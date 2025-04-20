Denizli’deki kan donduran olayda şok detay! Çöpte bulunan bebeğin annesinden korkunç iddia: Zaten...

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi'nde 16 Nisan 2025 Çarşamba günü yaşanan trajik olay, bölge halkını ve Türkiye'yi derinden sarstı. Çöp konteynerinde geri dönüşüm malzemesi toplayan bir vatandaş, poşet içinde yeni doğan bir erkek bebek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından bebeğin cenazesi, ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı Morgu'na kaldırıldı.

