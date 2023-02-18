Depremin şiddeti 11’e kadar çıktı! Prof. Dr. Hasan Sözbilir’den çarpıcı deprem açıklaması: ’Buranın özel bir yeri var’

"DEPREMİN ŞİDDETİ 11'E KADAR ÇIKIYOR"

İkinci depremde ise Çardak, Doğanşehir tarafındaki gözlemlerimizle karşılaştık. Orada da 150 kilometre civarında bir hat kırılmış oldu. Orada da iki fay, birlikte çalışan deprem üretti. Yani benim gördüğüm kadarıyla gerek yıkım, gerek kırılan fay parçaları, depremin büyüklüğü ve şiddeti anlamında dünyadaki karada olmuş depremlerin en büyüklerinden bir tanesi bu. Bu yüzden depremin şiddeti 11'e kadar çıkıyor." açıklamasında bulundu.