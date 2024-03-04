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Deprem uzmanlarından korkutan uyarı: 6 Şubat depremi bölgesinde hareketlilik var!
Giriş Tarihi: 04.03.2024 13:39
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
13:39
Deprem uzmanlarından korkutan uyarı: 6 Şubat depremi bölgesinde hareketlilik var!
Türkiye 6 Şubat'ta asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 11 ili yıktı. Deprem uzmanları ise Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgede yer kabuğu ve fay hattı üzerindeki değişimleri incelemeye başladı. Araştırmaları panik yarattı: Bölgede sismik hareketlilik devam ediyor!