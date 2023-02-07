Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Deprem çantasında neler olmalı? Deprem çantası nasıl hazırlanır? İşte olması gerekenler listesi
Giriş Tarihi: 07.02.2023 11:34 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 11:34

Deprem çantasında neler olmalı? Deprem çantası nasıl hazırlanır? İşte olması gerekenler listesi

Geçtiğimiz gün meydana gelen 7.7 şiddetindeki Kahramanmaraş depremi ardından deprem çantası için araştırmalar hız kazandı. Artçı sarsıntılar sürerken deprem çantasında neler olmalı sorusu gündemdeki yerini aldı. Hazırlanıp belirli aralıklarla güncellenmesi gereken deprem çantası içindekiler listesi araştırma konusu oldu. Doğal afet sonrası dışarıda geçirilecek süre ihtimaline karşın hazırlanan çanta hayati önem taşıyor. Peki, deprem çantası nasıl hazırlanır, olması gerekenler neler? İşte, detaylar…

Deprem çantasında neler olmalı? Deprem çantası nasıl hazırlanır? İşte olması gerekenler listesi

Deprem çantası içindekiler listesi 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen Kahramanmaraş depremi sonrası en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Deprem coğrafyasında bulunan ülkemizde olası sarsıntılara karşı hazırlıklı olmak hayati önem taşıyor. Bu noktada afet ve acil durum çantası olarak da geçen ve deprem sırasında hayat kurtaran çantalar, herkesin evinde bulundurması gerekenler arasında yer alıyor. Deprem çantasında olması gerekenler AFAD tarafından belirlendi. Peki, deprem çantası nasıl hazırlanır, neler olmalı? İşte, yanıtlar…

Deprem çantasında neler olmalı? Deprem çantası nasıl hazırlanır? İşte olması gerekenler listesi

DEPREM ÇANTASINDA NELER OLMALI, NASIL HAZIRLANIR, İÇİNDE HANGİ MALZEMELER BULUNMALI?

Deprem çantasında neler olmalı? sorusu yanıtları ve tüm detaylar şöyle;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Deprem çantasında neler olmalı? Deprem çantası nasıl hazırlanır? İşte olması gerekenler listesi

DEPREM ÇANTASI MALZEMELERİ

AFAD tarafından yayımlanan deprem çantası içindekiler listesi şöyle:

Gıda:

Yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı (çabuk bozulmayan) gıdalar (Konserve, kuru meyveler, tahin–pekmez, meyve suyu, vb.).

Deprem çantasında neler olmalı? Deprem çantası nasıl hazırlanır? İşte olması gerekenler listesi

Önemli belge fotokopileri:

Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)

Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri

Zorunlu Deprem Poliçesi

Diplomalar

Pasaport, banka cüzdanı vb.

Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)

Deprem çantasında neler olmalı? Deprem çantası nasıl hazırlanır? İşte olması gerekenler listesi

Giyecekler:

İç çamaşırı

Çorap

Yağmurluk

İklime uygun giysiler

SON DAKİKA