Deprem kayıtlarında inanılmaz hata: Her yerde ölü görünüyorum!

Sağ olduğumu kanıtlamak için belgeler sundum. Ama çözülmedi. Hastayım ama hastaneye gidemiyorum, bankalarda erişim engeli olduğu için işlem yapamıyorum. Şu an her yerde ölü göründüğüm için mağdurum. En kısa sürede de mağduriyetimin giderilmesini istiyorum" diye konuştu.