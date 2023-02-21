Deprem risk haritası ile Bursa fay hattı geçen ilçeler hangisi? Bursa diri fay hattı sorgulama ekranı

BURSA'DA BULUNAN FAY HATLARI
Bursa ili ve çevresi sismik aktivite açısından oldukça hareketli bir coğrafyada bulunmaktadır.
Marmara Bölgesinin çoğu yerinde olduğu gibi Türkiye'nin en aktif fay kuşaklarından biri olan Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun etkisi altındadır.
Bursa çevresinde yıkıcı etki yaratabilecek depremler Gemlik-Geyve Segmenti, Uluabat Fayı, Bursa Fayı'ndan beklenmelidir. Geçmişte bu fayların neden olduğu depremler Bursa yöresini etkilemiştir.
BURSA FAY HATTI GEÇEN YERLER
Bursa fayı / Kent meydanı, Atatürk Stadyumu, Altıparmak ve kent merkezini etkiliyor
Gemlik fayı / Gemliğin tamamını ve Gemliğe bağlı bölgeleri etkiliyor
Zeytinbağı-Mudanya fayı / Mudanya, Tirilye ve civarını etkiliyor
Çalı fayı / İhsaniye, Beşevler, Ataevler, Üçevler, Demirci ve civarını etkiliyor
Uluabat fayı / Uluabat gölü ve çevresini etkiliyor
Orhaneli fayı / Orhaneli ilçesi ve dağ ilçelerinin bir kısmını etkiliyor
Barakfakih fayı / Barakfakih, Kestel ve Gürsu civarını etkiliyor