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Depremzede kadınlar tekstil fabrikasıyla hayata tutundu! "Bu fabrikada üreterek yaralarımızı sardık"
Giriş Tarihi: 01.02.2024 06:53
Güncelleme Tarihi: 01.02.2024
06:57
Depremzede kadınlar tekstil fabrikasıyla hayata tutundu! "Bu fabrikada üreterek yaralarımızı sardık"
Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi depremlerin merkez üssü konumunda bulunan Elbistan ilçesinde gün geçtikçe yaralar sarılıyor. Binlerce ev ve işyerinin yıkıldığı ilçede belediye tüm olumsuzlara rağmen hizmet vermeye, istihdama katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda belediye eliyle ilçeye tekstil fabrikası kuruldu. 60 depremzede kadının çalıştığı fabrikada kadınlar hem depremin acılarını sarıyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.