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Giriş Tarihi: 21.02.2023 14:09 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 14:12

Deprem risk haritası ile Bursa fay hattı geçen ilçeler hangisi? Bursa diri fay hattı sorgulama ekranı

Marmara Bölgesinin Güney Marmara bölümünde yer alan Bursa'nın fay hattı geçen ilçeler listesi gündemde yer alıyor. AFAD'ın Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası'na göre birinci, ikinci, üçüncü derecede riskli bölgeler var. Güncellenmiş haritaya göre, Türkiye'de 485 diri fay bulunuyor. Verilerin güncellenmesiyle birlikte Deprem risk haritası ile Bursa fay hattı geçen ilçeler hangisi? Bursa diri fay hattı sorgulama nasıl yapılır sorusuna yanıt aranıyor. İşte detaylar…

Deprem risk haritası ile Bursa fay hattı geçen ilçeler hangisi? Bursa diri fay hattı sorgulama ekranı

Bursa fay hattı geçen ilçeler, Kahramanmaraş depremi sonrası gündemde yer alıyor. AFAD tarafından hazırlanan Türkiye Rİsk durumu haritasında Bursa birinci derece riskli iller arasında yer alıyor. Peki Deprem risk haritası ile Bursa fay hattı geçen ilçeler hangisi? Bursa diri fay hattı sorgulama ekranı

Deprem risk haritası ile Bursa fay hattı geçen ilçeler hangisi? Bursa diri fay hattı sorgulama ekranı

BURSA'DA BULUNAN FAY HATLARI

Bursa ili ve çevresi sismik aktivite açısından oldukça hareketli bir coğrafyada bulunmaktadır.

Marmara Bölgesinin çoğu yerinde olduğu gibi Türkiye'nin en aktif fay kuşaklarından biri olan Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun etkisi altındadır.

Bursa çevresinde yıkıcı etki yaratabilecek depremler Gemlik-Geyve Segmenti, Uluabat Fayı, Bursa Fayı'ndan beklenmelidir. Geçmişte bu fayların neden olduğu depremler Bursa yöresini etkilemiştir.

BURSA FAY HATTI GEÇEN YERLER

Bursa fayı / Kent meydanı, Atatürk Stadyumu, Altıparmak ve kent merkezini etkiliyor

Gemlik fayı / Gemliğin tamamını ve Gemliğe bağlı bölgeleri etkiliyor

Zeytinbağı-Mudanya fayı / Mudanya, Tirilye ve civarını etkiliyor

Çalı fayı / İhsaniye, Beşevler, Ataevler, Üçevler, Demirci ve civarını etkiliyor

Uluabat fayı / Uluabat gölü ve çevresini etkiliyor

Orhaneli fayı / Orhaneli ilçesi ve dağ ilçelerinin bir kısmını etkiliyor

Barakfakih fayı / Barakfakih, Kestel ve Gürsu civarını etkiliyor

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BURSA'DA AKTİF FAY HATTI VAR MI?

Kuzey Anadolu Fay Zonunun etkisi altında bulunan ve 1'inci derece deprem bölgesinde olan Bursa ili yer alıyor. AFAD'ın Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası'na göre Bursa birinci derece riskli bölge içerisinde yer alıyor.

Haritaya göre; Bursa'da, Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer gibi nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu bölgeler birinci derece deprem riski taşıyor.

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