Depremzede Fatma Ardıç: Yapamazlar, vermezler dediler! Devletimiz fazlasını yaptı

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından konteyner kentte yaşamaya başlayan ve TOKİ'nin kalıcı afet konutlarına iki hafta önce taşınan depremzede Ardıç ailesini evinde ziyaret etti.



