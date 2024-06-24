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Depremzede Azime ve kızlarının azmi! Enkazdan çıkıp hayata tutundular
Giriş Tarihi: 24.06.2024 06:45
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024
06:46
Depremzede Azime ve kızlarının azmi! Enkazdan çıkıp hayata tutundular
Asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerine Hatay'daki evlerinde yakalanan Akın ailesi, apartmanın yıkılmasıyla enkaz altında kaldı. Depremde baba Ahmet Akın hayatını kaybederken anne ile 2 kızı 45 saat sonra kurtarıldı. Tedavileri süren anne Azime Akın, bacağı ampute edilen kızı Tuğba ve bacağında his kaybı yaşayan diğer kızı Damla ile birbirlerine sarılarak her şeye rağmen gülümsüyorlar.