Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Deniz Karakaya evde ölü bulunmuştu! Sır olayda kuzen konuştu: "Baba" lakaplı kişi dikkat çekti
Giriş Tarihi: 23.05.2025 09:46 Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 10:53

Deniz Karakaya evde ölü bulunmuştu! Sır olayda kuzen konuştu: "Baba" lakaplı kişi dikkat çekti

İstanbul Bahçelievler'de 19 yaşındaki Deniz Karakaya, sevgilisi olduğu iddia edilen Hayrettin K.'nin evinde cansız bedeni bulundu. Uyuşturucu iddiasıyla polise ihbarda bulunan Hayrettin K., evden kaçtı. Genç kızın vücudunda morluklar ve bıçak izleri tespit edilirken, şüphelinin 11 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Soruşturma devam ediyor.

Yunus Emre KAVAK
Deniz Karakaya evde ölü bulunmuştu! Sır olayda kuzen konuştu: Baba lakaplı kişi dikkat çekti

İstanbul'un Bahçelievler ilçesi Kocasinan Merkez Mahallesi'nde 3 Mayıs 2025 sabahı saat 08:15 sıralarında tüyler ürperten bir olay yaşandı. 19 yaşındaki Deniz Karakaya, ilişki yaşadığı öne sürülen 40 yaşındaki Hayrettin K.'nin evinde ölü bulundu.

Deniz Karakaya evde ölü bulunmuştu! Sır olayda kuzen konuştu: Baba lakaplı kişi dikkat çekti

Hayrettin K., 112 Acil Servis'i arayarak "Kız arkadaşım uyuşturucu kullandı, ex oldu. Evin anahtarını doğalgaz kutusunun üzerine bırakıyorum, ben çıkıyorum" dedikten sonra kayıplara karıştı. Olay yerine ulaşan polis ekipleri, genç kızın cansız bedeniyle karşılaştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Deniz Karakaya evde ölü bulunmuştu! Sır olayda kuzen konuştu: Baba lakaplı kişi dikkat çekti

OLAYIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Olay, Kocasinan Merkez Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, evin duvarlarında iki adet kurşun izi, yastıklarda kurşun giriş-çıkış delikleri ve perdelerde kan izleri tespit edildi. Üzerinde kimlik bulunmayan ceset, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yapılan incelemeler sonucunda cesedin, hakkında kayıp ihbarı bulunan Deniz Karakaya'ya ait olduğu belirlendi. Genç kızın otopsi raporunda yüksek doz uyuşturucu tespit edilse de, ailesi bunun bir cinayet olduğuna inanıyor.

Deniz Karakaya evde ölü bulunmuştu! Sır olayda kuzen konuştu: Baba lakaplı kişi dikkat çekti

KAYIP İHBARI VE TRAJİK KEŞİF

İddiaya göre, 2 Mayıs günü Deniz Karakaya, arkadaşıyla taksiye binerek halasının yaşadığı eve geldi. Bir süre sonra Hayrettin K., evin önüne gelerek bağırdı. Karakaya'nın halası ve eniştesi şüpheliyi sakinleştirmeye çalışırken, Deniz dışarı çıkarak konuşmak istediğini belirtti. Ancak hala, yeğeninin evin önünde olmadığını fark edince endişelenmeye başladı. Ertesi gün karakola giderek kayıp ihbarında bulunan aile, 3 Mayıs'ta gelen ihbarla sarsıldı. Deniz'in annesi, Adli Tıp Kurumu'nda kızının cesedini teşhis ederken fenalaştı.

Deniz Karakaya evde ölü bulunmuştu! Sır olayda kuzen konuştu: Baba lakaplı kişi dikkat çekti

"CİNAYET OLDUĞUNA İNANIYORUZ"

Deniz Karakaya'nın kuzeni Hakan Karakaya, yaşananları şu sözlerle anlattı: "Deniz, 2 Mayıs'ta evinin önünden alındı. Şüpheli, 'Deniz benim helalim' diyerek onu götürdü. Ertesi gün karakola kayıp ihbarı verdik. Polis, ihbar üzerine eve gittiğinde kuzenimin cenazesini buldu. Gasilhanede vücudunda morluklar ve bıçak izleri olduğunu öğrendik. Otopsi raporunda uyuşturucu çıktı, ama biz bunun cinayet olduğuna inanıyoruz. Şüpheli, kuzenimden defalarca para istemiş, telefonunu paramparça etmiş. Katilin bulunmasını istiyoruz."