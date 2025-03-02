Denizli’de kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılmıştı: 4 yaşındaki Nazlı Şeşen son yolculuğuna uğurlandı!

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın balık adamları dereye girip arama yaptı. Bu sırada dere kenarında, Nazlı Şeşen'e ait terlik bulundu. Debisi yüksek olduğu için Aksu Deresi'ni besleyen Akbaş Barajı'nda kapaklar kapatıldı. İl Jandarma Komutanlığı'nın Asayiş Komando Timi, Honaz Jandarma Karakolu ekipleri de çalışmalara katıldı. Çalışmalarda jandarma arama köpeği de kullanıldı. Aramalar gece boyunca da devam etti.