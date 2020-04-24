Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Denizli, Uşak imsakiye 2020: Denizli ve Uşak iftar saati kaçta? Denizli ve Uşak sahur vakti ne zaman bitiyor?

Denizli, 2020: Denizli ve Uşak iftar saati kaçta? Denizli ve Uşak sahur vakti ne zaman bitiyor?

İslam alemi için önemli bir yere sahip olan Ramazan ayının gelmesi ile birlikte Ramazan imsakiyesi araştırılmaya başlandı. İlk orucun tutulduğu 24 Nisan Cuma gününde, iftar saatinin yaklaşması ile birlikte illerin imsakiye saatleri araştırılmaya başladı. Bu bağlamda ve bilgilerine Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan Ramazan imsakiyesi aracılığıyla ulaşmak mümkün. Peki Denizli ve Uşak'ta bugün iftar saat kaçta okunacak, sahur vakti ne zaman? İşte Denizli ve Uşak imsakiye iftar ve sahur vakitleri…

Giriş Tarihi: 24.04.2020 17:30 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 17:30
Denizli, Uşak imsakiye ile iftar vakti! 2020 Denizli ve Uşak'ta sahur ve iftar saati kaçta?

Denizli, Uşak imsakiye ile iftar vakti! 2020 Denizli ve Uşak'ta sahur ve iftar saati kaçta?

Denizli ve Uşak'ta bugün iftar saati için akşam ezanı saat kaçta okunacak? İnternet üzerinden yoğun olarak araştırılan bu sorunun cevabına Diyanet tarafından paylaşılan Ramazan imsakiyesi 2020 aracılığıyla ulaşmak mümkün. Sabah.com.tr olarak özel olarak hazırladığımız içeriğimizden Denizli ve Uşak illerine ilişkin "Bugün iftar saat kaçta?" sorusuna yanıt bulabilir, diğer günlerle alakalı bilgi edinmek için imsakiye sayfasını ziyaret edebilirsiniz. İşte Denizli ve 2020!

Denizli, Uşak imsakiye ile iftar vakti! 2020 Denizli ve Uşak'ta sahur ve iftar saati kaçta?

Denizli, Uşak imsakiye ile iftar vakti! 2020 Denizli ve Uşak'ta sahur ve iftar saati kaçta?

İftar saatleri konusunda 81 ilimizde araştırmalar yavaş yavaş artıyor. Mübarek Ramazan ayının ilk oruçlarını bugün tutuyoruz. 30 gün boyunca Ramazan imsakiyesi ile 81 ilin iftar ve sahur saatlerine Sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

İşte Düzce imsakiye 2020 ve Eskişehir imsakiye 2020 bilgisi ile iftar ve sahur vakitleri...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Denizli, Uşak imsakiye ile iftar vakti! 2020 Denizli ve Uşak'ta sahur ve iftar saati kaçta?

Denizli, Uşak imsakiye ile iftar vakti! 2020 Denizli ve Uşak'ta sahur ve iftar saati kaçta?

DENİZLİ SAHUR SAATİ VE İMSAK VAKTİ SAAT KAÇTA?

Düzce'de oruç tutacak kişiler için ilk oruç 24 Nisan 2020 Cuma günü saat 04:40'da başlayacak. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte ilk iftarlar yapılacak.

DENİZLİ İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

İl genelinde oruçlarını açacak olan kişiler saat 24 Nisan 2020 Cuma günü saat 19:54'de iftar yapacaklar.

Denizli Ramazan imsakiyesi 2020 için TIKLAYINIZ!

Denizli, Uşak imsakiye ile iftar vakti! 2020 Denizli ve Uşak'ta sahur ve iftar saati kaçta?

Denizli, Uşak imsakiye ile iftar vakti! 2020 Denizli ve Uşak'ta sahur ve iftar saati kaçta?

UŞAK SAHUR SAATİ VE İMSAK VAKTİ SAAT KAÇTA?

Düzce'de oruç tutacak kişiler için ilk oruç 24 Nisan 2020 Cuma günü saat 04:36'da başlayacak. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte ilk iftarlar yapılacak.

UŞAK İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

İl genelinde oruçlarını açacak olan kişiler saat 24 Nisan 2020 Cuma günü saat 19:54'de iftar yapacaklar.

Uşak Ramazan imsakiyesi 2020 için TIKLAYINIZ!

Denizli, Uşak imsakiye ile iftar vakti! 2020 Denizli ve Uşak'ta sahur ve iftar saati kaçta?

Denizli, Uşak imsakiye ile iftar vakti! 2020 Denizli ve Uşak'ta sahur ve iftar saati kaçta?

ORUCA NİYET NASIL EDİLİR?

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', II, 85).

Denizli, Uşak imsakiye ile iftar vakti! 2020 Denizli ve Uşak'ta sahur ve iftar saati kaçta?

Denizli, Uşak imsakiye ile iftar vakti! 2020 Denizli ve Uşak'ta sahur ve iftar saati kaçta?

Bu oruçlar için, "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, "falanca kaza, keffaret veya adak orucuna" şeklinde belirtilmesi gerekir.

Denizli, Uşak imsakiye ile iftar vakti! 2020 Denizli ve Uşak'ta sahur ve iftar saati kaçta?

Denizli, Uşak imsakiye ile iftar vakti! 2020 Denizli ve Uşak'ta sahur ve iftar saati kaçta?

SON DAKİKA