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  • Deprem Elazığ ve Malatya'yı vurdu! İşte günün ilk ışıklarıyla ortaya çıkan flaş görüntüler!

ve 'yı vurdu! İşte günün ilk ışıklarıyla ortaya çıkan flaş görüntüler!

'ne bağlı Kandilli Rasathanesi'nden gelen son bilgilere göre, ana depremden sonra 200'e yakın artçı daha yaşandı ve bu artçı depremler oldukça yüksek bir şiddete sahip. depremi sonrası ölü sayısının artmasından endişe edilirken, görevli tüm resmi ekipler bölgeye sevk edildi. Başkan Erdoğan'ın talimatı ile 3 bakan Elazığ'a gitti. Elazığ ve depremin etkilendiği yerlerde iletişim tamamen ücretsiz sağlanıyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı son dakika açıklamasında, TSK'nın tüm birimleri ile göreve hazır olduğunu söylemişti ve AFAD ile Kızılay başta olmak üzere tüm birimler seferber oldu.

Giriş Tarihi: 25.01.2020 08:20 Güncelleme Tarihi: 25.01.2020 08:29
Deprem Elazığ ve Malatya'yı vurdu! İşte günün ilk ışıklarıyla ortaya çıkan flaş görüntüler!

Akşam saatlerinde ile arka arkaya sallandı. Gelen son dakika haberine göre can kayıplarının yaşandığı bölgede binalarda ciddi maddi hasar meydana geldi ve vatandaşlara, hasarlı binalar girmemeleri konusunda uyarılar yapıldı. Merkez üssü Elazığ olan deprem, Adana, , Diyarbakır ve en çok da Gaziantep'te hissedildi. Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile 6.8 olarak paylaşılan deprem verisi, daha sonra 6,6 olarak güncellendi. Aynı şekilde AFAD son depremler listesi deprem büyüklüğünü 6,8 olarak gösteriyor. AFAD tarafından sosyal medyada ve resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "Elazığ ili Sivrice ilçesinde saat 20.55'te 6,8 büyüklüğünde bir #deprem meydana gelmiştir. Tüm personelimiz ve il AFAD müdürlüklerimiz teyakkuza geçirilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi

Deprem'in ardından günün ilk ışıkları ile facianın boyutları ortaya çıktı...

Deprem Elazığ ve Malatya'yı vurdu! İşte günün ilk ışıklarıyla ortaya çıkan flaş görüntüler!

'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki nedeniyle bazı vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi. Merkez üssü Sivrice ilçesi olan deprem sonrası evleri güvenli olmadığı için dışarıda kalan vatandaşlar, kentteki spor ve konferans salonları, kent meydanları, park ve bahçelere sığındı.

Türk Kızılay, Ahmet Aytar Meydanı'nda soğuktan korunmaya çalışan vatandaşlara battaniye dağıttı, sıcak çorba ve çay ikramında bulundu. Geceyi dışarıdan geçirenlerden Ebubekir Şenerman, markette oldukları sırada depreme yakalandıklarını, sarsıntı anında büyük panik yaşadıklarını söyledi.

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Deprem Elazığ ve Malatya'yı vurdu! İşte günün ilk ışıklarıyla ortaya çıkan flaş görüntüler!

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Arama kurtarma ekipleri 50 metre arayla yıkılan 2 binanın birinde ses aldı.Yapılan çalışmada birer saat arayla 2 kadın kurtarıldı. Depremden 7 ve 8 saat sonra enkazdan çıkarılan yaralılar ambulansla Fırat Üniversitesi hastanesine kaldırıldı.Enkazda arama çalışmaları sürüyor.

Deprem Elazığ ve Malatya'yı vurdu! İşte günün ilk ışıklarıyla ortaya çıkan flaş görüntüler!

Dua ederek sarsıntının geçmesini beklediklerini ifade eden Şenerman, "Çıkışta eve koştum. Yaralanma olayına tanık oldum. Bu şiddete ilk defa bir yaşıyorum. Çok büyük bir korku yarattı. Devlet yardım yaptı, bu konu da da teşekkür ediyoruz. Kızılay çay çorba veriyor ısınma ve barınma noktasında yardımcı oluyor." diye konuştu.

Emre Tokkay ise evleri güvenli olmadığı için geceyi kent meydanına geçirdiklerini söyledi.

Bugüne kadar böyle depremle hiç karşılaşmadıklarını dile getiren Tokkay, şunları kaydetti:
"Tüm halkı olarak büyük bir travma atlattık. Artçı sarsıntı dolayısıyla eve girmeye korkuyoruz. Sağ olsun olsun devletimiz ilgilendi, bakanlarımız geldi. Bizimle ilgilendirdikleri için hepsine teşekkür ediyoruz. Kızılaya yaptığı yardımlar dolayısıyla teşekkür ediyorum. Yoğun bir çalışma var. "

Deprem Elazığ ve Malatya'yı vurdu! İşte günün ilk ışıklarıyla ortaya çıkan flaş görüntüler!
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Deprem Elazığ ve Malatya'yı vurdu! İşte günün ilk ışıklarıyla ortaya çıkan flaş görüntüler!
Deprem Elazığ ve Malatya'yı vurdu! İşte günün ilk ışıklarıyla ortaya çıkan flaş görüntüler!
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