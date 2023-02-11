Haberler Yaşam Depremzedelere kira yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Erdoğan duyurdu: Depremzedelere 1 yıl kira desteği ne kadar verilecek, ne zaman başlayacak?

Giriş Tarihi: 11.02.2023 07:55 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 08:02

Depremzedelere kira yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Erdoğan duyurdu: Depremzedelere 1 yıl kira desteği ne kadar verilecek, ne zaman başlayacak?

Depremzedelere kira yardımı ödemeleri, Erdoğan'ın yaptığı açıklamaların ardından gündem konusu oldu. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler, 10 ilde yüz binlerce vatandaşı etkiledi. Deprem bölgesinde çok sayıda bina yıkılırken, evsiz kalan vatandaşların hayatını idame ettirebilmesi için afetzedelere devlet eliyle çeşitli destekler verileceği bildirildi. Bunun üzerine depremzedelere kira yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır sorusu araştırmalar arasına girdi. Peki, depremzedelere 1 yıl kira desteği ne kadar verilecek, ne zaman başlayacak? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ve bu soruların yanıtı!