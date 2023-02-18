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Depremin şiddeti 11'e kadar çıktı! Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den çarpıcı deprem açıklaması: 'Buranın özel bir yeri var'
Giriş Tarihi: 18.02.2023 14:31
Güncelleme Tarihi: 18.02.2023
14:33
Depremin şiddeti 11'e kadar çıktı! Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den çarpıcı deprem açıklaması: 'Buranın özel bir yeri var'
Bilim dünyası Kahramanmaraş depremlerini araştırmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde bölgede araştırma yapan uzmanlar 5 fay parçasının kırıldığını belirtmişti. Prof. Dr. Hasan Sözbilir depreme ilişkin yaptığı açıklamalarda "İki fay, birlikte çalışan deprem üretti." dedi. Bu depremin karada olan en büyük depremlerden biri olduğunu söyleyen "Depremin şiddeti 11'e kadar çıkıyor." ifadelerini kullandı.