MALATYA’DA DEPREM SON DAKİKA! Adıyaman’dan da hissedildi: 27 Şubat AFAD ve Kandilli Malatya deprem merkez üssü ve şiddeti

Malatya deprem son dakika haberi ile duyuruldu. Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılan sarsıntının ardından az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde soruları arama geçmişlerinde yerini aldı. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman gibi illerden hissedildi. Şiddetli depremi ardından Yeşilyurt merkezli deprem artçı sarsıntı olarak meydana geldi. İşte, 27 Şubat 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Malatya deprem merkez üssü ve büyüklüğü...