Deprem Elazığ ve Malatya'yı vurdu! İşte günün ilk ışıklarıyla ortaya çıkan flaş görüntüler!

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bazı vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi. Merkez üssü Sivrice ilçesi olan deprem sonrası evleri güvenli olmadığı için dışarıda kalan vatandaşlar, kentteki spor ve konferans salonları, kent meydanları, park ve bahçelere sığındı.
Türk Kızılay, Ahmet Aytar Meydanı'nda soğuktan korunmaya çalışan vatandaşlara battaniye dağıttı, sıcak çorba ve çay ikramında bulundu. Geceyi dışarıdan geçirenlerden Ebubekir Şenerman, markette oldukları sırada depreme yakalandıklarını, sarsıntı anında büyük panik yaşadıklarını söyledi.