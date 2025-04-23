Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Deprem uyarısı nasıl açılır? Saniyeler önce uyarı alın! Google Android deprem uyarı sistemi nedir, nasıl kullanılır?
Giriş Tarihi: 23.04.2025 14:02 Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 14:10

Deprem uyarısı nasıl açılır? Saniyeler önce uyarı alın! Google Android deprem uyarı sistemi nedir, nasıl kullanılır?

Depremler öncesinde birkaç saniyelik erken uyarılar hayati önem taşıyor. Google'ın Android işletim sistemine entegre ettiği deprem uyarı sistemi, sarsıntılardan önce kullanıcıları bilgilendirerek riskleri azaltmayı hedefliyor. Peki, bu sistemi telefonunuzda nasıl aktif hale getirebilirsiniz? Deprem uyarısı nasıl açılır? İşte, detaylar...

Deprem uyarısı nasıl açılır? Saniyeler önce uyarı alın! Google Android deprem uyarı sistemi nedir, nasıl kullanılır?

Google, Android kullanıcıları için geliştirdiği deprem uyarı sistemi ile olası sarsıntılar konusunda saniyeler öncesinden bildirim gönderiyor. Hayat kurtarabilecek bu özelliği kullanmak isteyenler nasıl açılır araştırıyor. Peki, Google Android deprem uyarı sistemi nasıl çalışır ve nasıl etkinleştirilir?

Deprem uyarısı nasıl açılır? Saniyeler önce uyarı alın! Google Android deprem uyarı sistemi nedir, nasıl kullanılır?

DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Android Deprem Uyarı Sistemi, kullanıcılar depremin merkezine ne kadar uzaklıktaysa o kadar erken gönderiliyor. Bu sistemin çalışması için Android kullanıcılarının "Deprem uyarıları" özelliğini seçerek hassas konumlama özelliğini aktif etmesi gerekiyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Deprem uyarısı nasıl açılır? Saniyeler önce uyarı alın! Google Android deprem uyarı sistemi nedir, nasıl kullanılır?

ANDROİD DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL AÇILIR?

Bu sistemi kullanıma açmak için telefonunuzun ayarlar bölümüne gelin. Arama alanına "konum" yazarak, bu sekmeyi açın.

KONUM > GELİŞMİŞ > DEPREM UYARILARI'na dokunun.

Açılan ekranda, "Deprem Uyarıları" ekranına basınız. Eğer açık ise deprem uyarıları kullanıma açık anlamına geliyor. Aktif değilse bu ekran aracılığıyla aktif hale getirebilirsiniz.

Deprem uyarısı nasıl açılır? Saniyeler önce uyarı alın! Google Android deprem uyarı sistemi nedir, nasıl kullanılır?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Deprem uyarısı nasıl açılır? Saniyeler önce uyarı alın! Google Android deprem uyarı sistemi nedir, nasıl kullanılır?