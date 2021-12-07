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Haberler Yaşam Destan konusu ne, oyuncuları kim, hangi dönem anlatılıyor? Destan konusu ve oyuncuları!
Giriş Tarihi: 07.12.2021 15:43 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 15:43

Destan konusu ne, oyuncuları kim, hangi dönem anlatılıyor? Destan konusu ve oyuncuları!

ATV ekranlarında yayınlanan Destan 3.bölüm izleyiciyle bu akşam buluşacak. Akkız'ın intikam mücadelesini ve imkansız aşka kavuşma hikayesini işleyen Destan'ın konusu, oyuncuları ve çekildiği yer merak ediliyor. Yapımcılığını Bozdağ Film'in üstlendiği Destan konusu ne, oyuncuları kim, hangi dönem anlatılıyor? İşte reytinglerde zirveyi oynayan Destan dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

Destan konusu ne, oyuncuları kim, hangi dönem anlatılıyor? Destan konusu ve oyuncuları!

Destan konusu ve oyuncuları diziyi ilk kez izleyecek olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Eşsiz hikayesi, muhteşem oyuncu kadrosu ve görkemli dekorlarıyla atv ekranında yeni sezonun en iddialı yeni yapımı olan Bozdağ Film imzalı 'Destan' dizisinin yeni bölüm fragmanı dikkat çekti. Tarihi dönem dizilerine meraklı olanlar Destan dizisi konusu ne, oyuncuları kim sorusuna yanıt arıyor. Peki Destan konusu ne, oyuncuları kim, hangi dönem anlatılıyor?

Destan konusu ne, oyuncuları kim, hangi dönem anlatılıyor? Destan konusu ve oyuncuları!

DESTAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

'Destan' dizisi, Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı; bu iki garip kuşun sevdalarını kılıç, yüreklerini kalkan yaparak imkansızı başarmalarını konu alıyor.

Dönem dizisi olarak karşımıza çıkan "Destan" ilk olarak "Akkız Destanı" olarak açıklanmıştı. Ardında Destan ismiyle ekranlara geleceği söylenen dizi, geçmişe doğru uzanan bir hikayeyi konu ediniyor. Türklerin İslamiyet'i kabul etmesinden önce 9. yüzyılda geçen bir hikaye Destan'ın ana konusunu oluşturmaktadır. Gök Kağanı Korkut Han'ın öksüz bıraktığı savaşçı dağ kızı Akkız ile yine Gök Kağanı Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasında geçen hikayede; zaman içerisinde bu ikilinin aralarında oluşan aşkla imkansızı nasıl başardıklarını gözler önüne serecek.

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Destan konusu ne, oyuncuları kim, hangi dönem anlatılıyor? Destan konusu ve oyuncuları!

DESTAN DİZİSİ HANGİ DÖNEMİ ANLATIYOR?

Destan dizisi 8. yüzyılda, Orta Asya'da, İslam'ın henüz kucaklamadığı topraklarda vahşi bir çağın hüküm sürdüğü zamanlarda geçmektedir. Dizinin danışmanları Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, Doç. Dr. Mehmet Fatih Doğrucan ve Prof. Dr. Erkan Göksu, hikayenin geçtiği dönem ve dönemin yaşamıyla ilgili oyunculara üç ay boyunca teorik dersler verdi.

DESTAN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri İstanbul'un farklı ilçelerinde ve semtlerinde yapılıyor. Dizinin bazı sahneleri Beykoz Riva'da çekiliyor.

Destan konusu ne, oyuncuları kim, hangi dönem anlatılıyor? Destan konusu ve oyuncuları!

DESTAN OYUNCULARI KİMLER?

Ebru Şahin - Destan

Edip Tepeli - Batuga

Salim Bayraktar - Alpagu Han

Deniz Barut - Ulu Ece

Teoman Kumbaracıbaşı - Balamir beg

Kanbolat Görkem Arslan - Saltuk Beg

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