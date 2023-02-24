Haberler
Yaşam
Deprem kayıtlarında inanılmaz hata: Her yerde ölü görünüyorum!
Giriş Tarihi: 24.02.2023 12:40
Güncelleme Tarihi: 24.02.2023
12:47
Deprem kayıtlarında inanılmaz hata: Her yerde ölü görünüyorum!
İstanbul'da yaşayan Nejat Özçelik (34), depremde, Diyarbakır'da hayatını kaybeden akrabası 'Necat Özçelik' ile olan isim benzerliği yüzünden kayıtlarda 'ölü' olarak gözüküyor. Yaşadığı bu duruma isyan eden Nejat Özçelik, "Şu an her yerde ölü görünüyorum. Hastaneye gidemiyorum, bankalarda işlem yapamıyorum. Çok zor durumdayım. Ben yaşıyorum" dedi. İşte haberin detayları...