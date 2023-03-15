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Haberler Yaşam DEPREM SON DAKİKA: Kıbrıs'ta deprem meydana geldi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi Kıbrıs deprem merkez şiddeti
Giriş Tarihi: 15.03.2023 10:08 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 10:08

DEPREM SON DAKİKA: Kıbrıs'ta deprem meydana geldi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi Kıbrıs deprem merkez şiddeti

Son dakika deprem haberi: Kıbrıs'ta deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine göre Kıbrıs Rum Kesimi merkezli bir deprem yaşandı. Kahramanmaraş depremi ardından paniğe kapılan halk az önce Kıbrıs'ta deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç sorularına yanıt arıyor. Yaşanan sarsıntı Türkiye'de bazı illerde de hissedildi. 15 Mart 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile fay hattı üzerindeki hareketler takip ediliyor. İşte, Kıbrıs deprem son dakika gelişmeleri…

DEPREM SON DAKİKA: Kıbrıs’ta deprem meydana geldi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi Kıbrıs deprem merkez şiddeti

Gelen son dakika haberine göre Kıbrıs deprem ile sarsıldı. AFAD verilerine göre; Rum kesiminde meydana gelen sarsıntı yerin 7.8 kilometre derinliğinde gerçekleşirken bölge halkı Türkiye'de felaketin ardından endişelendi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar 15 Mart 2023 Kıbrıs'ta deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç büyüklüğünde şiddetinde sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Kıbrıs deprem son dakika detayları…

DEPREM SON DAKİKA: Kıbrıs’ta deprem meydana geldi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi Kıbrıs deprem merkez şiddeti

KIBRIS'TA 3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

Kıbırıs Rum Kesiminde saat 09:27'de meydana gelen deprem 3.9 büyüklüğünde gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi depremi yerin 7.8 km altında kaydetti.

Bölgede yakın illerde de sarsıntı hissedildi.

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DEPREM SON DAKİKA: Kıbrıs’ta deprem meydana geldi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi Kıbrıs deprem merkez şiddeti

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

DEPREM SON DAKİKA: Kıbrıs’ta deprem meydana geldi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi Kıbrıs deprem merkez şiddeti

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

DEPREM SON DAKİKA: Kıbrıs’ta deprem meydana geldi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi Kıbrıs deprem merkez şiddeti

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılmaktadır. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor.

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