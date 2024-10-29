Giriş Tarihi: 29.10.2024 18:45
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024
18:45
Deprem bölgesinde Cumhuriyet panayırı! Depremzede çocuklardan duygulandıran sözler: Çok mutlu oldum!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı deprem bölgesindeki çocuklar ve aileleriyle birlikte kutladı. Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da 3 gün süren Cumhuriyet Panayırı'nda, çocuklar atölye çalışmaları ve çeşitli etkinliklerle keyifli vakit geçirdi. Depremzede bir çocuğun "Bugün çok güzel bir gün. Ben mutsuzdum mesela, bugün çok mutlu oldum" sözleri duygulandırdı.