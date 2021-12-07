Destan konusu ne, oyuncuları kim, hangi dönem anlatılıyor? Destan konusu ve oyuncuları!

Destan konusu ve oyuncuları diziyi ilk kez izleyecek olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Eşsiz hikayesi, muhteşem oyuncu kadrosu ve görkemli dekorlarıyla atv ekranında yeni sezonun en iddialı yeni yapımı olan Bozdağ Film imzalı 'Destan' dizisinin yeni bölüm fragmanı dikkat çekti. Tarihi dönem dizilerine meraklı olanlar Destan dizisi konusu ne, oyuncuları kim sorusuna yanıt arıyor. Peki Destan konusu ne, oyuncuları kim, hangi dönem anlatılıyor?