Deprem çantasında neler olmalı? Deprem çantası nasıl hazırlanır? İşte olması gerekenler listesi

Deprem çantası içindekiler listesi 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen Kahramanmaraş depremi sonrası en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Deprem coğrafyasında bulunan ülkemizde olası sarsıntılara karşı hazırlıklı olmak hayati önem taşıyor. Bu noktada afet ve acil durum çantası olarak da geçen ve deprem sırasında hayat kurtaran çantalar, herkesin evinde bulundurması gerekenler arasında yer alıyor. Deprem çantasında olması gerekenler AFAD tarafından belirlendi. Peki, deprem çantası nasıl hazırlanır, neler olmalı? İşte, yanıtlar…