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Depremzede Fatma Ardıç: Yapamazlar, vermezler dediler! Devletimiz fazlasını yaptı
Giriş Tarihi: 05.02.2025 06:44
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
06:45
Depremzede Fatma Ardıç: Yapamazlar, vermezler dediler! Devletimiz fazlasını yaptı
Asrın felaketi 6 Şubat depreminden bu yana eşi ve 3 çocuğu ile birlikte konteynerde kalan Fatma Ardıç, yaklaşık 15 gün önce TOKİ tarafından yapılan konutuna yerleşti. KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Kadın Destek Merkezi aracılığıyla meslek edinen depremzede Ardınç'ı yeni konutunda ziyaret etti.