Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Denizli’de kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılmıştı: 4 yaşındaki Nazlı Şeşen son yolculuğuna uğurlandı!
Giriş Tarihi: 02.03.2025 17:42 Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 17:42

Denizli’de kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılmıştı: 4 yaşındaki Nazlı Şeşen son yolculuğuna uğurlandı!

Denizli'nin Honaz ilçesinde geçtiğimiz gün sırra kadem basan 4 yaşındaki Nazlı Şeşen'in yapılan araştırmalar sonucu cansız bedenine ulaşıldı. Talihsiz yavrunun vücudunda kesici ve delici alet izine rastlanmadığı belirlenirken, Şeşen'in cansız bedeni ailesinin gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Beyaz kıyafet detayı ise yürekleri dağladı.

DHA
Denizli’de kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılmıştı: 4 yaşındaki Nazlı Şeşen son yolculuğuna uğurlandı!

Kocabaş Mahallesi'nde yaşayan Gülizar-İsmail Şeşen çiftinin tek çocuğu olan Nazlı Şeşen, önceki gün öğle saatlerinde kayboldu. Ailenin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Denizli’de kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılmıştı: 4 yaşındaki Nazlı Şeşen son yolculuğuna uğurlandı!

Yapılan araştırmada, bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, Nazlı Şeşen'in evlerinin önündeki demir yolunda yürüdüğü, ardından kaybolduğu saptandı. Kamera görüntülerinde Şeşen'in, demir yolunda yürürken Aksu Deresi üzerindeki köprüye doğru yöneldiği için suya düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Denizli’de kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılmıştı: 4 yaşındaki Nazlı Şeşen son yolculuğuna uğurlandı!

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın balık adamları dereye girip arama yaptı. Bu sırada dere kenarında, Nazlı Şeşen'e ait terlik bulundu. Debisi yüksek olduğu için Aksu Deresi'ni besleyen Akbaş Barajı'nda kapaklar kapatıldı. İl Jandarma Komutanlığı'nın Asayiş Komando Timi, Honaz Jandarma Karakolu ekipleri de çalışmalara katıldı. Çalışmalarda jandarma arama köpeği de kullanıldı. Aramalar gece boyunca da devam etti.

Denizli’de kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılmıştı: 4 yaşındaki Nazlı Şeşen son yolculuğuna uğurlandı!

Arama-kurtarma çalışmalarına 2'nci günde Jandarma, AFAD, Denizli Büyükşehir İtfaiyesi, sivil toplum kuruluşları ve mahallelinin katılımıyla yaklaşık 500 kişilik ekiple karadan 50 kilometrelik alanda devam edildi. Aydın Jandarma Filo Komutanlığı'ndan gelen İnsansız Hava Aracı (İHA) ve cayrokopter ile Aksu Deresi boyunca 15 kilometrelik alanı havadan taradı.

Denizli’de kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılmıştı: 4 yaşındaki Nazlı Şeşen son yolculuğuna uğurlandı!

30 dalgıç da Aksu Deresi'nde hat oluşturup suda arama yaptı. Antalya'dan gelen Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timi derenin içinde çalışma yaptı. Nazlı Şeşen'in düştüğü yere yaklaşık 5 kilometre mesafede cesedi bulundu. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri Cumhuriyet Savcısı eşliğinde bölgede detaylı inceleme yaptı.