KAFASINDAN BUHAR ÇIKAN ADAM

10 ili etkileyen depremde çok sayıda merkezde gerçekleşen yıkıma müdahale etmek için canla başla çalışan kurtarma ekiplerinin çalışması tüm Türkiye'yi gözyaşlarına boğdu. Mustafa Aydın da bu görüntüsüyle yorgunluk ve uykusuzluğa meydan okuyan kahramanların sembolü oldu.

Aydın'ın ayrıca kurtarma çalışmaları sırasındaki bir kazada kulağı koptu ancak dikişlerini attırıp çalışmaya devam etti.