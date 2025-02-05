Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Depremzede Fatma Ardıç: Yapamazlar, vermezler dediler! Devletimiz fazlasını yaptı
Giriş Tarihi: 05.02.2025 06:44 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 06:45

Depremzede Fatma Ardıç: Yapamazlar, vermezler dediler! Devletimiz fazlasını yaptı

Asrın felaketi 6 Şubat depreminden bu yana eşi ve 3 çocuğu ile birlikte konteynerde kalan Fatma Ardıç, yaklaşık 15 gün önce TOKİ tarafından yapılan konutuna yerleşti. KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Kadın Destek Merkezi aracılığıyla meslek edinen depremzede Ardınç'ı yeni konutunda ziyaret etti.

BARIŞ SAVAŞ
Depremzede Fatma Ardıç: Yapamazlar, vermezler dediler! Devletimiz fazlasını yaptı

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından konteyner kentte yaşamaya başlayan ve TOKİ'nin kalıcı afet konutlarına iki hafta önce taşınan depremzede Ardıç ailesini evinde ziyaret etti.

Depremzede Fatma Ardıç: Yapamazlar, vermezler dediler! Devletimiz fazlasını yaptı

Bayraktar, 11 ili etkileyen depremlerin ardından KADEM'le tanışan ve Kadın Destek Merkezi aracılığıyla meslek edinen 3 çocuk annesi Fatma Ardıç'a yeni evinde misafir oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Depremzede Fatma Ardıç: Yapamazlar, vermezler dediler! Devletimiz fazlasını yaptı

Onikişubat'taki Önsen Mahallesi'nde TOKİ tarafından yapımı tamamlanan kalıcı afet konutlarındaki dairesine taşınan Ardıç'a 'Hayırlı olsun' diyen Bayraktar, ev hediyelerini aileye takdim etti.

Depremzede Fatma Ardıç: Yapamazlar, vermezler dediler! Devletimiz fazlasını yaptı

Bayraktar ile mutluluğunu paylaşan Ardıç, kendisine Kadın Destek Merkezi bünyesindeki meslek edindirme kursunda inciyle hazırladığı el yapımı çantayı armağan etti.

Depremzede Fatma Ardıç: Yapamazlar, vermezler dediler! Devletimiz fazlasını yaptı

İki yıllık aranın ardından evde bulunmanın sevincini yaşadığını belirten Ardıç, yeni evlerinin çok güzel yapıldığını, devletin verdiği sözden daha fazlasını yaptığını aktardı.

SON DAKİKA