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Haberler Yaşam Deprem felaketinin iyilik timsali sembol fotoğrafları ve tarihe geçen anları
Giriş Tarihi: 28.02.2023 12:33 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 12:33

Deprem felaketinin iyilik timsali sembol fotoğrafları ve tarihe geçen anları

Türkiye Kahramanmaraş, Hatay ve Malatya merkezli depremlerde 20 günden fazla süren bir yıkım ile asrın felaketine karşı mücadele verirken yaşanan acı ve zorlukların yanında dünyaya ders niteliğinde iyilik örneklerine sahne oldu. Şehit oğlunun kıyafetlerini bağışlayan anneler, evindeki tüm eşyaları paketleyip gönderenler, sırtında bohça ile yardım alanına yorgan taşıyan teyzeler ve daha nicesi Türkiye'nin dayanışmasını ortaya koydu. Yine SABAH.com.tr'nin görüntülediği karelerde enkazda eşini arayan kumru, enkaz başındaki bir Kur'an-ı Kerim sayfasındaki ayetler de en çok paylaşılanlar arasında yer aldı. İşte depremin sembolü olan fotoğraflar ve iyilik timsali görüntülerle tarihe geçen sembol kareler

M. FATİH GEDİMAN
Deprem felaketinin iyilik timsali sembol fotoğrafları ve tarihe geçen anları

"BİZİM CANIMIZ ŞU AN TÜRKİYE"

Kurtarma çalışmalarına katılan madenci "Canınızı hiç mi düşünmüyorsunuz" sorusuna "Bizim canımız yok, bizim canımız Türkiye" dedi.

Deprem felaketinin iyilik timsali sembol fotoğrafları ve tarihe geçen anları

EVİNİ ARACINA YÜKLEYİP TÜRKİYE'YE GÖNDEREN AZERBAYCANLI SERVER

Azerbaycan'da bir gecekonduda yaşayan Server Beşirli isimli vatandaş depremi haber alır almaz neredeyse her şeyini aracına yükleyip bölgeye gönderdi.

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Deprem felaketinin iyilik timsali sembol fotoğrafları ve tarihe geçen anları

ENKAZ ALANINDAN TOPLANAN KİTABIN AÇIK OLAN SAYFASI

Enkaz alanında hürmeten kenara alınan dini kitapların hemen yanında bir fotoğraf…

Bitişiğinde SABAH'ın okurlarına gönderdiği Kur'an ve İslami ilimler kitapları.

Yüce kitabın açık olan sayfasında Müddesir Süresi var…

7, 8 ve 9. ayetlerde şu yazıyor: "Rabbinin rızasına ermek için sabret. Sur'a üfürüldüğü zaman var ya; işte o gün çetin bir gündür"

Foto: M. Fatih GEDİMAN

Deprem felaketinin iyilik timsali sembol fotoğrafları ve tarihe geçen anları

KAFASINDAN BUHAR ÇIKAN ADAM

10 ili etkileyen depremde çok sayıda merkezde gerçekleşen yıkıma müdahale etmek için canla başla çalışan kurtarma ekiplerinin çalışması tüm Türkiye'yi gözyaşlarına boğdu. Mustafa Aydın da bu görüntüsüyle yorgunluk ve uykusuzluğa meydan okuyan kahramanların sembolü oldu.

Aydın'ın ayrıca kurtarma çalışmaları sırasındaki bir kazada kulağı koptu ancak dikişlerini attırıp çalışmaya devam etti.

Deprem felaketinin iyilik timsali sembol fotoğrafları ve tarihe geçen anları

12 GÜN YUVASINI ARADI

Yine SABAH.com.tr ekiplerinin görüntülediği bir kumru. Hatay'da yuvasının olduğu bölgeyi 12 gün boyunca terk etmedi. Çevredekiler uçabildiği halde bölgeden ayrılmayan kuşun eşini aradığını belirtti. Ekiplerimiz kumrunun ancak 12 gün sonra alandan ayrıldığı öğrendi.

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