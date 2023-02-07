Deprem çantasında neler olmalı? Deprem çantası nasıl hazırlanır? İşte olması gerekenler listesi

Geçtiğimiz gün meydana gelen 7.7 şiddetindeki Kahramanmaraş depremi ardından deprem çantası için araştırmalar hız kazandı. Artçı sarsıntılar sürerken deprem çantasında neler olmalı sorusu gündemdeki yerini aldı. Hazırlanıp belirli aralıklarla güncellenmesi gereken deprem çantası içindekiler listesi araştırma konusu oldu. Doğal afet sonrası dışarıda geçirilecek süre ihtimaline karşın hazırlanan çanta hayati önem taşıyor. Peki, deprem çantası nasıl hazırlanır, olması gerekenler neler? İşte, detaylar…