. Peki, Deniz Can Aktaş kimdir, sevgilisi kim, boyu ve kilosu kaç? İşte Deniz Can Aktaş dizileri ve filmleri…