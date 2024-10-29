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Giriş Tarihi: 29.10.2024 18:45 Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 18:45

Deprem bölgesinde Cumhuriyet panayırı! Depremzede çocuklardan duygulandıran sözler: Çok mutlu oldum!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı deprem bölgesindeki çocuklar ve aileleriyle birlikte kutladı. Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da 3 gün süren Cumhuriyet Panayırı'nda, çocuklar atölye çalışmaları ve çeşitli etkinliklerle keyifli vakit geçirdi. Depremzede bir çocuğun "Bugün çok güzel bir gün. Ben mutsuzdum mesela, bugün çok mutlu oldum" sözleri duygulandırdı.

Deprem bölgesinde Cumhuriyet panayırı! Depremzede çocuklardan duygulandıran sözler: Çok mutlu oldum!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat depremlerinden etkilenen aileleri Cumhuriyet Bayramı'nda da yalnız bırakmadı.

Deprem bölgesinde Cumhuriyet panayırı! Depremzede çocuklardan duygulandıran sözler: Çok mutlu oldum!

Cumhuriyet Panayırı Programı kapsamında Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. 27 Ekim'de başlayan programlar 3 gün sürdü.

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Deprem bölgesinde Cumhuriyet panayırı! Depremzede çocuklardan duygulandıran sözler: Çok mutlu oldum!

ATÖLYELER VE ÇOCUK TİYATROLARI DÜZENLENDİ

Program kapsamında söyleşiler, VR deneyim alanları etkinlikleri, atölyeler, workshoplar ve çocuk tiyatroları gerçekleştirildi.

Deprem bölgesinde Cumhuriyet panayırı! Depremzede çocuklardan duygulandıran sözler: Çok mutlu oldum!

Hatice Kübra Tongar "Bağırmayan Anneler" konulu seminer düzenledi, Talha Böre Öge ise "Kahramanlık Türküleri" isimli şiir dinletisi sundu.

Deprem bölgesinde Cumhuriyet panayırı! Depremzede çocuklardan duygulandıran sözler: Çok mutlu oldum!

Etkinliğin son gününde duygularını dile getiren Kahramanmaraşlı bir kız çocuğunun "Bugün çok güzel bir gün. Ben mutsuzdum mesela, bugün çok mutlu oldum" sözleri etkinliğin amacına ulaştığının en güzel örneği oldu.

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