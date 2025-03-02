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Denizli’de kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılmıştı: 4 yaşındaki Nazlı Şeşen son yolculuğuna uğurlandı!
Giriş Tarihi: 02.03.2025 17:42
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025
17:42
Denizli’de kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılmıştı: 4 yaşındaki Nazlı Şeşen son yolculuğuna uğurlandı!
Denizli'nin Honaz ilçesinde geçtiğimiz gün sırra kadem basan 4 yaşındaki Nazlı Şeşen'in yapılan araştırmalar sonucu cansız bedenine ulaşıldı. Talihsiz yavrunun vücudunda kesici ve delici alet izine rastlanmadığı belirlenirken, Şeşen'in cansız bedeni ailesinin gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Beyaz kıyafet detayı ise yürekleri dağladı.