İslam alemi için önemli bir yere sahip olan Ramazan ayının gelmesi ile birlikte Ramazan imsakiyesi araştırılmaya başlandı. İlk orucun tutulduğu 24 Nisan Cuma gününde, iftar saatinin yaklaşması ile birlikte illerin imsakiye saatleri araştırılmaya başladı. Bu bağlamda Denizli imsakiye ve Uşak imsakiye bilgilerine Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan Ramazan imsakiyesi aracılığıyla ulaşmak mümkün. Peki Denizli ve Uşak'ta bugün iftar saat kaçta okunacak, sahur vakti ne zaman? İşte Denizli ve Uşak imsakiye iftar ve sahur vakitleri…