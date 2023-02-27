MALATYA’DA DEPREM SON DAKİKA! Adıyaman’dan da hissedildi: 27 Şubat AFAD ve Kandilli Malatya deprem merkez üssü ve şiddeti

Son dakika deprem haberi: Malatya deprem son dakika duyuruldu. Kandilli ve AFAD son depremler listesine göre Malatya Yeşilyurt merkezli şiddetli bir deprem yaşandı. Yüzyılın felaketi ardından paniğe kapılan bölge halkı toplanma alanlarına koştu. Artçı sarsıntılar sürüyor. Şiddetli sarsıntı Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman gibi çevre illerden de hissedildi. 27 Şubat 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları yanıt arıyor. İşte, son dakika Malatya deprem merkez üssü ve şiddeti…