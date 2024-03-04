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Haberler Yaşam Deprem uzmanlarından korkutan uyarı: 6 Şubat depremi bölgesinde hareketlilik var!
Giriş Tarihi: 04.03.2024 13:39 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 13:39

Deprem uzmanlarından korkutan uyarı: 6 Şubat depremi bölgesinde hareketlilik var!

Türkiye 6 Şubat'ta asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 11 ili yıktı. Deprem uzmanları ise Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgede yer kabuğu ve fay hattı üzerindeki değişimleri incelemeye başladı. Araştırmaları panik yarattı: Bölgede sismik hareketlilik devam ediyor!

AA
Deprem uzmanlarından korkutan uyarı: 6 Şubat depremi bölgesinde hareketlilik var!

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgede yer kabuğu ve fay hattı üzerindeki değişimleri inceleyen, cihazlarla GPS ölçümleri yapan yer bilimciler, fayın deprem sonrası hareketlerini takip ediyor.

Deprem uzmanlarından korkutan uyarı: 6 Şubat depremi bölgesinde hareketlilik var!

Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Tiryakioğlu, AA muhabirine, 6 Şubat depremleri sonrası yürütücülüğünü kendisinin yaptığı TÜBİTAK projelerinde, 6 aylık periyotlarda bilimsel çalışmalar gerçekleştirdiğini söyledi. Bu yıl da, yürütücülüğünü İstanbul Teknik Üniversitesinden Doç. Dr. Hasan Hakan Yavaşoğlu'nun yaptığı "6 Şubat 2023 Depremleri Sonrası Doğu Anadolu Fay Zonunda Oluşan Post-Sismik Deformasyonların GNSS (Global Navigation Satellite System) Tekniği ile Araştırılması Projesi" kapsamında, 8-16 Şubat'ta GPS ölçümleri yaptıklarını belirten Tiryakioğlu, fayın deprem sonrası hareketlerini hesapladıklarını dile getirdi.

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Deprem uzmanlarından korkutan uyarı: 6 Şubat depremi bölgesinde hareketlilik var!

HAREKETLİLİK YAVAŞLADI AMA…

İstanbul Teknik Üniversitesinin Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen projenin temel hedefinin, 6 Şubat'ta deprem bölgesinde meydana gelen post-sismik dönem (deprem sonrası dönem) hareketlerinin irdelenmesi olduğunu vurgulayan Tiryakioğlu, şöyle konuştu:

Deprem uzmanlarından korkutan uyarı: 6 Şubat depremi bölgesinde hareketlilik var!

"İki farklı grup halinde yeniden bölgede 11 ili kapsayan kuzey-güney ile doğu-batı noktalardan alınan GPS ölçümleri sonucunda modellemeler gerçekleştirildi. Bu depremler büyük olduğu için post-sismik dönemleri de uzun sürebilir. Ölçümlerimiz sonucunda Kahramanmaraş bölgesinde post-sismik dönem hareketlerinin belirli noktalarda devam ettiği görülmektedir. Geçen bir yıla göre ise bölgedeki genel hareketlenmenin yavaşladığı, deprem öncesindeki periyoda dönüş sağladığı görülmektedir. Bu bilgiyi de deprem öncesi ve sonrasındaki hareketleri kıyaslayarak elde ettik. Bölgedeki GPS noktalarında (pilye) ölçümlemelerimiz belirli periyotlarda devam edecek. "

Deprem uzmanlarından korkutan uyarı: 6 Şubat depremi bölgesinde hareketlilik var!

AFYONKARAHİSAR, UŞAK VE BALIKESİR İÇİN UYARI!

Tiryakioğlu, diğer bir çalışmalarında ise 6 Şubat depremlerini Türkiye'nin farklı noktalarında kurulu sabit GPS istasyonları verilerini incelediklerini kaydetti.

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