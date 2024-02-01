Depremzede kadınlar tekstil fabrikasıyla hayata tutundu! "Bu fabrikada üreterek yaralarımızı sardık"

Emine Kır (45): "Deprem nedeniyle yakınımı kaybettim. Bizim evimizde de çatlaklar oluştu. Profesyonel anlamda ilk kez burada çalıştım. Çok mutlu hissediyorum. Çalıştığım için, aileme destek olduğum için, çocuklarımın istediğini alabilmekte ayrı bir mutluluk veriyor.



