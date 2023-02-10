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Haberler Yaşam Deprem duası: Arapça ve Türkçe deprem duası okunuşu ve anlamı
Giriş Tarihi: 10.02.2023 14:27 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 14:27

Deprem duası: Arapça ve Türkçe deprem duası okunuşu ve anlamı

Kahramanmaraş Pazarcık ilçesindeki 7.7 şiddetindeki depremin sarsıcı etkisi sürüyor. Enkaz altında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bir yandan dualar ediliyor. Vatandaşlar tarafından depremden korunmak için okunacak dualar araştırılıyor. Peki Deprem duası nasıl yapılır? Arapça ve Türkçe deprem duası okunuşu ve anlamı

Deprem duası: Arapça ve Türkçe deprem duası okunuşu ve anlamı

10 ili etkileyen yıkıcı depremde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Enkaz altındakiler için hangi dualar okunur merak ediliyor. Peki Deprem duası nasıl yapılır? Arapça ve Türkçe deprem duası okunuşu ve anlamı

Deprem duası: Arapça ve Türkçe deprem duası okunuşu ve anlamı

ENKAZ ALTINDAKİLER İÇİN HANGİ DUA EDİLİR?

Deprem sonrası enkaz altında kalanlar ve kurtarılmaya çalışanlar için Yunus Peygamberin duası tavsiye edilir. Yunus Peygamberin, "Lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî kuntu minez zâlimîn." duası 1001 kez okunması, 1001 kez istiğfar getirilmesi ve 41 Fatiha okuması tavsiye ediliyor.

Türkçe anlamı: Seni her türlü noksanlıktan tenzih ederim. Şüphesiz ben kendine zulmedenlerden oldum.

Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor: 'Tedbir kadar akıllı bir davranış yoktur. Gece olunca yemek ve su kaplarınızın üstüne kapatın. Uyumadan ateşi söndürün, ateşi yanık bırakmayın.

İbni Abbas (r.a) rivayetine göre, Peygamber Efendimiz (SAV)'in kendisine "Ya Resulallah başım dertten kurtulmuyor. Afet ve musibetlerden korkuyorum." denildiğinde sabahları şu duayı okumasını tavsiye etmişti: "Bismillahi ala nefsi ve ehli ve mali."

DEPREM DUASI

Peygamber Efendimiz (SAV)'in kaza ve beladan korunmak için tavsiye ettiği dua:

"Bir kimse her gün sabah akşam şu duayı üç defa okursa, ona keza bela gelmez." (Ebu Davud, Edeb, 5/324;İbni Mâce, Dua, 3869)

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Deprem duası: Arapça ve Türkçe deprem duası okunuşu ve anlamı

DEPREM DUASI ARAPÇA VE TÜRKÇE OKUNUŞU

"Bismillahi hayril Esmâi. Bismillahillezî lâ yedurru ma'a'smihi şey'ün fil ardı velâ fissemâi ve hüves Sem'îul Alîm."

Manası: "O Allah'ın ismiyle (akşamladım) ki, O'nun ismiyle birlikte ne yerde, ne de gökte hiç birşey zarar veremez. O ki hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir."

"Rabbî küllü şey'in hâdimüke, Rabbî fe'hfaznâ ve'nsurnâ ve'rhamnâ"

Ey Rabbim her şey senin hizmetindedir. Sen bizi koru, bize yardım et ve bize rahmet et.

"Allahümmâğfezni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an şimâlî ve min fevkî ve eûzü biazametike en uğtâle tahtî."

'Allah'ım, önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, gökten ve yerden gelecek bütün felaketlerden beni koru'

DEPREM DUASI ANLAMI

"Allahümme lâ tektülnâ bi gadabike velâ tühliknâ bi azâbike ve âfinâ kable zâlik."

(Allahım, bizi gazabınla öldürme. Azabınla helâk etme! Bunlardan önce bize afiyet ver.)

"Bismillahi lâ yedurru mea ismihî şey'in fil ardi ve lâ fi's-semai."

(İşime) Allahın adıyla başlarım. Onun ismi ve yardımı olduktan sonra ne yeryüzü ve ne de gökyüzünün hiçbir bela ve sıkıntısı zarar vermez.

Anlamı: "Allah'ın ismiyle, kendimi, ailemi ve malımı Allah'a havale ediyor. O'nun yüce himayesine bırakıyorum."

"Allahümmâğfezni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an şimâlî ve min fevkî ve eûzü biazametike en uğtâle tahtî."

Anlamı: Allah'ım! Önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, gökten ve yerden gelebilecek bütün felaketlerden beni koru

Deprem duası: Arapça ve Türkçe deprem duası okunuşu ve anlamı
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