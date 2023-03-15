Haberler Yaşam DEPREM SON DAKİKA: Kıbrıs'ta deprem meydana geldi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi Kıbrıs deprem merkez şiddeti

Giriş Tarihi: 15.03.2023 10:08 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 10:08

Son dakika deprem haberi: Kıbrıs'ta deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine göre Kıbrıs Rum Kesimi merkezli bir deprem yaşandı. Kahramanmaraş depremi ardından paniğe kapılan halk az önce Kıbrıs'ta deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç sorularına yanıt arıyor. Yaşanan sarsıntı Türkiye'de bazı illerde de hissedildi. 15 Mart 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile fay hattı üzerindeki hareketler takip ediliyor. İşte, Kıbrıs deprem son dakika gelişmeleri…