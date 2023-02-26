Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Az önce deprem mi oldu? 26 Şubat Son depremler listesi ile Kandilli ve AFAD son dakika deprem nerede ve kaç şiddetinde oldu?
Giriş Tarihi: 26.02.2023 16:48 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023 16:48

Az önce deprem mi oldu? 26 Şubat Son depremler listesi ile Kandilli ve AFAD son dakika deprem nerede ve kaç şiddetinde oldu?

Deprem mi oldu son dakika araştırılıyor. Hatay ve Kahramanmaraş depremleri ardından üç hafta geride kalırken artçı sarsıntılar devam ediyor. Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile araştırılıyor. Afet bölgesi yanı sıra Niğde, Konya, Balıkesir gibi illerde de korkutan depremler meydana geldi. Az önce deprem nerede oldu, kaç şiddetinde soruları araştırılıyor. 26 Şubat deprem son dakika haberleri takip ediliyor. Merkez üssü, şiddeti ve derinliği listede yerini alıyor. İşte, son depremler listesi…

Az önce deprem mi oldu? 26 Şubat Son depremler listesi ile Kandilli ve AFAD son dakika deprem nerede ve kaç şiddetinde oldu?

Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile araştırılıyor. Kahramanmaraş depremi sonrası her sarsıntı ardından az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları yanıt arıyor. Güneydoğu Anadolu bölgesinde 11 ili kapsayan yıkım sonrası Niğde, Konya, Balıkesir'de meydana gelen depremler de bölgedekileri korkuttu. Deprem son dakika haberi ile duyurulan küçük ve büyük sarsıntılar listede merkez üssü, şiddeti ve derinliği ile araştırılıyor. İşte, 26 Şubat son depremler listesi…

Az önce deprem mi oldu? 26 Şubat Son depremler listesi ile Kandilli ve AFAD son dakika deprem nerede ve kaç şiddetinde oldu?

BALIKESİR'DE 3.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

Balıkesir'in İnönü - Havran ilçesinde saat 09:29'da meydana gelen deprem 3.7 büyüklüğünde gerçekleşti.

Yaşananan sarsıntı yerin 7.8 km derinliğinde kaydedildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Az önce deprem mi oldu? 26 Şubat Son depremler listesi ile Kandilli ve AFAD son dakika deprem nerede ve kaç şiddetinde oldu?

SON DAKİKA DEPREMLER – 26 ŞUBAT PAZAR

10:46 | SİNCİK (ADIYAMAN) 3.4

10:16 | DOĞANŞEHİR (MALATYA) 3.7

09:29 | HAVRAN (BALIKESİR) 3.7

08:21 | HASSA (HATAY) 3.8

07.37 | EKİNÖZÜ (KAHRAMANMARAŞ) 4.0

05.26 | SAMANDAĞ (HATAY) 4.5

02.46 | ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) 3.6

Az önce deprem mi oldu? 26 Şubat Son depremler listesi ile Kandilli ve AFAD son dakika deprem nerede ve kaç şiddetinde oldu?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Az önce deprem mi oldu? 26 Şubat Son depremler listesi ile Kandilli ve AFAD son dakika deprem nerede ve kaç şiddetinde oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA