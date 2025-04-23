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Deprem uyarısı nasıl açılır? Saniyeler önce uyarı alın! Google Android deprem uyarı sistemi nedir, nasıl kullanılır?
Giriş Tarihi: 23.04.2025 14:02
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025
14:10
Deprem uyarısı nasıl açılır? Saniyeler önce uyarı alın! Google Android deprem uyarı sistemi nedir, nasıl kullanılır?
Depremler öncesinde birkaç saniyelik erken uyarılar hayati önem taşıyor. Google'ın Android işletim sistemine entegre ettiği deprem uyarı sistemi, sarsıntılardan önce kullanıcıları bilgilendirerek riskleri azaltmayı hedefliyor. Peki, bu sistemi telefonunuzda nasıl aktif hale getirebilirsiniz? Deprem uyarısı nasıl açılır? İşte, detaylar...