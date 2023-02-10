Deprem duası: Arapça ve Türkçe deprem duası okunuşu ve anlamı

ENKAZ ALTINDAKİLER İÇİN HANGİ DUA EDİLİR?

Deprem sonrası enkaz altında kalanlar ve kurtarılmaya çalışanlar için Yunus Peygamberin duası tavsiye edilir. Yunus Peygamberin, "Lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî kuntu minez zâlimîn." duası 1001 kez okunması, 1001 kez istiğfar getirilmesi ve 41 Fatiha okuması tavsiye ediliyor.

Türkçe anlamı: Seni her türlü noksanlıktan tenzih ederim. Şüphesiz ben kendine zulmedenlerden oldum.

Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor: 'Tedbir kadar akıllı bir davranış yoktur. Gece olunca yemek ve su kaplarınızın üstüne kapatın. Uyumadan ateşi söndürün, ateşi yanık bırakmayın.

İbni Abbas (r.a) rivayetine göre, Peygamber Efendimiz (SAV)'in kendisine "Ya Resulallah başım dertten kurtulmuyor. Afet ve musibetlerden korkuyorum." denildiğinde sabahları şu duayı okumasını tavsiye etmişti: "Bismillahi ala nefsi ve ehli ve mali."

DEPREM DUASI

Peygamber Efendimiz (SAV)'in kaza ve beladan korunmak için tavsiye ettiği dua:

"Bir kimse her gün sabah akşam şu duayı üç defa okursa, ona keza bela gelmez." (Ebu Davud, Edeb, 5/324;İbni Mâce, Dua, 3869)