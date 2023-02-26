Haberler Yaşam Az önce deprem mi oldu? 26 Şubat Son depremler listesi ile Kandilli ve AFAD son dakika deprem nerede ve kaç şiddetinde oldu?

Giriş Tarihi: 26.02.2023 16:48 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023 16:48

Az önce deprem mi oldu? 26 Şubat Son depremler listesi ile Kandilli ve AFAD son dakika deprem nerede ve kaç şiddetinde oldu?

Deprem mi oldu son dakika araştırılıyor. Hatay ve Kahramanmaraş depremleri ardından üç hafta geride kalırken artçı sarsıntılar devam ediyor. Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile araştırılıyor. Afet bölgesi yanı sıra Niğde, Konya, Balıkesir gibi illerde de korkutan depremler meydana geldi. Az önce deprem nerede oldu, kaç şiddetinde soruları araştırılıyor. 26 Şubat deprem son dakika haberleri takip ediliyor. Merkez üssü, şiddeti ve derinliği listede yerini alıyor. İşte, son depremler listesi…