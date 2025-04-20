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Denizli'deki kan donduran olayda şok detay! Çöpte bulunan bebeğin annesinden korkunç iddia: Zaten...
Giriş Tarihi: 20.04.2025 09:13
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025
09:13
Denizli'deki kan donduran olayda şok detay! Çöpte bulunan bebeğin annesinden korkunç iddia: Zaten...
Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi'nde 16 Nisan 2025 Çarşamba günü yaşanan dehşet verici olay, Türkiye'yi sarsmaya devam ediyor. Çöp konteynerinde geri dönüşüm malzemesi toplayan bir vatandaşın poşet içinde bulduğu yeni doğan erkek bebek cesedi, polis ekiplerini harekete geçirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede bebeğin hayatını kaybettiği belirlenirken, olay yerinde geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek bebeği çöpe atan kişinin Ayşenur S. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Ayşenur S., emniyette verdiği ifade duyanların kanını dondurdu.