Deprem uyarısı nasıl açılır? Saniyeler önce uyarı alın! Google Android deprem uyarı sistemi nedir, nasıl kullanılır?

Google, Android kullanıcıları için geliştirdiği deprem uyarı sistemi ile olası sarsıntılar konusunda saniyeler öncesinden bildirim gönderiyor. Hayat kurtarabilecek bu özelliği kullanmak isteyenler nasıl açılır araştırıyor. Peki, Google Android deprem uyarı sistemi nasıl çalışır ve nasıl etkinleştirilir?