Haberler
Yaşam
Deniz Karakaya evde ölü bulunmuştu! Sır olayda kuzen konuştu: "Baba" lakaplı kişi dikkat çekti
Giriş Tarihi: 23.05.2025 09:46
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025
10:53
Deniz Karakaya evde ölü bulunmuştu! Sır olayda kuzen konuştu: "Baba" lakaplı kişi dikkat çekti
İstanbul Bahçelievler'de 19 yaşındaki Deniz Karakaya, sevgilisi olduğu iddia edilen Hayrettin K.'nin evinde cansız bedeni bulundu. Uyuşturucu iddiasıyla polise ihbarda bulunan Hayrettin K., evden kaçtı. Genç kızın vücudunda morluklar ve bıçak izleri tespit edilirken, şüphelinin 11 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Soruşturma devam ediyor.