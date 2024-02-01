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Haberler Yaşam Depremzede kadınlar tekstil fabrikasıyla hayata tutundu! "Bu fabrikada üreterek yaralarımızı sardık"
Giriş Tarihi: 01.02.2024 06:53 Güncelleme Tarihi: 01.02.2024 06:57

Depremzede kadınlar tekstil fabrikasıyla hayata tutundu! "Bu fabrikada üreterek yaralarımızı sardık"

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi depremlerin merkez üssü konumunda bulunan Elbistan ilçesinde gün geçtikçe yaralar sarılıyor. Binlerce ev ve işyerinin yıkıldığı ilçede belediye tüm olumsuzlara rağmen hizmet vermeye, istihdama katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda belediye eliyle ilçeye tekstil fabrikası kuruldu. 60 depremzede kadının çalıştığı fabrikada kadınlar hem depremin acılarını sarıyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.

TOLGA YANIK
Depremzede kadınlar tekstil fabrikasıyla hayata tutundu! Bu fabrikada üreterek yaralarımızı sardık

6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketi depremlerde merkez üssü konumundaki Elbistan ilçesinde binlerce ev ve işyeri yıkıldı veya hasar gördü. İlçede yaralar sarılmaya devam edilirken, bunca olumsuzluğa rağmen belediyenin çalışmaları da kesintisiz sürüyor.

Depremzede kadınlar tekstil fabrikasıyla hayata tutundu! Bu fabrikada üreterek yaralarımızı sardık

Depremden sonrada projelere hız veren Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, kadınların istihdama katkı sunması açısından hayallerindeki tekstil fabrikasını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının da katkıları ile 5 ay önce hayata geçirdi.

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Depremzede kadınlar tekstil fabrikasıyla hayata tutundu! Bu fabrikada üreterek yaralarımızı sardık

Organize Sanayi Bölgesinde belediye eliyle kurulan ilk tekstil fabrikasında bugün 60 depremzede kadın çalışıyor.

Depremzede kadınlar tekstil fabrikasıyla hayata tutundu! Bu fabrikada üreterek yaralarımızı sardık

'DEPREMİN ACILARINI UNUTUP, PARALARINI KAZANIYORLAR'

Kiminin evi hasar görmüş, kiminin yakını depremde hayatını kaybetmiş. 60 kadın el ele verip, tüm acılarını bir kenara koyup üretmeye devam ediyor. Fason üretim yapan fabrika kadınlar aile bütçesine de büyük katkı sağlıyor.

Depremzede kadınlar tekstil fabrikasıyla hayata tutundu! Bu fabrikada üreterek yaralarımızı sardık

Emine Kır (45): "Deprem nedeniyle yakınımı kaybettim. Bizim evimizde de çatlaklar oluştu. Profesyonel anlamda ilk kez burada çalıştım. Çok mutlu hissediyorum. Çalıştığım için, aileme destek olduğum için, çocuklarımın istediğini alabilmekte ayrı bir mutluluk veriyor.

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