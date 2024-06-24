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Haberler Yaşam Depremzede Azime ve kızlarının azmi! Enkazdan çıkıp hayata tutundular
Giriş Tarihi: 24.06.2024 06:45 Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 06:46

Depremzede Azime ve kızlarının azmi! Enkazdan çıkıp hayata tutundular

Asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerine Hatay'daki evlerinde yakalanan Akın ailesi, apartmanın yıkılmasıyla enkaz altında kaldı. Depremde baba Ahmet Akın hayatını kaybederken anne ile 2 kızı 45 saat sonra kurtarıldı. Tedavileri süren anne Azime Akın, bacağı ampute edilen kızı Tuğba ve bacağında his kaybı yaşayan diğer kızı Damla ile birbirlerine sarılarak her şeye rağmen gülümsüyorlar.

MURAT KARAMAN
Ziya RAMOĞLU
Depremzede Azime ve kızlarının azmi! Enkazdan çıkıp hayata tutundular

Kahramanmaraş merkezli depremlerde eşini kaybeden Hataylı 3 çocuk annesi Azime Akın (49), kendisi gibi enkazdan 45 saat sonra kurtarılan kızları Damla (16) ve Tuğba ile (14) birlikte Çukurova Üniversitesi Çocuk İyilik Merkezi'nde (ÇOİM) tedavilerine devam ediyor.

Depremzede Azime ve kızlarının azmi! Enkazdan çıkıp hayata tutundular

Bacaklarında parçalı kırıklar nedeniyle his kaybı yaşayan Azime Akın, sol ayağı ampute olan ve protez takılan Tuğba ile sol ayağında his kaybı yaşayan Damla birbirlerine sarılıp acı günleri unutmaya çalışıyorlar. Kızlarına sımsıkı sarıldığı anne Akın, "Eşimi bina yıkıldıktan hemen sonra kaybettik. Kurtulacağımızı hiç düşünmüyorduk. Ama kızlarımla birlikte kurtardılar. Birbirimizden destek alıyoruz.

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Depremzede Azime ve kızlarının azmi! Enkazdan çıkıp hayata tutundular

Kızlarımın yüzlerinin yeniden gülmesi gerçekten çok güzel" derken, en büyük hayali kurulması planlanan Ampute Futbol Kadın Milli Takımı'nda oynamak olduğunu dile getiren Tuğba ise, "Hem okuyup hem de ampute futbol kadın takımında oynamak istiyorum. Ben de Dünya ve Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Erkek Milli Takımı oyuncuları gibi kurulan takımda yer alıp bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum" dedi.

Depremzede Azime ve kızlarının azmi! Enkazdan çıkıp hayata tutundular

BABA HAYATINI KAYBETTİ

Hatay'ın merkez Antakya İlçesi General Şükrü Kanadlı Cadde üzerinde bulunan 4 katlı Irmak Apartmanı'nın 2'nci katında oturan Akın ailesinin binası yıkıldı. Ayakkabı imalatçısı Ahmet Akın (50) hayatını kaybetti. Enkazdan ailenin büyük kızı Nurgül (19) hafif sıyrıklarla kurtulurken, Anne Azime 40 saat, kızları Damla ve Tuğba 45 saat sonra enkazdan çıkarıldı.

Depremzede Azime ve kızlarının azmi! Enkazdan çıkıp hayata tutundular

Ayaklarından yaralanan anne ve kızları hastaneyle kaldırılarak tedavi altına alındı. İlkokul 8'inci sınıf öğrencisi Tuğba'nın sol ayağı ampute edildi. 10'uncu sınıf öğrencisi olan Damla'nın sol ayağında his kaybı, anne de ise bacaklarında parçalı kırıklar nedeniyle his kaybı tespit edildi.

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