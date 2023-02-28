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Deprem felaketinin iyilik timsali sembol fotoğrafları ve tarihe geçen anları
Giriş Tarihi: 28.02.2023 12:33
Güncelleme Tarihi: 28.02.2023
12:33
Deprem felaketinin iyilik timsali sembol fotoğrafları ve tarihe geçen anları
Türkiye Kahramanmaraş, Hatay ve Malatya merkezli depremlerde 20 günden fazla süren bir yıkım ile asrın felaketine karşı mücadele verirken yaşanan acı ve zorlukların yanında dünyaya ders niteliğinde iyilik örneklerine sahne oldu. Şehit oğlunun kıyafetlerini bağışlayan anneler, evindeki tüm eşyaları paketleyip gönderenler, sırtında bohça ile yardım alanına yorgan taşıyan teyzeler ve daha nicesi Türkiye'nin dayanışmasını ortaya koydu. Yine SABAH.com.tr'nin görüntülediği karelerde enkazda eşini arayan kumru, enkaz başındaki bir Kur'an-ı Kerim sayfasındaki ayetler de en çok paylaşılanlar arasında yer aldı. İşte depremin sembolü olan fotoğraflar ve iyilik timsali görüntülerle tarihe geçen sembol kareler