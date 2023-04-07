Haberler Yaşam DEPREM SON DAKİKA HABERİ: Samsun'da korkutan depremler! 6 Nisan AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Samsun deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Giriş Tarihi: 07.04.2023 00:05 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 00:05

DEPREM SON DAKİKA HABERİ: Samsun'da korkutan depremler! 6 Nisan AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Samsun deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Deprem son dakika haberi: Samsun'da deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine göre Samsun açıklarında Karadeniz merkezli iki deprem üst üste yaşandı. 11 ili etkileyen ve yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş depremi sonrası bölgede yaşayan halk Samsun deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç sorularına yanıt arıyor. 6 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri ile fay hattı hareketleri takip ediliyor. İşte, Samsun deprem bilgileri…