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Haberler Yaşam MALATYA'DA DEPREM SON DAKİKA! Adıyaman’dan da hissedildi: 27 Şubat AFAD ve Kandilli Malatya deprem merkez üssü ve şiddeti
Giriş Tarihi: 27.02.2023 12:47 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023 12:47

MALATYA'DA DEPREM SON DAKİKA! Adıyaman’dan da hissedildi: 27 Şubat AFAD ve Kandilli Malatya deprem merkez üssü ve şiddeti

Son dakika deprem haberi: Malatya deprem son dakika duyuruldu. Kandilli ve AFAD son depremler listesine göre Malatya Yeşilyurt merkezli şiddetli bir deprem yaşandı. Yüzyılın felaketi ardından paniğe kapılan bölge halkı toplanma alanlarına koştu. Artçı sarsıntılar sürüyor. Şiddetli sarsıntı Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman gibi çevre illerden de hissedildi. 27 Şubat 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları yanıt arıyor. İşte, son dakika Malatya deprem merkez üssü ve şiddeti…

MALATYA’DA DEPREM SON DAKİKA! Adıyaman’dan da hissedildi: 27 Şubat AFAD ve Kandilli Malatya deprem merkez üssü ve şiddeti

Malatya deprem son dakika haberi ile duyuruldu. Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılan sarsıntının ardından az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde soruları arama geçmişlerinde yerini aldı. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman gibi illerden hissedildi. Şiddetli depremi ardından Yeşilyurt merkezli deprem artçı sarsıntı olarak meydana geldi. İşte, 27 Şubat 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Malatya deprem merkez üssü ve büyüklüğü...

MALATYA’DA DEPREM SON DAKİKA! Adıyaman’dan da hissedildi: 27 Şubat AFAD ve Kandilli Malatya deprem merkez üssü ve şiddeti

MALATYA'DA KORKUTAN DEPREM!

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12:04'te meydana gelen deprem 5.6 büyüklüğünde gerçekleşti.

Depremin derinliği yerin 6.96 km derinliğinde kaydedildi. Yüzeye oldukça yakın olan sarsıntı çevre illerde de şiddetli hissedildi.

Yaşanan depremin ardından yeni bir enkaz haberi alınmadı, gelişmeler takip ediliyor!

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MALATYA’DA DEPREM SON DAKİKA! Adıyaman’dan da hissedildi: 27 Şubat AFAD ve Kandilli Malatya deprem merkez üssü ve şiddeti

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MALATYA’DA DEPREM SON DAKİKA! Adıyaman’dan da hissedildi: 27 Şubat AFAD ve Kandilli Malatya deprem merkez üssü ve şiddeti

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

MALATYA’DA DEPREM SON DAKİKA! Adıyaman’dan da hissedildi: 27 Şubat AFAD ve Kandilli Malatya deprem merkez üssü ve şiddeti

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılmaktadır. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor.

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