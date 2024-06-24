Depremzede Azime ve kızlarının azmi! Enkazdan çıkıp hayata tutundular

Kızlarımın yüzlerinin yeniden gülmesi gerçekten çok güzel" derken, en büyük hayali kurulması planlanan Ampute Futbol Kadın Milli Takımı'nda oynamak olduğunu dile getiren Tuğba ise, "Hem okuyup hem de ampute futbol kadın takımında oynamak istiyorum. Ben de Dünya ve Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Erkek Milli Takımı oyuncuları gibi kurulan takımda yer alıp bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum" dedi.