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Haberler Yaşam DEPREM SON DAKİKA HABERİ: Samsun'da korkutan depremler! 6 Nisan AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Samsun deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 07.04.2023 00:05 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 00:05

DEPREM SON DAKİKA HABERİ: Samsun'da korkutan depremler! 6 Nisan AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Samsun deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Deprem son dakika haberi: Samsun'da deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine göre Samsun açıklarında Karadeniz merkezli iki deprem üst üste yaşandı. 11 ili etkileyen ve yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş depremi sonrası bölgede yaşayan halk Samsun deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç sorularına yanıt arıyor. 6 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri ile fay hattı hareketleri takip ediliyor. İşte, Samsun deprem bilgileri…

DEPREM SON DAKİKA HABERİ: Samsun’da korkutan depremler! 6 Nisan AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Samsun deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Samsun'da deprem meydana geldi. Yaşanan son depremlerin izleri görülmeye devam ederken fay hattı üzerindeki hareketler sarsıntının yaşandığı bölgedekileri korkutuyor. Kandilli Rasathanesi bilgisine göre Karadeniz Samsun açıklarında deprem oldu. Samsun'da son dakika deprem haberi bölge halkını endişelendirdi. İşte, AFAD son depremler listesi ile 6 Nisan 2023 Samsun deprem merkez üssü ve şiddeti hakkında tüm merak edilenler...

DEPREM SON DAKİKA HABERİ: Samsun’da korkutan depremler! 6 Nisan AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Samsun deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

SAMSUN'DA KORKUTAN DEPREMLER!

Karadeniz Samsun açıklarında gece saatlerinde meydana gelen depremler arka arkaya 3.3 ve 3.6 olarak kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi depremi yerin 8 ve 11 km altında kaydetti.

İşte, detaylar...

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DEPREM SON DAKİKA HABERİ: Samsun’da korkutan depremler! 6 Nisan AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Samsun deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

SAMSUN ACIKLARI (KARADENIZ)

06.04.2023, 23:31:09

Büyüklük: 3.6

Derinlik: 8.6 km

SAMSUN ACIKLARI (KARADENIZ)

06.04.2023, 23:24:59

Büyüklük: 3.3

Derinlik: 11.1 km

DEPREM SON DAKİKA HABERİ: Samsun’da korkutan depremler! 6 Nisan AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Samsun deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

DEPREM SON DAKİKA HABERİ: Samsun’da korkutan depremler! 6 Nisan AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Samsun deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılmaktadır. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor.

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