Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Denizli'deki kan donduran olayda şok detay! Çöpte bulunan bebeğin annesinden korkunç iddia: Zaten...
Giriş Tarihi: 20.04.2025 09:13 Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 09:13

Denizli'deki kan donduran olayda şok detay! Çöpte bulunan bebeğin annesinden korkunç iddia: Zaten...

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi'nde 16 Nisan 2025 Çarşamba günü yaşanan dehşet verici olay, Türkiye'yi sarsmaya devam ediyor. Çöp konteynerinde geri dönüşüm malzemesi toplayan bir vatandaşın poşet içinde bulduğu yeni doğan erkek bebek cesedi, polis ekiplerini harekete geçirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede bebeğin hayatını kaybettiği belirlenirken, olay yerinde geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek bebeği çöpe atan kişinin Ayşenur S. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Ayşenur S., emniyette verdiği ifade duyanların kanını dondurdu.

İHA
Denizli’deki kan donduran olayda şok detay! Çöpte bulunan bebeğin annesinden korkunç iddia: Zaten...

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi'nde 16 Nisan 2025 Çarşamba günü yaşanan trajik olay, bölge halkını ve Türkiye'yi derinden sarstı. Çöp konteynerinde geri dönüşüm malzemesi toplayan bir vatandaş, poşet içinde yeni doğan bir erkek bebek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından bebeğin cenazesi, ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı Morgu'na kaldırıldı.

Denizli’deki kan donduran olayda şok detay! Çöpte bulunan bebeğin annesinden korkunç iddia: Zaten...

BEBEĞİ ÇÖPE ATAN ANNESİYMİŞ!

Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayı aydınlatmak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını titizlikle inceleyen polis, bebeği çöpe atan kişinin Ayşenur S. olduğunu tespit etti. Adresi belirlenen Ayşenur S., kısa sürede gözaltına alındı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Denizli’deki kan donduran olayda şok detay! Çöpte bulunan bebeğin annesinden korkunç iddia: Zaten...

BEBEĞİN ÖLÜ DOĞDUĞU İDDİASI!

Emniyette ifade veren Ayşenur S., bebeğin eski sevgilisinden olduğunu belirtti. Hamilelik sürecini gizlediğini ve evde tek başına doğum yaptığını ifade eden genç kadın, bebeğin ölü doğduğunu iddia etti.

Denizli’deki kan donduran olayda şok detay! Çöpte bulunan bebeğin annesinden korkunç iddia: Zaten...

HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ!

Korku ve panikle bebeği poşete koyarak çöp konteynerine attığını itiraf eden Ayşenur S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, Ayşenur S.'nin tutuklanmasına karar verdi ve genç kadın cezaevine gönderildi.

Denizli’deki kan donduran olayda şok detay! Çöpte bulunan bebeğin annesinden korkunç iddia: Zaten...

Olay, Denizli'de büyük yankı uyandırırken, kamuoyu Adli Tıp Kurumu'nun otopsi raporunu bekliyor. Bebeğin ölüm nedeni ve Ayşenur S.'nin iddialarının doğruluğu, raporun sonuçlarına göre netlik kazanacak. Denizli Emniyet Müdürlüğü, soruşturmayı tüm yönleriyle sürdürmeye devam ediyor.