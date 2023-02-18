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Haberler Yaşam Depremin şiddeti 11'e kadar çıktı! Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den çarpıcı deprem açıklaması: 'Buranın özel bir yeri var'
Giriş Tarihi: 18.02.2023 14:31 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023 14:33

Depremin şiddeti 11'e kadar çıktı! Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den çarpıcı deprem açıklaması: 'Buranın özel bir yeri var'

Bilim dünyası Kahramanmaraş depremlerini araştırmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde bölgede araştırma yapan uzmanlar 5 fay parçasının kırıldığını belirtmişti. Prof. Dr. Hasan Sözbilir depreme ilişkin yaptığı açıklamalarda "İki fay, birlikte çalışan deprem üretti." dedi. Bu depremin karada olan en büyük depremlerden biri olduğunu söyleyen "Depremin şiddeti 11'e kadar çıkıyor." ifadelerini kullandı.

AA
Depremin şiddeti 11’e kadar çıktı! Prof. Dr. Hasan Sözbilir’den çarpıcı deprem açıklaması: ’Buranın özel bir yeri var’

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Karamanmaraş depreminin şiddetine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. 5 fay parçasının kırıldığı depreme ilişkin 'karada olmuş en büyük depremlerden biri' ifadelerini kulanan Sözbilir, 'Depremin şiddeti 11'e kadar çıkıyor.' dedi.

Depremin şiddeti 11’e kadar çıktı! Prof. Dr. Hasan Sözbilir’den çarpıcı deprem açıklaması: ’Buranın özel bir yeri var’

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 300 ve 150 kilometrelik iki fayın kırıldığını bildirdi.

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Depremin şiddeti 11’e kadar çıktı! Prof. Dr. Hasan Sözbilir’den çarpıcı deprem açıklaması: ’Buranın özel bir yeri var’

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki incelemelerini beraberindeki Fırat ve Sivas Cumhuriyet Üniversitelerinden ekiplerle sürdüren Prof. Dr. Sözbilir, AA muhabirine, hem hangi faydaların kırıldığını araştırdıklarını hem de ilçelerde ve köylerde hasarın boyutunu görmeye çalıştıklarını söyledi.

Depremin şiddeti 11’e kadar çıktı! Prof. Dr. Hasan Sözbilir’den çarpıcı deprem açıklaması: ’Buranın özel bir yeri var’

Şu ana kadar yaklaşık 400 kilometre civarındaki bir hat boyunca çalışmayı tamamladıklarını anlatan Sözbilir, "Şu anda ilk depremin yüzey kırığı üzerindeyiz. Biliyorsunuz bu depremde üç farklı fay parçası birlikte çalışarak bu depremi üretti ve yaklaşık 300 kilometreye yakın bir fay kırıldı, bu ilk büyük depremde.

Depremin şiddeti 11’e kadar çıktı! Prof. Dr. Hasan Sözbilir’den çarpıcı deprem açıklaması: ’Buranın özel bir yeri var’

"DEPREMİN ŞİDDETİ 11'E KADAR ÇIKIYOR"

İkinci depremde ise Çardak, Doğanşehir tarafındaki gözlemlerimizle karşılaştık. Orada da 150 kilometre civarında bir hat kırılmış oldu. Orada da iki fay, birlikte çalışan deprem üretti. Yani benim gördüğüm kadarıyla gerek yıkım, gerek kırılan fay parçaları, depremin büyüklüğü ve şiddeti anlamında dünyadaki karada olmuş depremlerin en büyüklerinden bir tanesi bu. Bu yüzden depremin şiddeti 11'e kadar çıkıyor." açıklamasında bulundu.

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