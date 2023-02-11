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Haberler Yaşam Depremzedelere kira yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Erdoğan duyurdu: Depremzedelere 1 yıl kira desteği ne kadar verilecek, ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 11.02.2023 07:55 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 08:02

Depremzedelere kira yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Erdoğan duyurdu: Depremzedelere 1 yıl kira desteği ne kadar verilecek, ne zaman başlayacak?

Depremzedelere kira yardımı ödemeleri, Erdoğan'ın yaptığı açıklamaların ardından gündem konusu oldu. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler, 10 ilde yüz binlerce vatandaşı etkiledi. Deprem bölgesinde çok sayıda bina yıkılırken, evsiz kalan vatandaşların hayatını idame ettirebilmesi için afetzedelere devlet eliyle çeşitli destekler verileceği bildirildi. Bunun üzerine depremzedelere kira yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır sorusu araştırmalar arasına girdi. Peki, depremzedelere 1 yıl kira desteği ne kadar verilecek, ne zaman başlayacak? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ve bu soruların yanıtı!

Depremzedelere kira yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Erdoğan duyurdu: Depremzedelere 1 yıl kira desteği ne kadar verilecek, ne zaman başlayacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yıkılan ve hasar gören konutların bir yıl içinde inşa edileceğini duyururken bu süre zarfında vatandaşlara kira yardımı yapılacağını açıkladı. Depremden etkilenen vatandaşlara ödenecek 1 yıllık kira yardımı hakkında "depremzedelere kira yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır" sorusu araştırma konusu oldu. Açıklamaların ardından kira desteği ödemelerinin ne zaman yapılacağı da merak konusu oldu. Peki depremzedelere 1 yıl kira desteği ne kadar verilecek, ne zaman başlayacak? İşte konunun detayları.

Depremzedelere kira yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Erdoğan duyurdu: Depremzedelere 1 yıl kira desteği ne kadar verilecek, ne zaman başlayacak?

DEPREMZEDELERE 1 YIL KİRA DESTEĞİ!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerle ilgili incelemede bulunmak üzere Adıyaman'a geldi. Çadırkentte incelemelerde bulunan Başkan Erdoğan, depremzedeleri ziyaret etti. Bölgedeki incelemelerinin ardından depreme ilişkin son bilgileri paylaşan Başkan Erdoğan, can kaybının 18 bin 991'e, yaralı sayısının 75 bin 523'e yükseldiğini açıkladı.

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Depremzedelere kira yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Erdoğan duyurdu: Depremzedelere 1 yıl kira desteği ne kadar verilecek, ne zaman başlayacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın depremzedelere kira desteği hakkında açıklamaları şu şekilde:

"Devletimiz ve milletimiz tüm imkanlarıyla milletimizin yanında olmuştur. 1 yıl içerisinde konutları inşa edeceğiz. 10'ar bin lira vereceğiz. İsteyen depremzedelere kira desteği de verilecek. Farklı kentlere gidenlerin kira bedelini karşılayacağız.

Çadırlarda kalmak istemeyen vatandaşlarımızın kira bedellerini ödeyerek konutlara yerleşmelerini sağlayacağız. Bir yıl boyunca vatandaşlarımız buralarda kalabilecek. Türk Hava Yolları deprem bölgesine gidenleri de gelenleri de ücretsiz olarak taşıyacaktır, bunun talimatı verilmiştir."

Depremzedelere kira yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Erdoğan duyurdu: Depremzedelere 1 yıl kira desteği ne kadar verilecek, ne zaman başlayacak?

HANE BAŞINA 15'ER BİN TL

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasının devamında "Hane başına taşınma yardımıyla birlikte 15'er bin lira vermenin hazırlığını yapıyoruz. Bu hanelerdeki vatandaşlarımızdan konteyner kentler dışında barınacaklara özellikle kira yardımını yapacağız" diye konuştu.

Depremzedelere kira yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Erdoğan duyurdu: Depremzedelere 1 yıl kira desteği ne kadar verilecek, ne zaman başlayacak?

KİRA DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?


Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirdiği açıklamada; "Çadırlarda kalmak istemeyen vatandaşlarımıza da kira bedelini ödemek suretiyle konutlara geçmelerini sağlayacağız. 1 yıl itibariyle vatandaşlarım kalabilecek."

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